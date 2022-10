“แม็กซ์เวลล์” ถาม “ไมค์” เมื่อไหร่? จะกลับมา ยอมรับ! เลี้ยงลูกยุคใหม่ ผ่านเกมออนไลน์

เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เป็นการสัมภาษณ์แบบข้ามประเทศกับผู้ชายที่ชื่อหลังจากที่เจ้าตัวต้องบินกลับไปทำงานที่ประเทศจีน ซึ่งนอกจากจะได้ร่วมงานในเรียลลิตี้เรตติ้งอันดับ 1 ของแผ่นดินมังกรอย่าง Call Me By Fire 2 แต่เจ้าตัวก็ต้องเรียนภาษาจีนอย่างจริงจัง ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถสื่อสารกับใครได้ รวมไปถึงยังอัปเดตไลฟ์สไตล์การเลี้ยงลูกยุคใหม่ ผ่านเกมออนไลน์กับลูกชายอย่างและผลงานเรื่องล่าสุด “The One Hundred ๑๐๐ ร้อยขา” หนังมอนสเตอร์ที่ลงทุนซีจีนับล้านผ่านสัตว์ประหลาดของไทยอย่าง “ตะขาบ”"กับแม็กเวลล์ก็ติดต่อกันอยู่เรื่อยๆ ครับ ก็ได้มี facetime กัน ช่วงนี้น่าจะเป็นวัยติดเกมนะ ก็จะติดเกม เล่นเกมกับเพื่อนแล้วเด็กสมัยนี้เรียนรู้ค่อนข้างเร็วสมัยเราตอน 8 ขวบยังทำอะไรอยู่เลย ก็ไม่รู้ แต่สมัยนี้เล่นเกมออนไลน์เอาจริงๆ ผมก็ดูไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน เราก็ลองไปเล่นดูกับเขา ไปลองโหลดเกมมาแต่ว่าเล่นไม่ได้ซึ่งถามว่าเราห่วงเขาไหม ถ้าเขาติดเกม คือไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นหรือเปล่า แต่ส่วนตัวผม ผมก็โตมาแบบนี้เหมือนกัน แต่เอาตรงๆ จากที่ประเมินพัฒนาการของเขา ผมว่าการเล่นเกม มันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกัน เราไม่ควรที่จะไปห้าม แต่เราควรร่วมเล่นเกมกับพวกเขามากกว่า แต่ละคนก็จะมีวิธีการดูแลลูก และความคิดในเรื่องการเลี้ยงลูกไม่เหมือนกัน ความคิดส่วนตัวของไมค์ก็คือเราไม่จำเป็นต้องห้ามเขาถ้ามันไม่ได้มากจนเกินไป เราแค่ต้องเข้าไปทำความเข้าใจในโลกของเขาซึ่งแม็กซ์อาจจะไม่ได้เหมือนไมค์ซะทีเดียว แต่มันก็มีส่วนคล้าย บุคลิกตอนเด็กจะมีความคล้ายกับไมค์ วิธีการพูดก็จะคล้ายนิดหน่อย ชอบเล่นเกมออนไลน์ก็จะคล้ายๆ กันเพราะฉะนั้นไมค์ก็จะรู้ว่าอะไรบ้าง ที่ต้องคอยระวังและคิดเผื่อในอนาคตให้กับเขา เพราะฉะนั้นตอนนี้ไมค์คิดว่าปล่อยให้เล่นเกมได้ ไม่มีปัญหา เราแค่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับเกมแทนที่จะห้ามถามว่ามีจำกัดเวลาไหมเวลาที่เขาเล่นเกม เชื่อว่าเขามีการจำกัดเวลาของเขาอยู่แล้ว เราก็แค่เข้าไปมีส่วนร่วมกับเขา เพราะตัวเขาเองก็มีเวลานอน เขารู้ว่าตอนเช้าเขาต้องไปโรงเรียน เวลาที่โทร.หาผม เขาก็จะเล่นเกมทุกรอบ เขาต้องการที่จะให้เห็นว่า เขาเล่นอันนี้อยู่ เราก็จะร่วมเล่นไปกับเขา ผมว่ามันเป็นความโชคดีของยุคสมัยเราเกิดในยุคที่มีการติดต่อที่ไม่ยากลำบากอะไรมาก มีเทคโนโลยีที่เราสามารถสื่อสารกันได้ และก็มีพวกเกม ต่อให้ตัวไม่ได้อยู่ด้วยกัน เราก็ยังสื่อสารกันได้และต่อให้ไมค์อายุ 30 กว่าแล้ว ไมค์ก็ยังมีความเป็นเด็ก ยิ่งเป็นเด็กผู้ชายด้วยมันก็เลยเข้ากันได้ง่ายส่วนเรื่องงอแง แม็กไม่มีงอแง แต่เขาจะมีถามว่าแดดดี๊อยู่ที่ไหน เมื่อไรแดดดี๊จะกลับมา เราก็คุยกับเขาตรงๆ ว่ามาทำงาน ถ้ากลับไปจะไปหา ตอนนี้ที่ทำได้คือให้เวลาในช่วงออนไลน์กับเขา มีกิจกรรมที่ร่วมทำกับเขาได้ เขาเล่นเกมเราก็ต้องไปทำการบ้านว่าเกมนี้คืออะไรเราต้องรู้ว่าอันนี้คืออะไรเวลาคุยกับเขามันจะได้เหมือนว่าคุยภาษาเดียวกันได้ ไม่มีอะไรต้องกังวลเลย เพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันเข้าถึงกันง่ายขึ้นด้วย"“ตอนนี้ไปออกรายการ Call Me By Fire 2 เป็นรายการที่เอาคนมีชื่อเสียงกว่า 30 คน มาแข่งขัน และใช้ชีวิตร่วมกัน เหมือนไปโรงเรียนมันก็จะมีการแข่งขันกัน มีการแบ่งทีมมีการขึ้นโชว์และก็มีการคัดออกด้วย ซึ่งเป็นรายการที่ฮิตมากของจีน อีกอย่างมันเป็นแบบเรียลลิตี้ มันต้องใช้ภาษาจีนค่อนข้างเยอะ ซึ่งภาษาจีนของไมค์ก็ยังไม่ได้ดีมาก เพิ่งจะเรียนแบบจริงๆ จังๆ เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี้เอง เราก็ต้องใช้ศัพท์ค่อนข้างเยอะ ไมค์มีคำศัพท์ที่รู้น้อยมากๆ บางอันก็ต้องไปเรียนในรายการเลย จริงๆ ตอนที่มาจีนในรอบนี้ ยังไม่ค่อยกล้าพูดกับคนเท่าไหร่ แต่พอได้เข้ามาในรายการได้คุยไปเรื่อยๆ ทำให้ภาษาจีนเราสมูทขึ้นจริงๆ มันก็ไม่ใช่เรียนมาแค่เพื่อที่เราจะมารายการนี้อย่างเดียว แต่ว่าการที่เราจะมาทำงานที่จีน เราก็ควรที่จะเรียนรู้ภาษาเขา การสื่อสารสำหรับไมค์มันเป็นเรื่องสำคัญ แต่ก่อนไม่สามารถสื่อสารได้เลย ทำให้ไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่ แต่ว่าตอนนี้พอเราสื่อสารได้มากขึ้นมันทำให้เราคุยกับเพื่อนได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องมีคนกลางมานั่งแปลอีกทีนึง ทุกวันนี้สามารถออกไปนั่งกินข้าวกับพวกเขา ได้ไปคุยหัวเราะ มีส่วนร่วมในบทสนทนาของเขา ได้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวแล้วมันมีเพื่อนได้แล้วเราสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ประมาณหนึ่ง"“บทบาทเรื่องนี้เป็นลีโอ เป็นคนธรรมดาที่กลับมาจากต่างประเทศและต้องมากักตัวที่ไทย เนื้อเรื่องค่อนข้างจะเป็นเนื้อเรื่องกับปัจจุบัน เป็นสถานการณ์ที่ถ้าเราไปประเทศไหนก็ต้องมีเรื่องของการกักตัว แต่ที่จะแตกต่างจากชีวิตจริงก็จะมีสัตว์ประหลาดที่เป็นตะขาบ ที่สามารถเข้าสิงคนอื่นได้ เพื่อที่มันจะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปถามว่าจริงๆ เราเป็นคนกลัวตะขาบไหม ก็ไม่ชอบ แต่ก็ไม่ได้กลัว แต่ถ้ากลัวก็คือกลัวแมลงสาบมากกว่า และถ้ามอนสเตอร์เรื่องนี้เป็นแมลงสาบคือไม่รับเล่นเลยนะ ซึ่งถามว่าเราคิดไงกับตะขาบ ก็คือไม่ชอบ ถ้าเห็นก็จะขยี้ เพราะไมค์เล่นกับซีจีทั้งหมด ไม่เคยเจอตัวจริง แต่ในหนังที่เห็นเยอะๆ น่าจะเป็นซีจีเกือบทั้งหมดและด้วยความที่เราทำงานกับซีจีหลายๆ ประเทศมา ได้เห็นการทำงานในหลายรูปแบบ ความคิดเห็นส่วนตัวของตัวไมค์เองนะครับ คิดว่าอุตสาหกรรมหนังของบ้านเรายังมีพื้นที่ให้ได้พัฒนาไปได้อีก เราสามารถพัฒนาได้อีก เราสามารถทำได้มากกว่านี้ คนใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมได้มากกว่านี้ แต่ถ้าถามว่าเรื่องนี้เทียบกับต่างประเทศได้ไหม อันนี้ไมค์ยังพูดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้เห็นหลังจากการตัดต่อ ไมค์ยังไม่ได้ดู และอีกอย่างเราเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปเทียบกับใคร ไมค์คิดว่าเราทำให้ดีที่สุดในหน้าที่ ที่เราได้รับ แต่เราต้องมีมายเซทที่ต้องการพัฒนาไปมากกว่านี้”