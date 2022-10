คู่คิด “มิตร-ใหม่” เริ่มจากศูนย์ สู่พันล้าน จากขายบ้าน หันมาดัน M Pro Plus กระแสแรงไว

คู่รักนักธุรกิจมาแรง....น่าจับตามากที่สุดในตอนนี้! ต้องยกให้และภรรยาคู่รักนักธุรกิจที่มาแรง อายุน้อยร้อยล้าน อายุเพิ่งเลขสาม จากธุรกิจหมู่บ้าน จัดสรร บ้านคุณภาพในนาม สุขใจโฮม Sukjai Home ยอดธุรกิจหมุนเวียนนับร้อยล้านจากการสัมภาษณ์ ก่อนที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุน การประกวด THE MAN THAILAND ทั้งคู่ได้พลิกชีวิตรวยจากการที่ไม่หยุดเรียนรู้พัฒนาตัวเอง รักษาสุขภาพของครอบครัว ต้องการทำผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ย้ำถึงการเน้นคุณภาพ ไม่หวังเพียงแค่ผลกำไร แต่หวังให้ทุกคนได้สิ่งดีๆ พร้อมแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับ คนรอบข้างตร สุมิตร-ใหม่ อัญชลีพร ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ทั้งสองพบกัน ตั้งแต่เรียนอยู่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ หลังเรียนจบก็ลุยทำหลายธุรกิจด้วยกัน โดยทั้งคู่ ได้เดินสายธุรกิจจากสิ่งที่เรียนจบมาทางด้านนี้โดยตรง ได้เปิดฟาร์มไก่ไข่นับพันตัวและออกขายตามตลาดนัดและส่งตามร้านขายของทั่วไป เมื่อประสบ ความสำเร็จ จึงได้เริ่มผันตัวเข้ามาเข้ามาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยร่วมทำกับครอบครัว โดยมีคุณพ่อ เป็นหนึ่งผู้ผลักดันจนประสบความสำเร็จคุณมิตร คุณใหม่ ให้สัมภาษณ์ ด้วยรอยยิ้มอย่างมีความสุขทันที ทั้งคู่เล่าว่า เราสองคนทำงานหนักมาก และเรามีลูกสองคนที่ต้องดูแล และแน่นอน เรารักลูกทั้งสองคนมาก ปกติเราก็จะซื้อวิตามิน ต่างๆ ทั่วไป มากมาย ตามท้องตลาดทาน ทานทีหลายเม็ดเลยค่ะ... จนมาวันนึง เราก็มานั่งคิดว่า เวลาเราก็น้อย นอนก็น้อย ไปไหนทีนึง ต้องพกอาหารเสริมมากมายไปด้วย จึงเป็นจุดเริ่มต้นแรก ที่พวกเราสองคนได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และเราสองคนเป็นคนตั้งใจว่า ถ้าจะทำอะไรแล้วจะต้องทำอะไรให้มันดีที่สุด และที่สำคัญคนทุกระดับต้องทานได้ เพราะเราเชื่อว่า ทุกคนไม่ว่าจะรวย จน ล้วนรักตัวเองกันทุกคน ผลิตภัณฑ์ M PRO PLUS จึงเป็นอาหารเสริมที่ปังที่สุด ที่ทานเพียงเม็ดเดียว แล้วสามารถเข้าสู่ร่างกายแล้วนำไปใช้ได้แบบครบ จบเลย ทีเดียวค่ะมิตร : หลังเรียนจบที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผมได้ทำงานที่ซีพีดูแลเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ทำได้ปีกว่าๆ ก็มาทำธุรกิจที่บ้านช่วยพ่อทำส่งออกข้าวโพดฝักอ่อนส่งออก แต่มีช่วงหนึ่งที่ราคาตกมากๆ เลยอยากหาธุรกิจ ใหม่มารองรับ แต่ทำๆ ไปสักพักรู้สึกว่าไม่ตรงกับที่อยากทำ ไม่ตรงสายงานที่เราจบมา เลยคิดๆ หาทำธุรกิจ ที่เป็นของตัวเองจริงๆ เลยหันมาทำธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ขาย หลายพันตัว ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่เราตั้งใจทำเป็นอย่างมาก เพราะเราเคยเรียนรู้มาตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีที่แม่โจ้ เราเริ่มจากเลี้ยงเอง ขายเอง ผมออกไป ขาย ตามตลาดนัด แถวอำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี ขายไปไม่นาน ลูกค้าปากต่อปาก ขายดีมากๆ แต่ก็เหนื่อยมากๆ จนไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลย ทำกันอยู่ 2 ปีกว่า ถ้าถามว่าประสบความสำเร็จไหม ถ้าเรื่องเงินบอกเลยว่าใช่ แต่ถ้าเรื่องสุขภาพและเวลา ถือว่ายัง จึงทำให้เรามองว่าเราต้องหาอย่างอื่นทำดีกว่าใหม่ : หลังเรียนจบปริญญาตรีสัตวศาสตร์ ด้านอาหารสัตว์ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก็ได้งานที่ซีพี พอว่างก็แบ่งเวลามาช่วยคุณมิตรทำฟาร์มไก่ไข่ไปด้วย เราช่วยกันทำเองทุกขั้นตอนค่ะ เพราะใหม่จะเป็นคน ทำอะไร ต้องลงไปควบคุมทุกขั้นตอน อย่างที่บอกค่ะ ว่า ทำเยอะ เงินเยอะ แต่สุขภาพลดลง เวลาก็น้อยลง เวลาที่จะได้พักผ่อนและให้เวลากับลูกก็น้อยลงไปด้วย เราจึงตัดสินใจเลิก และเข้าหันเข้ามาเรียนรู้ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ จนถึงทุกวันนี้ใหม่ : ตอนนั้นช่วงโรค RSV อาร์เอสวี (โรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ ที่ทำให้มีอาการของหลอดลม อักเสบ ปอดอักเสบ) ระบาดหนัก ลูกเพิ่งขวบกว่าๆ เอง เป็นหนักด้วย ออกซิเจนต่ำ ต้องเข้าไอซียูเด็กด่วนๆ เท่านั้น หมอบอกต้องเจาะคอ แต่เราไม่อยากจะให้ลูกเจาะคอ โรงพยาบาลที่บ้างโป่ง ราชบุรี ห้องไอซียูเด็กก็เต็มหมดตอนหมอบอกว่า ต้องเจาะคอเพื่อช่วยหายใจ เรากลัว ใจไม่ดีแล้ว ก็ตั้งสติว่าเอายังไงดี เพื่อให้ลูกเรารอด เลยถามว่ามีโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ที่ไหนดังๆ เราพร้อมจ่าย แต่ขอไม่เจาะคอลูกได้มั้ย หมอบอกออกซิเจนน้องต่ำมาก มีสายเจาะเลือด อะไรเต็มไปหมดเลย อาการหนักขึ้น ตอนนั้นโรง พยาบาลตรงๆ ที่รองรับไอซียูเด็ก เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจไม่มีเลย โชคดีมากๆ ที่มี สส.มุ่ง (อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์) ช่วยประสานหาโรงบาลที่กรุงเทพฯ ให้ได้มิตร : ตอนนั้นผมบอกตามตรงว่า ผมอธิษฐานขอ ให้ลูกหายป่วย แล้วนาทีนั้น มีเงินเท่าไหร่ ก็เข้าโรงพยาบาลไม่ได้ เพราะว่าโรงพยาบาลที่จะช่วยได้ ต้องเป็นโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือพร้อมเท่านั้น เครียดมากครับ ตอนที่พาลูกเข้าไปรักษาที่กรุงเทพฯ ทั้งฝนตกหนักมาก รถติด ทุกอย่างต้องรีบด่วน เพื่อให้ทันเวลา เรียกว่าเป็นวินาทีชีวิตของลูกเราเลย แต่ในที่สุด ก็ปลอดภัยมาได้ อย่างที่บอกครับ เงินมากมายล้นฟ้า ถ้าสุขภาพไม่ดี มันก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆ ผมกับภรรยาจึงหาผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุด เพื่อมาผลิตอาหารเสริม M PRO PLUS ตัวนี้ออกมา M ที่มาจาก MIT และ MAI นั่นเองครับ ทุกขั้นตอนก่อนผลิต เราสองคน และคนรอบข้าง ได้ทดลองทานมากว่า 1 ปี ก่อนจะเชื่อมั่น ว่าคุณทุกคน ควรทานตัวนี้ เพราะมันจะช่วยให้คุณ มีสุขภาพที่ดีและเสริมภูมิคุ้มกันได้อย่างแน่นอนมิตร : ทุกวันนี้ที่เราเติบโตขึ้นมาก เพราะทุกอย่างเราเน้นคุณภาพนำหน้า ผมทำหมู่บ้านขายมานาน 9 ปีแล้ว ถึงแม้จะมีคู่แข่งเยอะมาก แต่เราพัฒนาตัวเองไว จนตอนนี้เราพุ่งขึ้นมาอยู่แถวหน้าแล้วของการทำหมู่บ้านจัดสรรขายแถวบ้านโป่ง ราชบุรีใหม่ : ตอนนี้ สุขใจโฮม มีด้วยกันหลายโครงการค่ะ และอีก 3 โครงการกำลังทำ อยู่แถวบ้านโป่งราชบุรีทั้งหมดช่วงแรกๆ เราทำบ้านขายเน้นกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มตลาดทางเลือก บ้านเราจึงมีตั้งแต่ทาวน์โฮมราคาแค่ล้านต้นๆ จนบ้านเดี่ยว เรามีลูกค้าทุกตลาด ตอนนี้เรามีบ้านทุกประเภท เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพ เรามีประสบการณ์กันมากแล้ว เพราะทำการตลาดเอง เลยรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร มากกว่าคำว่ามีบ้านแค่นั้น โครงการ หมู่บ้าน สุขใจโฮม จึงเป็นชื่อที่ทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่า คุณซื้อ ไป คุณจะได้ความสุขใจกลับไปร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะบางคนไม่เข้าใจเรื่องระบบการเงิน การวางเงินดาวน์ การเงินวางมัดจำ การยื่นกู้ เราก็ให้คำแนะนำ อย่างตรงไปตรงมา ...ถ้าอยากจะมีบ้าน จะมีขั้นตอนต่างๆ ใครซื้อบ้านกับเราเราจึงดูแลลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้น จนส่งมอบบ้านแบบครบวงจรเลยครับ ถึงแม้ไม่ซื้อเราก็ให้คำปรึกษาด้วยความยินดีมิตร : ผมทำหมู่บ้านสุขใจ มาแล้วหลายโครงการ เราก็ได้เข้าไปในหลายพื้นที่ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ ชุมชน ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของหลายๆ คน ที่เดือดร้อน เลยทำให้อยากจะเข้าไปช่วยเหลือคนที่ลำบาก และเดือดร้อน ตอนช่วงนั้น เป็นช่วงโควิดระบาดหนัก ชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีข้าวทานเลย หลายคนตกงาน อยู่แต่ในบ้าน เราก็เริ่มจากการไปแจกแอลกอฮอล์ แจกถุงยังชีพและอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือกันและกันด้วยความ ห่วงใยพอเราไปแจกของในพื้นที่ ชาวบ้านก็มาบอกเราว่า อยากให้ลงเล่นการเมือง ลงเลือกตั้งท้องถิ่น บอกตามตรง ตอนแรกไม่สนใจเล่นการการเมืองเลย เพราะเวลาน้อยมาก แต่สถานการณ์ โควิด - 19 ที่ระบาดหนัก ทำให้เราได้มีโอกาสลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และมากขึ้น เราจึงคิดว่า ถ้าเราได้ช่วยเหลือคนแบบจริงจัง ด้วยความจริงใจและต่อเนื่อง ก็จะดีกว่านะ อีกอย่างธุรกิจของเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว ถ้าเราได้ ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ของเราได้อย่างเต็มที่ ก็คงดีนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นครับ และพอผมลงสมัคร จนได้รับความไว้วางใจจากพื้นที่ผมลงเลือกตั้ง แล้วได้ เป็น ส.อบต. คุณนิว (กฤติเดช ประชานุกูล ประธานผู้ก่อตั้ง ผู้ถือลิขสิทธ์ เดอะแมนไทยแลนด์ THE MAN THAILAND) ก่อนอื่นต้องบอกว่า พวกเราสนิทกันมาก ยิ่งคุณสุมิตรนี่ เรียนด้วยกันมาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง โรงเรียนคาทอลิกชายล้วนที่ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย แล้ววันนึงพี่นิวก็มาชวนว่า เราจะทำประกวดสุภาพ บุรุษ และจะส่งเสริมเวทีสุภาพบุรุษทุกรูปแบบให้ออกมาเป็นรูปธรรมและจะจัดในระดับโลกต่อไป ใหม่และ มิตรเองจึงตอบตกลง ร่วมสนับสนุนอย่างเต็มที่ทันที พี่นิวจึงชวนใหม่และมิตรมาเป็นเป็นที่ปรึกษากอง ประกวด และเรื่องที่น่ามหัศจรรย์อีกอย่างนึงก็คือ ใหม่ได้ให้พี่นิวทาน M PRO PLUS มาก่อนที่จะมีโครงการ ประกวดนี้ พี่นิวเป็นคนทำงานเยอะมากถ้าทุกคนรู้จักและติดตาม แต่ก็ยังสดใสตลอดเวลา พี่นิวยืนยันมาว่า ก็ทาน M PRO PLUS ทุกวัน ทำงานเยอะมาก แต่กลับไม่ป่วยเลย ใหม่เอง จึงอยากนำผลิตภัณฑ์ที่ดี ที่พี่นิว ประธานกองประกวด ได้ทานจริงอะไรจริง มาสนับสนุนกอง ประกวดสุภาพบุรุษหนุ่มหล่อทั่วไทย อย่างสุดกำลังและจะร่วมทำเวทีประกวดหนุ่มหล่อทั่วไทย 77 จังหวัด เดอะแมนไทยแลนด์ THE MAN THAILAND ให้ดีที่สุดต่อไปเวทีนี้ไม่ได้เน้นเซ็กซี่ ไม่มีถ่ายแบบชุดว่ายน้ำรัดเป้า เน้นที่ความรู้ ความสามารถสุขภาพที่ดี และองค์ รวมหลายอย่างที่สร้างสรรค์ และส่งเสริมผู้เข้าประกวดกับการเป็นนายแบบอย่างจริงจัง และจะดันต่อใน ระดับโลกกันอีกด้วย การประกวดในครั้งนี้ ใหม่และมิตรชอบมากที่สุด ก็คือ การที่ได้ส่งเสริมให้ผู้อำนวย การกองประกวดทั้ง 77 จังหวัด ได้ออกแบบ ตัดเย็บ โดยนำผ้าประจำท้องถิ่นมาสวมใส่ให้กับผู้เข้าประกวดมิตร : ผมเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับเวที เดอะแมนไทยแลนด์ THE MAN THAILAND อะไรที่เราช่วย ได้ ก็เต็มที่อยู่แล้วครับ ช่วยคิดให้เวทีโตขึ้น ผมคิดว่าเวทีนี้ไปไกลแน่นอน เพราะทุกคนล้วนมีประสบการณ์ จากเวทีระดับโลกมาแล้ว และที่สำคัญปีนี้ คนชนะจะได้ไปประกวดต่อ บนเวที มิสเตอร์เวิลด์ MR WORLD ซึ่งเป็นเวทีประกวดหนุ่มหล่ออันดับ 1 ของโลก และเราก็เตรียมสนับสนุนจัดประกวดในเวทีระดับโลกต่อไป ในฐานะ THE MAN ORGANIZATIONใหม่ : เราทำฟาร์มไก่ไข่ แล้วเปลี่ยนมาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และตอนนี้หันมาทำธุรกิจอาหาร เสริม เอ็มโปรพลัส M PRO PLUS ที่มีวิตามินรวม มีคุณภาพ สารสกัดจากธรรมชาติแท้หลายชนิด ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมิตร: MProPlusเอ็มโปรพลัสช่วยเสริมร่างกายหลายอย่างเช่นลดอาการเพลียเหนื่อยจากการ ทำงานหนักด้วย ทานแค่ 1 เม็ด ตื่นขึ้นมาก็สดชื่นเลยใหม่ : เราภูมิใจใน เอ็มโปรพลัส M Pro Plus เพราะเริ่มจากตัวเราเอง ที่รู้สึกว่าทานแล้วได้เห็นผล จริง แล้วส่งต่อไปให้คนอื่นๆ เมื่อได้ทาน ก็เห็นผลจริงด้วย เหมือนเราได้ช่วยเขา ตอนนี้เรารับ ตัวแทน ยิ่งซื้อเยอะ เราจะมีราคาส่งให้ เรากล้าพูดเลยว่า เราทำทุกอย่างด้วยใจ อยากให้ทุกคนได้เข้าถึงสุขภาพที่ดี เพราะสุขภาพดีเราสร้างได้แน่นอน สนใจติดต่อได้ที่ 089-7587530 คุณใหม่ 098-6656465 คุณมิตร ได้โดยตรง