"ลิเลียนา เรย์" จากเด็กหญิงใน Top Gun ตอนนี้เป็นสาว 17 สุดสะพรั่ง!

จากเด็กหญิงอายุ 15 ในระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์ ปัจจุบันเจ้าของบทดังกล่าว(Lyliana Wray) กลายเป็นสาวน้อยในวัย 17 ปีแล้ว แถมยังฉายแววความเป็นว่าที่ซูเปอร์สตาร์อีกต่างหากโดยประวัติคร่าวๆ ของสาวน้อยคนนี้ เจ้าตัวเกิดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในลอสแอนเจลิส มีผลงานในวงการบันเทิงชิ้นแรกในวัยเพียง 11 ปีจากละครโทรทัศน์ Girl Missing ก่อนจะมีผลงานตามาทั้ง The Night Shift (2560), ซิตคอม Black-ish (2561), Strange Angel (2561) และ Are You Afraid of the Dark? (2562)รวมถึงงานภาพยนตร์อย่าง Maximum Ride (2559) และ Albedo Absolute (2559)สำหรับบท "อมีเลีย" ในภาพยนตร์เรื่อง Top Gun: Maverick นั้น อันที่จริงในตอนแรกทีมงานได้วางตัวไว้ที่นักแสดงหญิงอย่าง "โธมัสซิน แมคเคนซี" (Thomasin McKenzie) ที่เคยมีงานแสดงทั้งจาก Old และ Jojo Rabbit แต่สุดท้ายก็กลายเป็นเธอที่คว้าบทนี้มา...เรียกว่าดวงคนมันจะดังอะไรก็ฉุดไม่อยู่จริงๆ(ภาพจากอินสตาแกรม lylianawray)