“Nutty Natchaya” นักร้องสาวสไตล์ Soul & Jazz เปิดตัวเป็นศิลปินใหม่ค่าย เมลอดิก คอนเนอร์ กับเพลง เหงาหรอ? (Just Leave Me Alone)

ถึงเวลาแนะนำตัวในฐานะศิลปินใหม่ สำหรับ “Nutty Natchaya” หรือ นัทตี้ – ณัฐชยา ศรีนัมมัง ในเพลง เหงาหรอ? (Just Leave Me Alone) ต้อนรับเข้าสู่สังกัด “เมลอดิก คอนเนอร์” (Melodic Corner) ภายใต้ บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด ค่ายเพลงสไตล์ Urban Jazz ที่รวบรวมศิลปินรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองในสไตล์ Soul & Jazz ที่น่าจับตามอง มาประดับวงการเพลงให้ครึกครื้นอีกครั้ง“Nutty Natchaya” สาวเสียงทรงพลังผู้ชนะจากการประกวดในรายการ Jazz a Minute Challenge ที่มีความสามารถไม่ธรรมดา ดีกรีจบเอกขับร้องแจ๊ส (Vocal Jazz) จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับเทคนิคการใช้เสียงอันแพรวพราว จนทำให้ชนะใจกรรมการอย่างเป็นเอกฉันท์ซึ่งหลังจากนั้น “Nutty Natchaya” ยังมีโอกาสได้แสดงบนเวทีเดียวกับศิลปินระดับโลกอย่าง Kenny G ภายในงาน "International Jazz & Blues Festival 2022" เทศกาลดนตรีที่รวมศิลปินระดับโลกที่หัวหิน จึงนับได้ว่า “Nutty Natchaya” เป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความสามารถพร้อมจะผลักดันวงการดนตรีแจ๊สของไทยไปสู่ระดับสากลเพลง เหงาหรอ? (Just Leave Me Alone) ถ่ายทอดจากเรื่องราวของคนที่มีความเจ็บปวดซ้ำไปซ้ำมาในยามค่ำคืนในแนวเพลง R&B Soul – Jazz ในขั้นตอนการทำงานก็ได้รุ่นพี่ตัวจริงในวงการ อย่างทีมกำแพงดิน ( หนึ่ง, บี, โซ่ จากวง ETC. ) และ PAE SAX รุ่นพี่ในค่าย Melodic Corner มาดูแลในส่วนของการ Produce และ Melody รวมถึงยังได้ทีมเขียนเพลงจากค่าย Muzik Move Records มาร่วมกันแต่งเนื้อร้อง ที่พอมาบวกกับเสียงของ “Nutty Natchaya” ที่ถ่ายทอดความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้ง ทำให้เพลงนี้เป็นตัวแทนของความเหงาในยามค่ำคืนได้อย่างดีเยี่ยมเพลง เหงาหรอ? (Just Leave Me Alone) ศิลปิน Nutty NatchayaLink : https://www.youtube.com/watch?v=kM5BRU6dOt8สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Melodic Corner ได้ที่Facebook: https://www.facebook.com/melodiccornerYouTube: https://www.youtube.com/c/melodiccornerInstagram: melodiccorner