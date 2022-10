“เจบี GOT7” เผยประโยคเด็ดภาษาไทย ขอบคุณอากาเซ่เพื่อนรัก แห่ต้อนรับแน่นสนามบิน

ถึงคราวของลีดเดอร์(JAY B) หรือมาทักทายสื่อมวลชนแล้ว หลังปล่อยให้สมาชิกคนอื่นๆ แวะเวียนมาหาแฟนไทยอยู่บ่อยๆ โดยครั้งนี้หนุ่มเจบี ก็กลับมาพร้อมคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทย อย่างซึ่งก่อนจะไปพบกับเหล่าอากาเซ่ ในคอนเสิร์ตทั้ง 3 วัน 14-16 ต.ค.นี้ หนุ่มเจบีเพื่อนรัก ก็ได้จัดแถลงข่าวประกาศความพร้อมกับสื่อมวลชน ที่โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค โดยมี “ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์” ทำหน้าที่เป็นพิธีกร งานนี้ก็บอกเลยว่า บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเองสุด ทำเอาหลงไปกับรอยยิ้มละลายใจ จนใครๆ ก็ไม่อยากเป็นแค่เพื่อนรักโดยงานแถลงข่าวเริ่มขึ้น ด้วยการที่หนุ่มเจบี กล่าวทักทายและแนะนำตัวเป็นภาษาไทย กับสื่อมวลชนจากนั้นเจ้าตัวก็ได้เผยความรู้สึก หลังได้เห็นแฟนๆ ไปรอรับกันแน่นสนามบินว่า “ที่สนามบินตกใจมาก ที่มีแฟนๆมารอให้กำลังใจกันเยอะมากๆขอบคุณทุกคนมากๆเลย วันนี้ ในงานแถลงข่าว นี้ก็เหมือนกันขอบคุณพี่ที่มาในวันนี้นะครับ ขอบคุณสำหรับกำลังใจและการเชียร์ที่ทุกคนให้มาครับ”แฟนๆ ของคุณซูมไปถึงแขน เห็นแขนของคุณขนลุกไปหมดเลย เมื่อได้เจอแฟนๆชาวไทย จริงไหม“ครับตกใจมากถึงขนาดนั้นเลยจริงๆ ว่ามีคนรักเรามากขนาดนี้เลยหรอ เยอะมากขึ้น อันนี้คือจริงใช่มั้ย ยังไงก็ขอบคุณมากๆ จะตั้งใจเล่นคอนเสิร์ตเพื่อตอบแทนความรักของทุกคน”กลับมาไทยในรอบ 3 ปี แต่ไม่ได้เตรียมภาษาไทยมาพูดกับแฟนๆ เลย งานนี้ “ดีเจนุ้ย” ก็เลยจัดให้หนึ่งประโยค“ตอนนี้ยังไม่มีคำไหนที่เตรียม แต่หลังจากนี้จะขอเรียนจากพี่ล่ามไป บอกตรงๆ ค่อนข้างกังวล ว่าพี่จะสอนคำไหน แต่ว่าลองฟังดูแล้วกัน(พูดเป็นภาษาไทย) ดีอยู่นะครับ (หัวเราะ)”เผยคอนเซ็ปต์ของเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ต ในฐานะศิลปินเดี่ยวครั้งแรก“ตั้งแต่ตอนที่ตัดสินใจว่าจะมีเวิดล์ทัวร์ อยากจะมีคอนเซ็ปต์ใหญ่ๆ สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คือ รู้สึกว่าการเล่นคอนเสิร์ตเหมือนเป็นการกดคาสเซ็ทเทปให้รันเล่นตั้งแต่เริ่มจนจบ แต่ที่มีคำว่า PRESS PAUSE ก็เพราะว่าหลังจากที่มีเวิดล์ทัวร์นี้ ก็จะกลับไปทำงานเพื่อเตรียมอัลบั้มต่อไป จะเป็นการลาแบบสักครู่ คือขอ pause แป๊บหนึ่ง มันจะไม่ได้เป็นการ Stop แล้วจะกลับมาเจอกันใหม่ อยากให้ทุกคนติดตามและให้กำลังใจด้วยครับ”รู้สึกเหลือเชื่อ ที่บัตร sold out แถมยังต้องเพิ่มรอบ จะตั้งใจเตรียมคอนเสิร์ตนี้ เพื่อขอบคุณแฟนๆ"ได้ยินว่าพอเปิดขายปุ๊บก็ sold out ก็ยังคิดว่าเรื่องจริงเหรอ เหลือเชื่อมากเลยนะและพอทางบริษัทผมเสนอมาว่า เปิดเพื่มอีกสักรอบไหม ผมไม่มั่นใจว่าจะได้เหรอ มันจะดีจริงเหรอ ขายได้เหรอ พอเปิดแล้ว sold out อีกก็รู้สึกขอบคุณมาก รู้สึกดีมากจริงๆ ผมตั้งใจเตรียมคอนนี้เพื่อจะตอบแทนแฟนๆ จริงๆ”จะมีเซอร์ไพรส์ไหม ต้องติดตามกันในคอนเสิร์ตพรุ่งนี้“เซอร์ไพรส์เหรอครับ ไม่รู้เหมือนกันว่ามีหรือไม่มีครับ มาเช็กในคอนเสิร์ตพรุ่งนี้ล่ะกัน (ยิ้ม)”ตอนนี้คิดถึง “แบมแบม” มากที่สุด เพราะมาไทยยังไงก็ต้อง “แบมแบม”ขอบคุณสื่อมวลชนและแฟนๆ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี“ขอบคุณพี่ๆ มาอยู่กับผมในเวลานี้ อยากบอกแฟนๆ ที่มาให้การต้อนรับ ที่ทุกๆ คนให้มา มันทำให้เติมเอนเนอจี้ได้ดีมากๆ อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผม จะตอบแทนด้วยการทำงานดีๆ ให้ทุกคนใช้ชีวิตกันให้สนุกครับ (ยิ้ม)”