สรุปเส้นทางธุรกิจของ "คุณจี๊บ เทพอาจ กวินอนันต์" ซีโออีระดับหลายพันล้าน!!

โดยล่าสุดคุณจี๊บได้ออกมาโพสต์เป็นข้อความลำดับไทม์ไลน์ของการทำธุรกิจในแต่ละสเต็ปผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ชื่อว่าJeep TKพร้อมลงภาพตนเองถ่ายที่โรงเหล้าที่พึ่งลงทุนซื้อเข้ามาเป็นหนึ่งในเครือโดยมีข้อความว่า….

หรือ ชื่อเล่นที่หลายคนคุ้นเคยผ่านหน้าสื่อคือ "’ นักธุรกิจผู้ซึ่งให้ความสำคัญมุ่งเน้นในการให้โอกาสและพัฒนาคนรวมถึงผลักดันพนักงานทุกคนให้ทำงานแบบมืออาชีพอย่างมีความสุขมีสมดุลในการทำงานและการใช้ชีวิตที่เหมาะสม•1997ผมเริ่มทำงานปีแรกด้วยการเปิดบริษัทเพื่อนำเข้าเบียร์ BUDWEISER•1999นำ RTDเข้ามาทำตลาดอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกกับแบรนด์ Dr. Thirsty’s•2003ผมเปิดโรงงานผลิตสุราชนิดพิเศษใช้ชื่อโรงงานว่า THAI SPIRIT INDUSTRYหรือ TSIโดยเริ่มผลิตสินค้าชื่อ NITE•2006รับผลิต OEMครั้งแรกกับ Smirnoff ice•2008นำเข้าเบียร์ HOEGAARDENเป็นครั้งแรกและเปิด HOBSสาขาแรกที่ทองหล่อ•2009ผลิตและจำหน่ายไวน์คูลเลอร์ FULL MOON•2013นำเข้าน้ำไวน์จากออสเตรเลียเพื่อมาบรรจุใช้ชื่อ NADIN•2016ผลิตและจำหน่ายสินค้า non alcครั้งแรกกับ EDEN apple sparkling•2017ยอดขาย FULL MOONแตะ 4ล้านลังต่อปีและเริ่มก่อตั้ง LOVEiS ENTERTAINMENT•2018ชุบชีวิต LIDOและสร้างโซจูยี่ห้อ “คอมเบ”•2019ก่อตั้งสถานีวิทยุ FLEX 102.5 (ต่อมาภายหลังเปลี่ยนเป็น 104.5)และในปีเดียวกันเข้ามาถือหุ้นLOVEiS ENTERTAINMENTทั้ง 100%•2020เริ่มผลิตเบียร์ที่ TSIโดยมียี่ห้อแรกคือ “ขุนแผน”•2021เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่ม BEAM SUNTORY•2022เริ่มปลูกกัญชาและก่อตั้งบริษัท KLD co., ltd.เพื่อซื้อโรงเหล้าที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจที่ผมดูแลอยู่โอกาสนี้จะพามาเปิดเครือธุรกิจของคุณจี๊บว่ามีอะไรบ้างด้านโปรดักส์นั้นมีมากเกินกว่าที่เราจะสามารถลิสต์มันออกมาได้หมดซึ่งนับตั้งแต่ปี 1997จนมาถึงปัจจุบันกลุ่มธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและโตแบบสวนกระแสทุกวิกฤตที่ต่างถาโถมเข้าสู่ทั่วโลกและประเทศไทยเองโดยที่ทุกธุรกิจมีมูลค่ารวมมากกว่าห้าพันล้านบาทแบ่งออกเป็น 11บริษัทใหญ่ที่ครอบคลุมหลากหลายธุรกิจที่มาพร้อมแนวคิดขับเคลื่อนธุรกิจด้วยระบบห่วงโซ่อาหารต้องทำเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกในรูปแบบต้นน้ำไปจนสู่ปลายน้ำให้ได้และค่อยๆขยายไลน์ธุรกิจออกไปให้ครอบคลุมทั้งหมด‘ธุรกิจจะแข็งแรงต้องเหนือครบไวตอบโจทย์ทุกความต้องการ’นี่คือถ้อยคำของนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและกันเองแต่ในขณะเดียวกันก็ทั้งเฉียบและแหลมคมในการมองธุรกิจที่ทำอยู่ได้อย่างขาดทะลุและนำพาสร้างเป็นความสำเร็จได้อย่างมหาศาลและสามารถขยายให้ครอบคลุมอย่างใหญ่โตได้ภายในไม่กี่สิบปีขึ้นแท่นนักธุรกิจรุ่นใหญ่ที่เรียบง่ายที่สุดอีกคนหนึ่งในเครือธุรกิจของคุณจี๊บนั้นมีโปรดักส์หรือสินค้ามากมายจนเราไม่สามารถจะเขียนมันออกมาได้ครบทั้งหมดปัจจุบันมีการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจ 6ด้านได้แก่ (1)โรงงานผลิตเบียร์ไวน์และเครื่องดื่ม (2)ร้านอาหาร (3)ดนตรีและความบันเทิง (4)อสังหาริมทรัพย์ (5)ธุรกิจกัญชงและกัญชา (6)ธุรกิจสื่อและล่าสุดกลุ่มธุรกิจด้านโรงเหล้ามีบริษัทสำคัญต่างๆในเครือต่อไปนี้1.บริษัทรอยัลเกทเวย์จำกัดจัดจำหน่ายเครื่องดื่มในกลุ่ม RTDที่มีโปรดักส์เครื่องดื่มทั้งกลุ่ม Non-Alcoholและ Alcoholตัวอย่างเช่นไวน์คูลเลอร์ Fullmoon, Eden Apple Sparkling High Vit C+และโซจูคอมเบ2.บริษัทบริวเบอรี่จำกัดในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม Hoegaarden, Budweiserเป็นต้น3.บริษัทไทยสพิริทอินดัสทรีจำกัดโรงงานผลิตเครื่องดื่มต่างๆทั้ง Alcและ Non Alcรวมถึงรับจ้างผลิต OEMให้กับแบรนด์เครื่องดื่มดังอย่างเช่น Smirnoff Ice4.โรงเรียนสอนต้มเบียร์อุดมคติ5.บริษัทมาร์ดีคราฟท์จำกัดผู้ปลุกปั้นคราฟต์เบียร์ไทย ‘ขุนแผน’ที่ผลิตที่โรงงานไทยสพิริทอินดัสทรีในปี 2020และคว้ารางวัลเหรียญเงินจากการประกวด World Beer Award 20216.บริษัทฮอบส์อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปจำกัดหรือ HOBSร้านอาหารสุคชิคที่คนกรุงพร้อมใจไปเช็คอินเปิดสาขาแรกที่ทองหล่อ7.บริษัทเลิฟอิสเอ็นเตอร์เทนเม้นท์จำกัดค่ายเพลงขวัญใจวัยรุ่น LOVEiS ENTERTAINMENTที่มีค่ายย่อยในสังกัดมากถึง 7ค่ายคือ marr, LIT Entertainment, kiddo records, PROM+, Juicey, HOLYFOX, LABo8.บริษัทลิโด้คอนเน็คท์จำกัดและคุณจี๊บได้ฉายาว่า ‘ผู้ชุบชีวิตลิโด้’9.บริษัทเฟล็กซ์สเตชั่นจำกัดคลื่นวิทยุ 104.5ณปัจจุบัน10.บริษัทเจทีเคโฮลดิ้งจำกัดปลูกกัญชาพร้อมบริษัทลูกอีก 3บริษัทเพื่อรองรับสายงานธุรกิจนี้ทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำได้แก่ HIGHGRAY, Canova&Co, Mar Chong Gunธุรกิจต้นน้ำด้านการวิจัยและพัฒนา HEXT Internationalท่อน้ำเลี้ยงส่งต่อกัญชง-กัญชาเป็นสารสกัดให้กับธุรกิจในเครือและขยายการค้ากับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตในรูปแบบ B2Bและสุดท้ายวางแผนผลิตและจัดจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องสำอางค์และยาสุมนไพร11.บริษัท KLD co., ltd.โรงงานผลิตสุราซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ล่าสุด‘ทำอะไรต้องให้ครอบคลุมครบวงจรจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ’คุณจี๊บเปิดแนวคิดสำคัญในการนำมาบริหารทุกธุรกิจคือทำอะไรต้องทำให้ครอบคลุมครบวงจรครอบคลุมในที่นี้คือตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำตั้งแต่ผลิตจัดจำหน่ายทำการตลาดใช้สื่อที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดถ้าจะผลิตและขายอะไรให้คนส่วนใหญ่ต้องสามารถขายได้ทั้งคุณภาพของสินค้าซัปพอร์ตในด้านอารมณ์โดยทุกธุรกิจต้องสามารถใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันได้ซึ่งจะทำให้ทั้งองค์กรเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด‘เขย่าวงการดนตรีบ้านเรา’คุณจี๊บมีจุดเริ่มต้นในวงการดนตรีบ้านเราโดยการเป็นสปอนเซอร์งานแสดงดนตรีต่างๆได้เห็นข้อดีข้อเสียต่างๆมากมายและมีอีกหลายจุดที่ยังสามารถพัฒนาได้อีกจึงได้เข้ามานั่งแท่น CEOบริษัท LOVEiS ENTERTAINMENT อย่างเต็มตัวด้วยความที่เป็นคนอยากทำอะไรต้องเรียนรู้และลองทำจริงๆจึงได้ทำซิงเกิลเพลงต่างๆออกมามากมายภายใต้สังกัด LOVEiS ENTERTAINMENTและ marrอีกทั้งยังครีเอทหลายๆโปรเจกต์มาเขย่าวงการเช่น BUD LIVE HOUSEซึ่งเป็นการเสกโรงลิโด้คอนเน็คท์ให้หลายเป็น LIVE HOUSEเวทีที่ศิลปินสามารถเล่นเพลงหน้า Bได้และได้ปล่อยของเต็มที่แบบไม่เคยมีมาก่อนเป็นต้น‘Professional 50, Family 50’เป็น DNAที่คุณจี๊บปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรทุกคนพึงยึดถือและปฏิบัติโดยจะต้องทำงานแบบมืออาชีพและมีบรรยากาศในการทำงานให้เหมือนครอบครัวเหมือนบ้านซึ่งพี่น้องในบ้านสามารถถกเถียงกันเรื่องงานได้เมื่อเสร็จงานต้องสามารถไปทานข้าวและคุยเล่นกันได้เหมือนเดิมท้ายสุดจากที่เห็นได้ชัดว่าทุกธุรกิจในกลุ่มของคุณจี๊บนั้นประสบความสำเร็จอย่างดีแต่คุณจี๊บเองก็ยังมองหาธุรกิจใหม่ๆเสมอปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยมองทุกปัญหาเป็นความท้าทายและนี่คือคุณสมบัติหนึ่งที่จะทำให้รอดไปได้ทุกสภาวะในโลกธุรกิจ‘จี๊บ’ นักธุรกิจผู้ซึ่งให้ความสำคัญมุ่งเน้นในการให้โอกาสและพัฒนาคน รวมถึงผลักดันพนักงานทุกคนให้ทำงานแบบมืออาชีพอย่างมีความสุข มีสมดุลในการทำงานและการใช้ชีวิตที่เหมาะสม