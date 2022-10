ชมถ่ายทอดสดงานประกาศรางวัล The Fact Music Awards 2022 บน AfreecaTV พร้อมร่วมสนุกลุ้นของรางวัลสุดพิเศษ

ขอเชิญร่วมรับชมถ่ายทอดสดงานประกาศรางวัล The Fact Music Awards 2022 ครั้งใหญ่จากเกาหลีใต้ ที่มีศิลปิน K-POP ชื่อดังต่างๆ เข้าร่วมงานทั้ง BTS, NCT Dream, ITZY, IVE และอื่นๆ อีกมากมาย โดยจะมีการถ่ายทอดสดตลอดงานผ่านทาง AfreecaTV ที่เดียวเท่านั้น ที่ช่อง bj.afreecatv.com/kpopth ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2022 นี้ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย พร้อมคำบรรยายภาษาไทยตลอดรายการ!!รายชื่อศิลปินที่จะเข้าร่วมในงาน The Fact Music Awards 2022 มีดังต่อไปนี้ THE BOYZ, ITZY, TOMORROW X TOGETHER, IVE, Stray Kids,(G)I-DLE, Kep1er, LE SSERAFIM, Hwang Chi Yeol, Kang Daniel, Kim Ho Joong, Young Tak, ATEEZ, TREASURE, TNX, NewJeans, PSY, BTS, NCT DREAM และ Lim Young Woongนอกจากจะเพลิดเพลินไปกับการรับชมถ่ายทอดสดงานประกาศรางวัล The Fact Music Awards 2022 แล้ว ผู้ชมทุกท่านยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษได้อีกด้วย (ลิงก์กิจกรรม: https://bit.ly/TMA2022Event )Event 1 กิจกรรมเพิ่มรายการโปรดระยะเวลากิจกรรม: 1 ตุลาคม (9.00 น.) - 8 ตุลาคม (20.00 น.) 2565 ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทยเงื่อนไขกิจกรรม: สมัครสมาชิกบน AfreecaTV แล้วไปที่ช่อง bj.afreecatv.com/kpopth กดติดดาวเพื่อเพิ่มช่องเข้ารายการโปรด จากนั้นแชร์ลิงก์ช่องไปยังหน้า FB หรือ IG ของคุณ แคปเจอร์หน้าจอมาตอบกลับใต้โพสต์กิจกรรมที่ลิงก์ https://bit.ly/TMA2022Event ก็ถือว่าเข้าร่วมเป็นที่เรียบร้อยของรางวัล: Artist CDEvent 2 กิจกรรมระหว่างรับชมถ่ายทอดสดงานประกาศรางวัล TMA 2022ระยะเวลากิจกรรม: 8 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 - 20.30 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)เงื่อนไขกิจกรรม: ในระหว่างการรับชมงานประกาศรางวัล TMA2022 ตามช่วงเวลากิจกรรม ให้พิมพ์ชื่อศิลปินที่ชื่นชอบพร้อมติดแฮชแท็กส่งมาในช่องแชท (ตัวอย่าง: ##ชื่อศิลปิน) เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเข้าร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเราได้แล้วของรางวัล: Artist CD