“โน้ส อุดม” กับการแซะรัฐบาล ไม่ใช่ครั้งแรก แต่ทุกรัฐบาล ทั้ง 13 ครั้ง!

ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง กับกรณี เดี่ยว 13 ของที่เผยแพร่ทาง Netflix ในตอนนี้ กับการแซะรัฐบาลนายกรัฐมนตรี ซึ่งแน่นอนว่าเสียงแตกออกไปหลายทางมากมายแต่ทางด้านฝั่งที่ออกมาบอกว่าก็ไม่ได้แซะแค่รัฐบาลเท่านั้น แต่ทุกรัฐบาล เดี่ยวจัดมา 13 ครั้ง ก็แซะรัฐบาลในยุคนั้นทุกครั้งเช่นกัน มาดูกันว่าแซะอดีตนายกฯ คนไหนกันบ้าง และ เจ็บแสบกันขนาดไหนเริ่มตั้งแต่กับประโยคเด็ดที่โน้สนำมาใช้แซะบนเวทีที่ว่า “เรายังไม่ได้รับรายงาน” หรือที่ว่า “เป็นรัฐบาลภายใต้การนำของคนจมูกบาน เป็นพ่อครัว ปรุงอาหาร ปรุงรัฐบาล แหลกเกือบไม่ได้ เป็นรัฐบาลเงา ถูกชักใยจากคนไกล ก็คือนายทักษิณ ชินวัตร”มาถึงที่ โน้ส นำเนื้อร้องเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง มาตั้งชื่อเป็น รัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ที่ถูกเปรียบว่า มองไปทางไหนก็มีนักการเมืองหน้าเดิม พร้อมทั้งบอกว่า “นายกฯ ที่เขาว่าหล่อ มีดี ยกเว้นอำนาจตัดสินใจ ลูกศิษย์ท่านชวน ไม่คด ไม่งอ ไม่โกงใคร เลือกตั้งได้แต่คนหน้าเดิม”ส่วนที่โดนแซะเรื่องของการพูดและใช้ภาษา อาทิเช่น “ที่ภาษาไทย หรือ ภาษาไทย แค่มีโพยก็อ่านได้ อ่านผิด ถนน คอ-นก-รีต ประเทศซิดนีย์ และ Thank you Three time”ซึ่งเรียกว่า เดี่ยวไมโครโฟน ทุกครั้ง โน้ส อุดม หยิบยกเรื่องการเมืองมาบอกเล่าบนเวทีทุกครั้ง แล้วก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมผู้ฟังได้ทุกครั้ง โดยเฉพาะ เดี่ยว 7 ปี 2551 เป็นช่วงหลังเกิดรัฐประหาร เรียกได้ว่าไม่ว่าขั้วไหน ฝั่งไหน ก็โดนกันทั่วหน้า ไล่เรียงถึงสนามบินสุวรรณภูมิ บอกว่านี่คือ ต้นเหตุรัฐประหาร ที่มาจากรอยร้าวเล็กๆ ที่หลายคนอาจมองแล้วไม่คิดอะไร แต่หลายคนคิดแล้วทำ กลุ่มคนเหล่านั้นเรียกว่า “คมช.” (คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ)โน้ส อุดม กล่าวไว้ใน เดี่ยว 7 ครั้งนั้นว่า “คมช.ทิ้งอะไรไว้ ลำบาก ยากจน เป็นหนี้เป็นสิน ไม่ไหวก็ปล้นชิงวิ่งราว จน ลำบาก แบบเข้าใจ เข้าใจว่าเป็นนักปฏิวัติมือใหม่ ช่วงชิงอำนาจได้ไว้แต่ใช้ไม่เป็น เหมือนไปยึดรถมา ทำได้แค่เข็น ทำให้ประเทศเหมือนหวานเย็น เหมือนฤาษีนั่งรถเข็น ปฏิวัติอีกสิครับ ปฏิวัติอีกสิพี่ ปฏิวัติอีกสักที ถ้าพี่ไม่มีอะไรจะทำ ผมรู้เป็นเวรเป็นกรรม แต่จะให้กำลังใจ ถ้าจะทำครั้งต่อไป รักนะจุ๊บจุ๊บ”จากนั้นยังบอกว่า “มีคนเขาอยู่เมืองนอก ไม่ต้องบอกว่าเขาชื่ออะไร พรุ่งนี้เขาจะกลับบ้าน ไม่รู้ว่าศาลเขาจะว่าอะไรไหม กลับมาเถอะครับ กลับมาสักที กลับมาพิสูจน์คดี ให้หายข้องใจ ถ้าท่านไม่กลับมาพรุ่งนี้ ถ้าท่านไม่กลับมาพรุ่งนี้ ขอให้แมนซิตี้ ตกชั้นไวๆ”โดยหลังจบโชว์ที่ได้ไปดูด้วยยังได้ให้ก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า “สนุก สะใจ โดนเยอะเลย อยากให้พ่อมาดูด้วย ไม่รู้กลับมาทันหรือเปล่า”