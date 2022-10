เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) เปิดตัว “เอ็ม-ซี ออลล์ (M-Z ALL) เจาะกลุ่มผู้ชายมีบุตรยาก

นายเรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า เบบี้แอนด์มัน (ประเทศไทย) เป็นผู้นำตลาดอาหารเสริมเตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยากในประเทศไทย ที่เติบโตมาจากคอมมูนิตี้เพจสำหรับผู้มีบุตรยาก babyandmom.co.thเผยแพร่ความรู้และหลักการเตรียมก่อนตั้งครรภ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ และเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวโภชนาการเสริมภาวะเจริญพันธุ์เพื่อนำเสนอเคล็ดลับการบำรุงที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ โดย ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์ ครูวิทยาศาสตร์ผู้ที่เคยมีประสบการณ์มีบุตรยากมาก่อน และทราบ Pain Point ของผู้มีบุตรยากเป็นอย่างดี ต่อให้มีความพร้อมทางด้านทุนทรัพย์ แต่ต้นทุนของ คุณภาพไข่ มดลูก และฮอร์โมนไม่สมดุล รวมถึงคุณภาพสเปิร์มของสามีไม่ได้ตามเกณฑ์ โอกาสประสบความสำเร็จน้อยมาก จนครูก้อยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับโภชนาการเสริมภาวะเจริญพันธุ์ เพื่อบำรุงไข่ มดลูก ปรับสมดุลฮอร์โมน รวมถึงโภชนาการที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพสเปิร์มของฝ่ายชาย จนประสบความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้วหลังเตรียมตัวมาอย่างดี จึงแบ่งปันประสบการณ์บำรุงเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ผ่านเพจ babyandmom.co.th และมีผู้ติดตามประสบความสำเร็จตั้งครรภ์ทั้งวิธีธรรมชาติ และเตรียมตัวก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ในการรักษาผู้มีบุตรยากจำนวนมาก ต่อมาเบบี้แอนด์มัน (ประเทศไทย) ได้คิดค้นคัดสรรและพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงเตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยากทั้งอาหารเสริมและสมุนไพรที่ช่วยเสริมภาวะเจริญพันธุ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล และได้รับการรับรองความปลอดภัยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ด้าน ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์ กรรมการ บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ก่อตั้งเพจ babyandmom.co.th กล่าวเสริมว่า กลุ่มผู้มีบุตรยากในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยมีแนวโน้มมาจากมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและภาวะเศรษฐกิจ ให้ความสำคัญด้านการศึกษาและความสำเร็จในการทำงานมากขึ้น มุ่งมั่นสร้างความมั่นคง และความสำเร็จก่อนที่จะแต่งงานมีลูก รวมถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ทำให้คู่แต่งงานหลายคู่ชะลอการมีลูกออกไป หรือพร้อมมีลูกในวัยที่ล่วงเลยช่วงภาวะเจริญพันธุ์ ซึ่งปัญหามีบุตรยากพบมากในฝ่ายชายประมาณ 40 % โดยสาเหตุหลัก คือ คุณภาพของอสุจิ ทั้งในเรื่องปริมาตรการหลั่ง จำนวนสเปิร์ม อัตราการวิ่งว่าย รูปร่าง รวมถึงอัตราการมีชีวิตรอดของสเปิร์ม ดังนั้นคุณผู้ชายจึงต้องการการบำรุงไม่แพ้ผู้หญิงโดย "ครูก้อย นัชชา" กล่าวเสริมว่า จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับผู้มีบุตรยาก และให้คำปรึกษาผู้มีบุตรยากในการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ พบว่ามีหลายครอบครัวประสบปัญหามีบุตรยากมาจากฝ่ายชาย โดยปัญหาที่พบบ่อยคือ คุณภาพของสเปิร์ม มีจำนวนสเปิร์มน้อย การเคลื่อนไหวแหวกว่ายผิดปกติ สเปิร์มมีรูปร่างผิดปกติ ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งปัจจัยภายในร่างกายที่เกิดจากพันธุกรรมและโรคประจำตัว และ พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน และปัจจัยทางด้านสังคม เช่น ความเครียดจากการทำงานหนัก หรือออกกำลังกายหนัก หรือ ใช้ร่างกายหักโหมจนเกินไป พักผ่อนไม่เพียงพอ ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ สูบบุหรี่จัด นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านอายุและปัญหาทางสุขภาพ ล้วนส่งผลต่อคุณภาพของสเปิร์ม ทั้งนี้สามีและภรรยาเมื่อพยายามมีลูกเองตามธรรมชาติอย่างน้อย 1-2 ปี และทำการบ้านเป็นประจำสัปดาห์ 3-4 ครั้ง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ควรจูงมือกันไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาหาสาเหตุของทั้งสองฝ่าย และมาตั้งหลักบำรุงก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จครูก้อย นัชชา กล่าวเสริมว่า มีรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Therapeutic Advances in Urology เมื่อปี 2015 ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การขาดฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone deficiency in the aging male) โดยงานวิจัยได้รายงานว่า ระดับของเทสโทสเตอโรนในผู้ชายจะค่อยๆ ลดลง 0.4-2% ต่อปี เมื่อผู้ชายอายุย่างเข้าสู่วัย 30 ปี หากผู้ชายมีฮอร์โมนเพศไม่สมดุลก็จะส่งผลต่อระบบการผลิตสเปิร์ม คุณภาพของสเปิร์ม และปัญหาสุขภาพอื่นๆ ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตสเปิร์มลดลง ส่งผลถึงสมรรถภาพความเป็นชายที่ลดลงด้วย เอ็ม-ซี ออลล์ (M-Z ALL) จึงถูกผลิตมาเพื่อตอบโจทย์ แก้ปัญหาดังกล่าว โดย มี 12 สารบำรุงคัดสรรเกรดพรีเมียมจากทั่วโลก นำเข้าจากต่างประเทศ 100% ได้แก่ อเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และ จีน ได้แก่ Zinc Nano ภายใต้ ลิขสิทธิ์ “Hardigen” จาก USA มีส่วนผสมของ Zinc Methionine สูงถึง 75mg สูงสุดในท้องตลาดด้วยนวัตกรรมการผลิตที่ทำให้อยู่ในรูปของ Nano ส่งผลให้การดูดซึมดีกว่า Zinc ทั่วๆไปนอกจากนี้ยังมี แอล-อาร์จินีน (L-Arginine), โคเอนไซม์คิว10, แอลฟา โทโคเฟอริลแอซิดซักซิเนต (วิตามินอี),กรดโฟลิก (วิตามินบี 9), ซีลีเนียมอมิโนแอซิดคีเลต, โซเดียมแอสคอร์เบต (วิตามินซี), ไพริดอกซินไฮโดรคลอไรด์ (วิตามินบี6), วิตามิน บี 12, ไทอะมีนไฮโดรคลอไรด์ (วิตามินบี 1), ไรโบฟลาวิน (วิตามินบี 2), ไนอะซินาไมด์ (วิตามินบี 3) สามารถทานควบคู่กับกาแฟ หรือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ไม่ส่งผลข้างเคียงต่อหัวใจ หลอดเลือด และได้รับการรับรองความปลอดภัยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เลขที่ 74-1-07455-5-0844 มาตรฐานการผลิต ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ GHPs สากล, HACCP สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก INTERTEK ผ่านการรับรองกระบวนการผลิตด้วย ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO22000 และผ่านการรับรองกระบวนการผลิตด้วย ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001เอ็ม-ซี ออลล์ (M-Z ALL) เหมาะสำหรับผู้ชายที่เตรียมมีบุตร มีบุตรยากผู้ชายที่ต้องบำรุงสเปิร์มเพื่อเก็บน้ำเชื้อทำเด็กหลอดแก้วและผู้ชายที่ต้องการบำรุงสุขภาพทั่วไป วางจำหน่ายกล่องละ 1,990 บาท บรรจุ 30 แคปซูล จัดโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 ในราคาพิเศษ 1,350 บาท สามารถหาซื้อได้แล้วผ่านช่องทางออนไลน์มาร์เก็ตเพลส ร้าน BANANAMOM OFFICIAL ทางช้อปปี้ หรือสั่งผ่านไลน์แอด @babyandmom.co.th และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงความรู้และเคล็ดลับการเตรียมตั้งครรภ์ตามหลักวิทยาศาสตร์และโภชนาการเตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ที่เว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊กเพจภายใต้ชื่อเดียวกัน BabyAndMom.co.th นอกจากนี้ เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) ยังมุ่งมั่นให้การนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยาก และการดูแลสุขภาพในองค์รวม รวมถึงคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการมีบุตรและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัวของผู้มีบุตรยาก นายเรืองศักดิ์ กล่าวสรุป