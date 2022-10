หล่อแบบต้องตะโกน งานดีเว่อร์!   7 หนุ่มหล่อ จากเวที Mister International Thailand 2022

ตัดสินกันไปแบบสดๆ ร้อนๆ สำหรับเวทีประกวดหนุ่มหล่อ Devonte Presents Mister International Thailand 2022 เฟ้นหา The Strong Men ชายหนุ่มหล่อครบทุกความสตรองทั้ง Strong Body, Strong Mindset และ Strong Talent วันนี้เลยขอเปิดวาร์ป 7 หนุ่มผู้ชนะมาให้สาวๆ ได้ใจสั่นกันไปเลยเริ่มต้นที่ ผู้ได้แชมป์ Mister International Thailand 2022 หนุ่มต่อ-สุรศักดิ์ เมืองแก้ว หนุ่มหล่อมาดเข้ม ซิกแพคแน่น ที่มาพร้อมความสูง 185 เซนติเมตร เกิดวันที่ 5 มีนาคม 2538 อายุ 27 ปี จบการศึกษาจาก คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ IG : @surasak_torกัญจน์-กัณณวัชรน์ เกื้อกาญจนาภรณ์ หนุ่มหล่อกล้ามโต รอยยิ้มมัดใจ จนได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 Mister International Thailand 2022 หนุ่มกัญจน์เกิดวันที่ 11 ตุลาคม 2536 อายุ 28 ปี สูง 186 เซนติเมตร IG : @gun9un.igซีเกมส์-ธีรภัทร อังคณิตย์ หนุ่มมาดเท่ แววตาอบอุ่น เจ้าของตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ 2 Mister International Thailand 2022 และ รางวัลพิเศษหนุ่มเดวอนเท่ (DEVONTE MEN) ซีเกมส์ ชอบวาดรูปเป็นงานอดิเรก และยังเป็นหนุ่มรักสัตว์โดยเฉพาะน้องหมา เกิดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2545 อายุ 20 ปี ส่วนสูง 184 เซนติเมตร ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะวิศกรรมพรีซิชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไป Follow IG : @sea.games_อะตอม-ณฐาภพ เคนจันทึก อายุเพียง 19 ปี คว้า แต่ความหล่อไม่แพ่ใคร สามารถคว้ารองชนะเลิศอันดับ 3 Mister International Thailand 2022 มาครอง ด้วยเสน่ห์ของรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความขี้อ้อน หนุ่มอะตอม เกิดวันที่ 10 ตุลาคม 2546 สูง 184 เซนติเมตร ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ IG @atom_nathaphopอีกหนึ่งหนุ่มที่คว้า รองชนะเลิศอันดับ 3 ท้อป-ณธรรศ ตันเจริญ หนุ่มหล่อสไตล์ไทย ที่หลายคนอาจจะคุ้นหน้า เพราะเคยผ่านผลงานบันเทิงมาบ้าง อาทิ รด.เขาชนผี ที่เขาชนไก่ (2015) และ Father & Son (2015) ท้อป-ณธรรศ เกิด 15 พฤศจิกายน 2537 อายุ 27 ปี สูง 180 เซนติเมตร ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า IG : @topnathasปิดท้ายกันที่ 2 หนุ่ม เจ้าของตำแหน่ง The Best Influencer อย่าง อุ้ย-ณัฐศักดิ์ พุ่มน้อย หนุ่มหล่ออารมณ์ดี พูดเก่ง เกิดวันที่ 22 ตุลาคม 2535 อายุ 29 ปี สูง 180 เซนติเมตร เรียนจบจาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร IG : @uixiaopo_999และ เฟรม-ฤทธิ์ชนนท์ ศรีประสิทธิ์เดชา หนุ่มในตาหวาน เกิดวันที่ 4 มีนาคม 2540 อายุ 25 ปี สูง 183 เซนติเมตร เรียนจบจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา IG : @frame_ritchanon