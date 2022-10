กว่าจะปัง ไม่ง่าย! เปิดชีวิตแบบสับกับ “ปอย ตรีชฎา” เวอร์ชั่นยืนรับมง Brand Ambassador ของ SLC คนล่าสุด

ไม่มีใครไม่รู้จักสาวสวยมากความสามารถคนนี้มีผลงานทั้งภาพยนตร์ ละคร ซีรีย์ เดินแบบ ถ่ายแบบ ฯลฯ ดังไกลข้ามประเทศ ซึ่งครั้งนี้เจ้าตัวได้เปิดแนวคิดชีวิต สูตรลับความสำเร็จฉบับ “ปอย ตรีชฎา” ว่ากว่าจะมีวันนี้ต้องผ่านเรื่องราวดีและร้ายในชีวิต ได้เรียนรู้และก้าวข้ามผ่านจนมาเป็นปอย The Best Version อย่างสง่างามล่าสุดปังได้อีก เมื่อปอยคว้าตำแหน่ง Brand Ambassador คนล่าสุดของ SLC Clinic & Hospital พร้อมเล่าถึงที่มาที่ไปในความปังครั้งนี้“สำหรับปอยนะคะ ถ้าจะไปเป็น Presenter หรือ Brand Ambassador ให้กับแบรนด์ใด ปอยมักจะประชุมร่วมกับหลังบ้านเสมอ เพราะทุกคนเห็นว่าเรามีแนวคิด หรือมีศักยภาพที่จะสามารถเป็นตัวแทนของแบรนด์ได้ ปอยเองก็จะต้องมีการพูดคุยว่า ในฐานะที่เราเป็นนักธุรกิจเหมือนกัน เราอาจจะต้องพูดในเชิงวิเคราะห์หลังบ้านว่า เรามีอาวุธอะไรในตัวที่จะไปเสริม Marketing แบรนด์ของเค้าให้มันดี เราต้องมีความรู้ ความเข้าใจ กับแบรนด์นั้นจริงๆเวลาเราเป็นตัวแทนของโปรดักซ์หรือแบรนด์ใหญ่ๆ มันจะทำให้เรารู้สึกว่า ทุกๆ เวลาที่เราเดินไปที่ไหน คนก็จะได้รู้สึกว่า เออ...มาใช้สิ มาทำสิ คือทุกๆ ธุรกิจเขาให้ความใส่ใจเรื่องของคุณภาพอยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดู ก็คือศักยภาพในตัวเราด้านไหน มุมไหนที่แมตช์กับแบรนด์มากที่สุด ปอยเป็น Brand Ambassador ทุกคนจะต้องมาทำมันไม่ใช่ อะไรที่ปลอดภัยและดีมันคือความซื่อสัตย์กับลูกค้าค่ะ”ส่วนที่หลายคนยกให้ปอยเป็นไอดอลในหลายๆ เรื่องนั้น เจ้าตัวเผยดีใจมาก“อย่างแรกเลยปอยก็ต้องบอกว่ารู้สึกดีใจและก็ต้องขอบพระคุณมากๆ ค่ะ และสองก็ต้องออกตัวก่อนว่า ปอยก็ไม่ได้ เป็นคนที่เพอร์เฟกต์อะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ ปอยก็ยังมีแบบหละหลวม ไม่สมดุลเรื่องเวลา และยังบริหารจัดการตัวเองได้ไม่ดี ก็มีบางครั้งที่เราก็มีขึ้นมีลง หรือในเรื่อง ของความรู้สึกอุดมการณ์ของตัวเอง ปอยก็เลยรู้สึกว่า ในวันนี้ที่ปอยชอบที่สุด คือความเป็นธรรมชาติของตัวเอง ปอยเป็นแค่คนธรรมดาคนนึงที่บางวันก็อาจจะมีความเหวี่ยงบ้าง แต่ท้ายที่สุดปอยพยายามที่จะตบๆ มีสติ และไม่ทำให้ใครเดือดร้อนค่ะ”ท้ายที่สุดปอยบอกเคล็ดลับทำให้ชีวิตดีว่า... “การมีเพื่อนที่ดี กัลยาณมิตรที่ดี เราก็นำส่วนที่ดีของเขามาปรับใช้กับตัวเรา และพยายามทำตัวเองให้ดูเฮลต์ตี้ ดูสวยในแบบของเราให้ดี มันคือคำตอบที่ดีที่สุด Be Your Best Self ของปอย ตรีชฎา ค่ะ”