“The Very Company” พร้อมจัด! “Very Festival 2022” 25-27 พยนี้

พร้อมแล้วกับเทศกาลดนตรีนานาชาติสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “Very Festival” โดยผู้จัดแถวหน้าของไทย “The Very Company” ได้นำทัพศิลปินแนวหน้าระดับโลกอย่าง Lauv , Keshi , Franz Ferdinand, The Kooks มาในโชว์เต็มรูปแบบ และยังมี Boy Pablo, Adoy, Fiji Blue, Tahiti 80, BRB., PH-1, John K, Rei Brown, Joan และ Wave To Earth ร่วมด้วยทัพศิลปินไทย ได้แก่ Phum Viphurit, Violette Wautier, Dept, Autta, Yented, Valentina Ploy, Landokmai, Pun, Luss, Numcha, Rocketman, Daniel Ryn, Jeanius x Bent, Silvy, Daynim, Asia7, Hybs, SAMMii, Television Off, Moving and Cut, Loserpop และ di age โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 25-27 พฤศจิกายนนี้ ณ สวนสนุก Wonder World Park บัตรราคาวันละ 3,200 บาท จำหน่ายแล้วทาง Ticketmelon#VeryFestival2022#VeryFestival