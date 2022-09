"นานามิ มัตสึโมโต้" เอวีสายอกโตโพสต์ภาพวิวสวยๆ ในไทย เจ้าตัวสุดปลื้มได้เจอคนดัง "โอ๊ต ปราโมทย์"

I met a very famous person today! I'm shy, but he was very kind, funny, So it was easy to talk to. His performing live also was wonderful! I am so happy that i met you(วันนี้ฉันได้เจอคนดังมีชื่อเสียง! ฉันรู้สึกประหม่า แต่เขาใจดี ตลก จนทำให้คุยด้วยง่ายมาก การแสดงสดของเขายอดเยี่ยมมาก! ฉันมีความสุขมากที่ได้พบกับเขา)ทั้งนี้ในโพสต์ดังกล่าวก็ได้มีหนุ่มไทยหลายคนเข้ามาแสดงความยินดีและแซวเจ้าตัวหลายคน ขณะที่นักร้องวัย 37 ปีซึ่งเพิ่งจะมีข่าวโพสต์ข้อความไม่พอใจกรณีถูกวิจารณ์เรื่องร้องเพลงเสียดสีด่าทอรัฐบาลก็ได้มีการเข้ามาโพสต์ข้อความตอบโดยระบุว่า..."ใจเย็นนะเด็กๆ เหลือทางให้พี่เดินบ้าง"เกิดเมื่อวันที่ 22 เดือนสิงหาคม ปี 1994 กรุ๊ปเลือดบี สูง 166 เซนติเมตร เจ้าของสัดส่วน 39-24-35 อดีตกราเวียร์ไอดอลที่เคยเปิดตัวกับค่าย Muteki ในปี 2017โดยเจ้าตัวถือได้ว่าเป็นนักแสดงหนังผู้ใหญ่ในสาย Busty (หน้าอกใหญ่) ที่มีชื่อคนหนึ่งในวงการและมีผลงานออกมามากมาย รวมถึงเคยได้รับรางวัลพิเศษจากงาน DMM R-18 Adult Awards 2018 มาแล้วปัจจุบันนานามิเป็นนักแสดงอิสระและอยู่ในระหว่างเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทย โดยก่อนหน้านั้นทางด้านนักแสดงหญิงวัย 28 ปียังได้มีการโพสต์ภาพวิวสวยๆ จาก Sky Walk ของตึกมหานครด้วย