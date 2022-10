“วี วิโอเลต” ไม่เสียใจ “เก้า จิรายุ” ไม่อยู่ด้วยกันในวันเกิด ทำใจแล้วเรื่องของขวัญ เน้น CF ให้รางวัลตัวเอง

เป็นอีกคู่ที่พักหลังๆ ไม่ค่อยหวาน ไม่ค่อยมีเซอร์ไพรส์ เลยทำให้ถูกจับตามองว่ารักมีปัญหาหรือเปล่าตลอด ซึ่งเพิ่งดับดรามาคู่รักติดโผอักษรย่อเลิกไปหมาดๆ ด้วยการอวยพรวันเกิดหวานใจแบบฮาๆ ล่าสุดเผยกลางงานงาน Last Party Night with ANNE โลกจะต้องรู้จักแอน! กับ ภาพยนตร์ Faces Of Anne แอน โดยระบุว่าทำใจแล้วเรื่องของขวัญ รีเควสแล้วไม่ได้ตามนั้น ก็เน้น CF ให้รางวัลตัวเอง เป็นชะนีทำงานได้ ก็เปย์ตัวเอง“เขาอวยพรวันเกิด ก็รู้สึกว่าเลือกรูปได้ใจร้ายเหมือนกันนะคะ แล”รอดูของขวัญ รีเควสเรื่อยๆ แต่ไม่ค่อยได้แต่จริงๆ ก็อะไรก็ได้ค่ะ”ของขวัญไมสำคัญ ขอแค่เวลาที่มีให้กันก็พอ“วีว่าสำคัญที่ให้เวลาแหละแต่เราก็พยายามหาเวลามาเจอกัน แค่นี้ก็พอแล้ว เพราะก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยมีเวลาเลย วีเดินทางเยอะ เก้าเองก็ถ่ายงานอยู่ต่างจังหวัดเยอะ เวลามันเลยไม่ค่อยตรงกัน แต่มันยังไม่เป็นปัญหาค่ะ ใช้โทร.คุยกันเอา แล้วก็มีบ่นๆ ว่าอยากเจอนะ เอาคิวมากางกัน ว่าตรงไหนจะเจอกันได้บ้าง”ไม่ได้เจอกันนานสุด 2 อาทิตย์“2 อาทิตย์ค่ะ แต่ว่าไม่ใช่ช่วงนี้นะคะตอนนี้เราให้กับงาน แล้วเราค่อยมาโฟกัสอีกทีหนึ่ง ตอนนี้เอาให้จบปีก่อน งานเยอะมากเลย กำลังจะมีอัลบั้มใหม่ด้วยนะคะ เป็นอัลบั้มภาษาไทย Your Girls ค่ะ”CF เรื่อยๆ เป็นของขวัญให้ตัวเอง เป็นชะนีหาเงินเอง เปย์ตัวเอง“ของขวัญให้ตัวเองก็มีเรื่อยๆ ค่ะ ไถมือถือไปเรื่อยๆ CF ไปเรื่อยๆ เพราะไม่มีเวลามาช็อปเลย แต่ของขวัญชิ้นใหญ่ยังไม่มีค่ะ ยังๆ ถามว่ารอคนอื่นซื้อให้เหรอ ก็ไม่ขนาดนั้นตื่นเต้นออกอัลบั้มใหม่ เส้นเสียงกลับมาดีขึ้น แต่ยังไม่เต็มร้อย“ตื่นเต้นมากเลยค่ะ มันเป็นอัลบั้ม 2 แต่เป็นอัลบั้มภาษาไทยอัลบั้มแรก ก็ไม่รู้ว่าคนจะรีแอ็กยังไงเหมือนกัน ก็ต้องลองดูค่ะ ถามว่าจะกระทบเส้นเสียงไหม ไปทำมาแล้วค่ะ จริงๆ เรื่องเส้นเสียงมันเป็นเรื่องของการพักผ่อน แล้วก็การดูแลตัวเองเป็นหลัก พอเราได้พัก เส้นเสียงเราก็กลับมาดีขึ้น เราก็รู้วิธีดูแลเส้นเสียงของเรา ก็คิดว่าน่าจะโอเคค่ะ สำหรับอัลบั้มเราก็ใช้เวลามาเป็นปีในการทำ มันจะปล่อยแล้ว มันพร้อมแล้วค่ะก็ต้องทำค่ะ แต่ก็มีคุยกันค่ะกับผู้จัดการ ว่าโอเค งั้นต่อไปนี้เราจะล็อกไว้ ว่าเดือนหนึ่งเรารับกี่งานพอ ไม่งั้นมันจะทำร้ายร่างกายเราเกินไป เพราะเวลาเราไปเล่นกลางคืนก็ดึกด้วย พอนอนดึกมันก็มีผลกับเส้นเสียงเหมือนกันค่ะ”เล่นคอนเสิร์ต ไม่สามารถห้ามตัวเองได้ ต้องจัดเต็มตลอด“ใช่ หลายๆ ครั้งเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ต เราได้เจอแฟนๆ บางคนเขามาเจอเราเป็นครั้งแรกแค่ระวังเรื่องอาหารการกิน ห้ามทอด ห้ามมัน ห้ามเผ็ด ซึ่งเราก็มีตบะแตกบ้างนิดหน่อย การที่เราไม่ได้พักเลย ก็กลัวเรื้อรังค่ะ เพราะมันไม่คุ้มกัน สุดท้ายแล้วเส้นเสียงเราก็คือเครื่องดนตรีของเราแหละ เราก็ต้องดูแลค่ะ ส่วนปีใหม่ไม่ว่างค่ะ คิวเต็มแล้ว”เผยวันนี้แม้เป็นวันสำคัญ แต่เก้าอยู่ตจว. ไม่เสียใจ ไม่คาดหวัง“วันนี้เก้าไม่มา เก้าอยู่ต่างจังหวัด แต่เราเจอกันไปแล้ววันก่อน (หรือเขาเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้เราอยู่?) สาธุของให้จริงค่ะ แต่ด้วยบุคลิกนั้น