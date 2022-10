“ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก” นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ VISTRA ตอกย้ำแบรนด์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่

เปิดเกมส์รุกตลาด พลิกภาพลักษณ์วงการอาหารเสริมเพื่อความงาม สู่การดูแลสุขภาพเต็มขั้น บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ VISTRA ดึง “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่เต็มที่กับการทำงานแต่ยังคงใส่ใจสุขภาพ นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ ตอกย้ำภาพลักษณ์ พร้อมยกระดับความพรีเมียมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ VISTRA IMU-PRO C ACEROLA CHERRY 2000 PLUS ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รวบรวมสารอาหารระดับ WORLD-CLASS ที่มีประโยชน์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน อย่าง เควอเซทิน (Quercetin) ซึ่งช่วยในการปกป้องและยับยั้งเชื้อไวรัส บุกตลาดเมืองไทยเจ้าแรก ตอบโจทย์เทรนด์ไลฟ์สไตล์ยุค New Normal เน้นใส่ใจสุขภาพจากภายใน สานต่อความสำเร็จสู่ความมุ่งมั่นในพันธกิจของแบรนด์ตาม Tagline “ชีวิตดี เริ่มที่สุขภาพ” (Better Health Better Life) พร้อมก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าเต็มกำลังสร้างการสื่อสารการตลาดครบ 360 องศา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ทำให้ผู้คนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพและภูมิคุ้มกันจากภายในมากขึ้น โดยเฉพาะเทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนจากการดูแลแบบรักษาบำบัดโรคภัยที่เกิดแล้ว (Curative) เป็นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive) ที่กำลังมาแรงในขณะนี้ เห็นได้จากความต้องการสินค้า อาหาร รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่ขยายตัวและเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ข้อมูลอ้างอิงคาดการณ์ว่าภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วโลกจะเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 155.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565 เป็น 220.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2570* โดยปีที่ผ่านมามูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนไทย สูงถึง 7.42 หมื่นล้านบาท คาดอีก 6 ปีจะเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 5.1% ตามพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่เปลี่ยนไปและตื่นตัวต่อการดูแลสุขภาพมากขึ้นและกว่า 20 ปีที่แบรนด์ VISTRA อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน ภายใต้การคิดค้น วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่หลากหลาย ครอบคลุมสุขภาพ ความงาม กีฬา โภชนาการ และการควบคุมน้ำหนัก ทั้งในรูปแบบซอฟเจลแคปซูล แคปซูลแข็ง เม็ด และแบบผง ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายในราคาที่เหมาะสม ภายใต้การดำเนินกระบวนผลิตจากโรงงานของบริษัทเองที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองในระดับสากล โดยคว้าผู้นำตลาดอาหารเสริมเพื่อความงามหลังเปิดตัว VISTRA ASTAXANTHIN ในกลุ่มสินค้าเพื่อการชะลอวัยและผิวพรรณเมื่อปี 2557 และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องด้วยคอลลาเจนนวัตกรรมใหม่ที่ดีที่สุด VISTRA Pure Collagen Dipeptide ซึ่งเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์บริสุทธิ์จากทะเลน้ำลึกที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปี 2564ในปี 2565 นี้ VISTRA จึงเดินหน้ารุกอีกขั้น พลิกโฉมสู่แบรนด์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ตามพันธกิจที่ตั้งใจและใส่ใจในการส่งมอบสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้บริโภค ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกแรกของผู้บริโภคในตลาดด้านสุขภาพและความงาม ตาม Tagline ของแบรนด์ที่ว่า “VISTRA ชีวิตดี เริ่มที่สุขภาพ, Better Health, Better Life” ผ่านความตั้งใจต่อยอด VISTRA Acerola Cherry ผลิตภัณฑ์ขายดีอันดับ 1 อัปเกรดภูมิคุ้มกันขั้นสุดด้วยส่วนผสมสารสกัดระดับ WORLD-CLASS ด้วยการเปิดตัว VISTRA IMU-PRO C ACEROLA CHERRY 2000 PLUS ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีผ่านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันและต่อต้านอนุมูลอิสระ รวบรวมสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน เปรียบเสมือนเกราะปกป้องร่างกาย และยังมีส่วนช่วยในการดูแลผิวพรรณ รับประทานเพียงวันละ 1 เม็ดก็เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน โดดเด่นด้วย เควอเซทิน (Quercetin) ที่นิยมและโด่งดังติดอันดับ 1 ใน 10 ของสหรัฐอเมริกาขณะนี้ มีสรรพคุณในการปกป้องและยับยั้งเชื้อไวรัส โดยในวารสารวงการแพทย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 คอลัมน์ รายงานพิเศษ หัวข้อ “สารอาหารกับการเสริมภูมิคุ้มกัน” โดย ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ ประธานชมรมโภชนวิทยามหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย ได้มีการกล่าวถึง เควอเซทิน ว่าเป็นสารที่มีประสิทธิภาพในการรบกวนการแพร่กระจายตัวของไวรัสโคโรนา และจากการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมก็ทำให้รู้ว่า เควอเซทินจะยิ่งทำหน้าที่ยับยั้งเชื้อไวรัสได้ดีขึ้น ถ้าทำงานร่วมกับวิตามินซีและวิตามินดีและเพื่อประสิทธิภาพในการเสริมระบบภูมิคุ้มกันที่ดีเยี่ยม ขจัดอนุมูลอิสระตัวร้าย ต้นเหตุความเสื่อมของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย VISTRA จึงเสาะหาจนพบ Spectra ™ สารสกัดผักผลไม้หลากสี 24 ชนิด นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระสูง โดยเฉพาะเมื่อรับประทานร่วมกับ อะเซโรลา เชอร์รี่ เควอเซทิน และซิตรัส ไบโอฟลาโวนอยด์ ที่หาได้ใน VISTRA IMU-PRO C ACEROLA CHERRY 2000 PLUS จะยิ่งทำให้ค่าการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มสูงกว่า 4,000 ORAC Value/g ซึ่งองค์การอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอเมริกาได้แนะนำให้บริโภคอาหารที่มีค่าการต้านอนุมูลอิสระปริมาณ 3,000-5,000 ORAC Value/วัน เพื่อสุขภาพที่ดีอีกด้วยนอกจากนี้ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น VISTRA จึงคว้า คุณใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ ขึ้นเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ VISTRA IMU-PRO C ACEROLA CHERRY 2000 PLUS สะท้อนตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ที่เก่งรอบด้าน มีความฉลาดเลือก และใส่ใจตัวเองเป็นพิเศษ แม้ต้องเจอกับสภาวะกดดัน ความเครียด และการพักผ่อนน้อย แต่ก็ยังใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดี ซึ่งตรงกับความมุ่งมั่นตั้งใจของแบรนด์ที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการอยู่เคียงข้างผู้คนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น พร้อมอัดแผนการสื่อสารการตลาดจัดเต็มครบวงจร 360 องศา ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง เปิดตัวด้วยหนังโฆษณา “ซีซันนี้ต้องใส่ใจตัวเองด้วย VISTRA C ACEROLA CHERRY 2000 PLUS” ที่แรกภายในงาน “HEALTHY SEASON, HEALTH YOU” VISTRA C ACEROLA CHERRY 2000 PLUS GRAND OPENING NEW PRESENTER ซึ่งได้จัดขึ้นที่สยามพารากอน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ภายใต้แฮชแท็ก #ทุกSEASONต้องVISTRAสำหรับผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ VISTRA ได้ที่ช่องทางออนไลน์ Lazada Shopee ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป และช่องทางการจัดจำหน่ายร้านค้าใกล้บ้านคุณ