ปังไม่ไหว! บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์ Love in The Air Open Heart บัตรเกลี้ยงตั้งแต่ 3 นาทีแรกที่เปิดขาย

ถือเป็นซีรีส์วายไทยอีก 1 เรื่องที่กระแสแรงต่อเนื่องตั้งแต่ออนแอร์ EP แรก สำหรับของ บซีรีส์ที่สร้างจาก 2 นิยายขายดีของคือและจนต้องเปิดรอบพิเศษ EP 8 มอบโอกาสพิเศษแฟนคลับได้ซีรีส์ไปพร้อมกับ 4 หนุ่มนักแสดงนำของเรื่อง โดยใช้ชื่องานแบบอบอุ่นว่า "บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์ Love in The Air Open Heart" ซึ่งตอนเปิดขายบัตรก็สร้างปรากฎการณ์ เมื่อบัตรถูกจัดจำหน่ายหมดทุกที่นั่งทั้ง 2 รอบ ในเวลาไม่ถึง 3 นาทีแรกของการเปิดระบบจองเท่านั้นสำหรับบรรยากาศภายในงานเต็มเปี่ยมไปด้วย ความรัก ความอบอุ่น และเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ ของทั้ง 4 นักแสดงหนุ่มรวมถึงแฟนนิยายของ MAME ที่มากันจนล้นพื้นที่จัดงาน ณ โรงภาพยนตร์ Major Cineplex Ratchayothin (โรง 13) โดยรอบพิเศษนี้นอกจากทุกคนที่มีบัตรจะได้ดู "บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์ " EP 8 ครั้งแรกก่อนใคร ซึ่งเป็นจุดสตาร์ทเริ่มต้นเรื่องราวในพาร์ทที่ 2 ของซีรีส์พร้อมหน้าพร้อมตากับ 4 นักแสดงนำ ผู้จัด ผู้กำกับ และทีมงานแล้ว ยังมีกิจกรรมเซอร์ไพรส์ ที่สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโชว์เพลงประกอบซีรีส์สุดพิเศษของ 4 หนุ่ม "ฟอร์ด - พีท – โนอึล - บอส" ร่วมสนุกเล่นเกมส์ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ และได้พูดคุยอย่างใกล้ชิดกับนักแสดงและผู้จัดอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นงานที่คุ้มค่าสมการรอคอยจริงๆนอกจากนี้ในงานยังมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจาก คุณเมย์ อรวรรณ วิชญวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท มี มายด์ วาย จำกัด และ คุณพิชญ์ปุญพัฒน์ สายกระซิบ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและเนื้อหาธุรกิจ มาเปิดเผยถึงแผนงานของ บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์ ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น การ Pre-Order Love in The Air Boxset , Love in The Air Special Episode , Love in The Air FAN MEETING in BANGKOK , Love in The Air THAILAND TOUR FAN MEETING รวมไปถึง Love in The Air ASIA TOUR ซึ่งแฟน ๆ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ MeMindY Official