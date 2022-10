ส่องไลฟ์สไตล์ “ทู สิราษฎร์” เท่ๆ คูลๆ รักแมว ด่ารัฐบาล แซะสลิ่ม

ฮือฮาอยู่ไม่น้อย หลังจากที่ออกมาประกาศเลิกพร้อมฟาดแรงแดงเดือดว่าสาเหตุที่เลิกกันไม่ดี เพราะมีมือที่ 3 4 5 ทำโซเชียลหากันให้ควั่กว่ามือที่ 3 4 5 เป็นใคร เพราะเจ้าตัวเชิญให้ขุดกันได้ตามสะดวกสำหรับ ทู สิราษฎร์ นั้นจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนรุ่งอรุณ ระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แฟนๆ คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีจากผลงานแสดงมิวสิกวิดีโอและโฆษณา ทั้งหนังสั้นโฆษณา The Only One จาก The 1 Card และมิวสิกวิดีโอเพลง ตัวปลอม ของลุลา และวง POTATO โดยทูได้มีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือ Die Tomorrow ของเต๋อ นวพล ต่อมาทูก็ได้แสดงภาพยนตร์เรื่อง App War แอปชนแอป และโด่งดังจากภาพยนตร์ 4 kings อาชีวะ ยุค 90 ในบท “เอก บุรณพันธ์”ขณะที่ไลฟ์สไตล์เจ้าตัวที่อวดในอินสตาแกรมนั้น มักโชว์ให้เห็นไลฟ์สไตล์เท่ๆ คูลๆ หนุ่มอาร์ติสต์ รักแมว และช่วงหนึ่งก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเผ็ดร้อน ทั้งด่ารัฐบาล และแซะสลิ่ม