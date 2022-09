“มังกรกินใหญ่” ซีรีส์วายโรแมนติกดราม่า! เรียกคะแนนความฟิน! ขนทัพนักแสดงเดินพรมแดงเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่

เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ซีรีส์วายโรแมนติกดราม่า ที่มีกระแสร้อนแรงมาก กับการเผยแพร่ OFFICIAL PILOT TRAILER “มังกรกินใหญ่” (Big Dragon The Series) ไปก่อนหน้านี้ ซึ่งมียอดวิวทะลุไปที่ 5 ล้านกว่าวิว นับเป็นผลงานการผลิตเรื่องล่าสุด จากค่าย ‘สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์’ (Star Hunter Entertainment) โปรเจกต์นี้ 2 ผู้บริหาร “โอ๋ Star Hunter” หรือ “โอ๋ - ยชญ กรณ์หิรัญ” ประธานกรรมการ บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และ “เฟิร์ส - ชนันตร์ ลาภอนันต์รุ่ง” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้จับมือกับ บริษัท โฟร์ท แอปเปิ้ล จำกัด (FOURTH APPLE COMPANY LIMITED) โดย “ป๋อง - ฐณณ ธนกรประภา” หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ ร่วมผลิตซีรีส์วายฟอร์มยักษ์โดยงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ฯ เป็นไปอย่างคึกคัก เมื่อ 2 หนุ่ม คู่จิ้นมาแรง “มอส - ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ” พระเอกของเรื่องฯ ควงคู่มากับ “แบงค์ - มณฑป เหมตาล” นายเอกของเรื่องฯ เดินพรมแดงเปิดตัวคู่กัน เรียกเสียงกรี๊ดจากบรรดาแฟนคลับที่มาร่วมงานอย่างกึกก้อง พร้อมทัพนักแสดงน้องใหม่ของค่ายฯ ที่ร่วมแสดงในซีรีส์ฯ เรื่องนี้ อาทิ “ฟง - บวร คงแนวดี”, “เจเจ - รัฐศาสตร์ บุตรวงศ์”, “บิ๊ก - ธนกร กุลจรัสสมบัติ”, “มาย - มธุรดา ตุ้ยลำปาง”, “อีฟ - ไอยวริญร์ ชื่นชอบ”, “อิงแลนด์ - นภัทร ศรีพล”, “เฟิร์ส - ณฐิชา มงคลศิริ”, “นน - ธนวัฒน์ ขอศานติวิชัย” และยังมี ศิลปิน-นักแสดงในค่ายฯ มาร่วมให้กำลังใจภายในงานอย่างล้นหลาม อาทิ “โยชิ - รินรดา ธุระพันธ์”, “เจ็ท - เจษฎากร บัณฑิต”, “ตั๋ง - วีรพงษ์ จันทร์คำเรือง”, “นิวตั้น - ไวยากรณ์ วงค์ขาแก้ว”, “ปอมีน - ปรมีนทร์ นะรมรัมย์”, 25 คนสุดท้าย จาก COSMOS GIRLS GROUP และ “แบงก์ - บัส - ทอระ - โบนัส - กาด 5 หนุ่ม Boy Band วง ELEMENT” ซึ่งงานนี้ “เดียร์ - พนิดา สมแวง” นามปากกา Aiden N Vivienne นักเขียนบท “มังกรกินใหญ่”, “ตุ๊กตา - ประพาฬรัตน์ ชัยชูพฤกษ์” ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารายการและปฏิบัติการธุรกิจ ช่อง ONE 31 และ “ป๊อบปี้ - ผ่านศึก ธงรบ” ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเนื้อหา iQIYI (อ้ายฉีอี้) ประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน ณ โรงภาพยนตร์ “Screen X” ชั้น 6 Paragon Cineplex “มังกรกินใหญ่” (Big Dragon The Series) พร้อมออกอากาศให้ฟินในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม นี้ เวลา 23.00 น. ทางช่อง ONE31 สามารถรับชมย้อนหลังทาง Youtube : Star Hunter Entertainment และดูออนไลน์เวอร์ชั่น Uncut บนแอปพลิเคชัน iQiyi (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ iQ.com“มังกรกินใหญ่” (Big Dragon The Series) เรื่องราวของ 2 หนุ่ม “มังกร” (มอส - ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ) และ “ใหญ่” (แบงค์ - มณฑป เหมตาล) ทายาทตระกูลดัง “สิงหวัฒนะโชค” ที่ต้องกลายมาเป็นคู่อริ! เพราะดันแอบชอบผู้หญิง คนเดียวกัน เมื่อโชคชะตาเล่นตลกด้วยความเมา เป็นเหตุให้ทั้งสองมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง ณ ผับ SUNRISE ของ “ใหญ่” และความบังเอิญ ทำให้เขาทั้ง 2 คนได้กลับมาเจอกัน! เมื่อ... ความใกล้ชิด สู่ความหวั่นไหว จาก... ‘ความเกลียดชัง’ จะกลายเป็น ‘ความรัก’ ได้หรือไม่?โดยซีรีส์ฯ เรื่องนี้ ถ่ายทอดเรื่องราวความโรแมนติกดราม่าผ่าน ผู้กำกับรุ่นใหม่ไฟแรง “มิ - ภูวดล เนาว์โสภา” ที่ทุ่มเททุกฉาก ทุกตอนให้ออกมาตรงตามบท งานนี้ เฟิร์ส - ชนันตร์ ลาภอนันต์รุ่ง หนึ่งในผู้บริหาร Star Hunter Entertainment นั่งแท่น ควบตำแหน่ง Executive Producer เพื่อให้ซีรีส์ฯ เรื่องนี้ ออกมาสมบูรณ์แบบ โดนใจแฟนๆ มากที่สุดบรรยากาศการแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ “มังกรกินใหญ่” (Big Dragon The Series) เป็นไปอย่างอบอุ่น และสนุกสนาน ซึ่งวันนี้ ยังเป็นการเปิด Official Trailer “มังกรกินใหญ่” (Big Dragon The Series) บนจอภาพยนตร์ครั้งแรก ให้ทุกคนได้ชมพร้อมกันทั่วโลก บอกได้คำเดียวว่า... ฟิน! กับฉากเลิฟซีน ของ พระเอก - นายเอก ที่เสิร์ฟเป็นน้ำจิ้มในตัวอย่างซีรีส์ ปิดท้ายให้ทุกคน ได้ฟินแบบจุกๆ กับโชว์เพลง Dancing With The Devil OST. Big Dragon The Series ร้องโดย นายเอกของเรื่องฯ “แบงค์ - มณฑป” ปิดฉากงานแถลงข่าวซีรีส์วายโรแมนติกดราม่า “มังกรกินใหญ่” (Big Dragon The Series) ไปอย่างสวยงาม