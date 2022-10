“ญาญ่า อุรัสยา - ณัฏฐ์ กิจจริต” โชว์โมเม้นต์สุดน่ารัก ใน MV พิเศษ “Everything Is All You” ฉลอง 75 ปีห้างเซ็นทรัล

นับจากนี้…หัวใจของทุกคนจะอบอวนไปด้วยความรักเพราะ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ฉลองครบรอบ 75 ปี ปล่อยมิวสิควิดีโอชวนฟินและอินไปกับความรัก ในเพลง “Everything Is All You” พร้อมดึงซุปตาร์สาวสุดฮอต ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ และหนุ่มหล่อมาดเซอร์ นัท-ณัฏฐ์ กิจจริต โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งในมิวสิควิดีโอสุดพิเศษครั้งนี้เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้ทุกคนได้อบอุ่นหัวใจกับความรักของทั้งคู่ รับชมได้พร้อมกันได้ที่ https://youtu.be/dZOMv9FOlO8 พร้อมทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิง ทั้ง LINE TV, Apple Music, Joox, Spotify และ Tidal ที่ https://spd.lnk.to/everythingisallyouโดยนักแสดงสาวคนเก่ง ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ เผยความรู้สึกที่ได้ร่วมเล่นเอ็มวีในครั้งนี้ ว่า “รู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้มาร่วมเล่นเอ็มวี Everything Is All You ของห้างเซ็นทรัลค่ะ สตอรี่ของเอ็มวีก็ฟิลกู้ดและอบอุ่นมาก ถ่ายทอดเรื่องราวความรักของคนสองคนกับความทรงจำสุดพิเศษที่ไม่ว่าจะห่างกันไกลแค่ไหนแต่ความทรงจำนั้นยังคงอยู่ ส่วนบรรยากาศการถ่ายทำเอ็มวีที่เซ็นทรัลชิดลมก็สนุกสนานเป็นกันเอง ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะได้กลับมาร่วมงานกับนัทอีกครั้งด้วย แอบกระซิบว่าตอนจบมีออกสเต็ปแดนซ์กันด้วย เป็นท่าเต้นน่ารัก ๆ ซึ่งคิดว่าแฟน ๆ น่าจะเอาไปเต้นตามกันได้ไม่ยาก และฝากทุกคนติดตามเอ็มวีและเพลง Everything Is All You ด้วยนะคะ”ด้าน นัท-ณัฏฐ์ กิจจริต ที่หวนกลับมาเล่นเอ็มวีให้ห้างเซ็นทรัลอีกครั้ง เล่าว่า “เป็นเกียรติมาก ๆ ที่ห้างเซ็นทรัลให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฉลองครบ 75 ปี ด้วยการร่วมเล่นเอ็มวีของห้างเซ็นทรัลอีกครั้ง ทำให้ผมรู้สึกโตเป็นผู้ใหญ่ไปพร้อมกับห้างเซ็นทรัล นอกจากนี้ ยังได้ร่วมเล่นเอ็มวีกับ ‘ญาญ่า’ ซึ่งเราทั้งคู่ก็สนิทกันมากเพราะเคยเล่นซีรีส์ด้วยกันมาก่อน พอได้มาร่วมงานในครั้งนี้ทำให้นึกฟีลเก่าๆ ไม่ว่ากับ ‘ญาญ่า’ และ ‘ห้างเซ็นทรัล’ เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขและสนุกมาก ๆ ครับ ซึ่งผมขอฝากทุกคนติดตามเอ็มวีชิ้นนี้ด้วยนะครับ รับรองว่าทุกคนจะยิ้มไปกับพวกเราสองคนแน่นอน”สำหรับมิวสิควิดีโอ “Everything Is All You” ถ่ายทอดเรื่องราวความทรงจำของคนที่ตกหลุมรักใครสักคนแบบหมดหัวใจ นำแสดงโดย ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ กับคาแรกเตอร์สาวน่ารักสดใสที่สะกดหัวใจ นัท-ณัฏฐ์ กิจจริต เข้าอย่างจัง เกิดเป็นโมเม้นต์อันแสนหวานมากมายที่ทั้งคู่ต่างเก็บทุกรายละเอียดเป็นความทรงจำที่ดีต่อกัน จวบจนเวลาผ่านไปทั้งคู่ได้แยกย้ายกันไปตามเส้นทางของตนเอง ซึ่งแม้จะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ความทรงจำและความรู้สึกที่ดีเหล่านั้นคงอยู่เสมอ เพราะไม่ว่าจะเห็นสิ่งของชิ้นไหนหรือเจอเหตุการณ์ใดก็ทำให้เกิดรอยยิ้มและหวนคิดถึงโมเม้นต์แห่งความสุขเหล่านั้นตลอดเวลา จนทั้งคู่ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง จึงเกิดเป็นเรื่องราวให้ทุกคนได้ร่วมลุ้นความรักของทั้งคู่ไปพร้อมกันติดตามบทสรุปความรักของทั้งคู่และฟินไปกับความน่ารักสดใสของ “ญาญ่า” และ “นัท” ในเอ็มวี เพลง Everything Is All You รับชมได้พร้อมกันได้ที่ https://youtu.be/dZOMv9FOlO8 พร้อมทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิง ทั้ง LINE TV, Apple Music, Joox, Spotify และ Tidal https://spd.lnk.to/everythingisallyou