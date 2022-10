“ใหม่ ดาวิกา” สวยสับบนรันเวย์ปารีสเดินแบบให้ L’Oréal

หลังจากเดินทางไปเป็นแฟชันนิสตาชมแฟชันนั่งฟรอนท์โรว์ตามแบรนด์ต่างๆ ล่าสุด “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน” ก็ขอเฉิดฉายเดินบนรันเวย์กับเขาบ้าง โดยงานนี้ ใหม่ ดาวิกา เดินแบบให้กับแบรนด์เครื่องสำอางชื่อดัง L’Oréal ที่ตนเองเป็นพรีเซนเตอร์ โดยมาในชุดเดรสสีแดง ซีทรูเบาๆอวดหุ่นบาง งานนี้เดินแบบมั่น สวยสับ โดยเจ้าตัวได้กล่าวขอบคุณถึงโอกาสสำคัญในครั้งนี้ด้วย“It's always great to return to the Paris runway! I am so grateful to the wonderful team at L'Oreal for such an amazing experience. Thank you to everyone who has supported me and here's to the many great times to come! Merci beaucoup!”( รู้สึกดีเสมอที่ได้กลับมายังรันเวย์ที่ปารีส ฉันขอบคุณทีมที่สุดวิเศษของ L'Oreal กับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมครั้งนี้ ขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจและสนับสนุนฉัน และช่วงเวลาดีๆอีกมากมายที่กำลังจะมาถึง ขอบคุณมากค่ะ )