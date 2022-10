กรี๊ดต่อไม่ต้องพัก! เพราะถึงคิวหนุ่มน่ารัก “นาอินอู” ลัดฟ้าจัดแฟนมีตที่ไทย ก่อนเข้ากรมสิ้นปีนี้!

ขึ้นแท่นเป็นพระเอกดาวรุ่งสุดปังลูกรักพระเจ้าอีกคน ที่กำลังจะทำให้หัวใจสาวๆ เหงาหงอย เพราะอยู่ในท็อปลิสต์รายชื่อที่ต้องตบเท้าเข้ากรมแล้วในปี 2022 นี้ สำหรับ “นาอินอู (Na InWoo)” หนุ่มหล่อสุดคิวท์ ที่ตกหัวใจสาวๆ มาได้แบบถล่มทลาย จากบทพระรองหน้าใสมาดนิ่งจากซีรี่ย์กระแสแรง “Mr. Queen” ที่เจ้าตัวแสดงได้อย่างโดดเด่น จนขึ้นแท่นเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของวงการก่อนจะมาขยี้ความฮอตกันต่อกับการมารับบทพระเอกเต็มตัวในซีรี่ส์ “River Where The Moon” ซึ่งจากฝีมือการแสดงในเรื่องนี้ส่งให้เขาคว้ารางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากเวที KBS Drama Awards 2021 มาครอง แล้วก็โด่งดังปังไม่พัก ทั้งจากการปล่อยเสน่ห์สุดคิวท์ในการเข้าร่วมเป็นเมมเบอร์ในรายการวาไรตี้เรตติ้งแรงอย่าง “2 Days & 1 Night ” ซีซั่น 4 และล่าสุดกับบทพระเอกหล่อใสแสนซื่อในซีรี่ย์ “Jinxed at First” ที่เล่นคู่กับ “ซอฮยอน Girl's Generation”ฮอตสุดฉุดไม่อยู่ขนาดนี้ ทางผู้จัดใจดี “Be Hear Now KPop” และ NINEONENINE919 Corp. เลยรีบคว้าตัวบินลัดฟ้ามาให้แฟนคลับชาวไทยได้ฟินกับตัวเป็นๆ ของหนุ่ม “นาอินอู” กันแบบใกล้ชิดในงาน “2022 NA INWOO 1ST FAN MEETING MY EVERYTHING IN THAILAND” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ Search Studio รามคำแหง81 บัตรราคา 5,000 /4,000 /3,000 และ 2,500 บาท โดยสามารถจับจองบัตรกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทาง Thaiticket Major ทุกช่องทางงานนี้กระซิบบอกดังๆ เลยว่ามี Fan Benefits ที่เวรี่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆ ทั้งไฮทัช ออฟฟิเชียลโปสเตอร์ พร้อมร่วมลุ้นโอกาสสุดฟินทั้งเซลฟี่ กรุ๊ปโฟโต้ จ้องตา ฯลฯ บอกได้คำเดียวว่าพลาดไปจะต้องเสียดายไปอีกนาน เพราะหลังจากนี้เจ้าตัวก็ต้องเตรียมตัวเข้ากรมรับใช้ชาติกันแล้ว ไม่อยากพลาดโอกาสสร้างความทรงจำสุดพิเศษร่วมกับหนุ่มคนนี้ล่ะก็ รีบจับจองบัตรกันด่วน โดยสามารถติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : @BeHearNowKpop | Twitter @BeHearNowKpop | Twitter @NINEONENINE_919 และ INSTAGRAM @nineonenine919_corp#NA_INWOO_MyEverything_Thailand#NA_INWOO#BeHearNowKpop