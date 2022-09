ปิดฉากด้วยความมันส์ สนุก ฟินกันแบบสุดๆ กับงาน LALAPA K-CONCERT IN BANGKOK 2022 คอนเสิร์ตรวมศิลปินเกาหลีที่ขนโชว์สุดพิเศษมาเสิร์ฟกันแบบจัดเต็มตลอด 2 รอบการแสดง

เรียกว่างานนี้เต็มอิ่ม ฟิน ประทับใจ และหอบความรัก ความอบอุ่นกลับไปเป็นความทรงจำดี ๆ ทั้งศิลปินและแฟนคลับเลยทีเดียว ถือว่าหนุ่มๆ MONSTA X โชว์ปิดงาน LALAPA K-CONCERT IN BANGKOK 2022 ได้อย่างสมบูรณ์แบบมาก ๆ แฟนทั้งฮอลล์กับบ้านปริ่มไปด้วยความสุขสนุกสนานที่ได้รับตลอดโชว์ 2 ชั่วโมงเต็มต่อรอบ

จบลงแล้วอย่างสนุกสนานและอบอวลไปด้วยความสุขของเหล่าสาวกเคป็อปชาวไทย ที่ได้มาสนุกและพบปะใกล้ชิดกับ 8 ศิลปินสุดฮอต ในงานที่จัดขึ้นไปวันเสาร์ที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ งานนี้ บริษัทจัดเต็มแสง สี เสียง พร้อมมอบความฟินด้วยสิทธิพิเศษมากมายแบบเต็มพิกัดให้กับแฟนๆ ทุกคนโดยศิลปินทั้ง 8 ศิลปิน ไม่ว่าจะเป็นต่างเตรียมโชว์สุดพิเศษ พร้อมเตรียมคำพูดภาษาไทยมาสื่อสารพูดคุยกับแฟนๆ ได้อย่างน่าประทับใจ ถือว่างานนี้จบลงด้วยความสุขทั้งศิลปินและแฟนคลับที่ร่วมกันความทรงจำอันแสนพิเศษได้อย่างน่าประทับใจทั้งสองรอบการแสดงสำหรับในรอบแรก เปิดฉากด้วยไอดอลน้องใหม่ 7 หนุ่มพวกเขาเตรียมเพลงสุดฮอตมาโชว์ให้เหล่า ดรีมมิ่ง (DREAMIN : ชื่อแฟนคลับ) ได้สนุกสนานกันถึง 5 เพลง ไม่ว่าจะเป็นเพลง ZERO, GAME, VILLAIN, SWITCH และ FREE PASS โดยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของพวกเขาที่ได้มาโชว์ให้แฟนๆ ชาวไทยได้ชมกัน แต่ละโชว์จึงเรียกเสียงกรี๊ดกระหึ่มฮอลล์ รวมถึงในช่วงพูดคุยพวกเขาก็เตรียมความในใจของทุกคนมาส่งต่อให้กับแฟนๆ ชาวไทยได้ฟังกัน พร้อมคำภาษาไทยมากมายที่เตรียมมาพูดกับแฟนๆ ชาวไทยด้วย ไม่ว่าจะเป็น “ รักนะจุ๊บๆ , รักนะครับ , ขอบคุณครับ” ซึ่ง “ฮวังยุนซอง” ลีดเดอร์ของวงได้บอกว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาเมืองไทยเลยตื่นเต้นมากๆ และถึงแม้ตอนกิจกรรมวิดีโอคอลจะทำให้ได้เจอแฟนๆ ชาวไทยผ่านหน้าจอมาแล้ว แต่พวกเขาก็อยากจะมาเมืองไทยเพื่อมาเจอแฟนๆ ทุกคนแบบใกล้ชิดด้วย แรงอ้อนและหยอดคำหวานของพวกเขาทั้ง 7 คนมาแบบไม่หยุดหย่อนทำเอา “ดรีมมิ่งไทย” ใจเหลวกันทั้งฮอลล์ต่อด้วย 10 สาวเกิร์ลกรุ๊ปวงเพียงแค่โชว์เปิดเพลงแรก AURA ก็เรียกเสียงกรี๊ดทั้งจาก “อูจองชาวไทย” (UJUNG : ชื่อแฟนคลับ) และด้อมอื่นๆ ในงานได้กระหื่มฮอลล์ และไม่ว่าจะโชว์เพลงไหน แฟนๆ ทั้งฮอลล์ก็ต่างสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจไปกับเพอฟอร์แมนซ์ของพวกเธอที่เป๊ะปัง สวยงามตามท้องเรื่องมากๆโดยเพลงที่พวกเธอเตรียมมาโชว์นอกจากเพลงแรกแล้วยังมี LAST SEQUENCE, UNNATURAL, SAVE ME SAVE YOU และปิดท้ายด้วยเพลง AS YOU WISH รวมทั้งช่วงพูดคุยก็ยังทำให้ได้รู้จักพวกเธอกันมากขึ้น ที่สำคัญคือทำให้รู้ว่าพวกเธอรักเมืองไทย รักแฟนๆ ชาวไทย และตั้งใจเตรียมโชว์ เตรียมภาษาไทยมาพูดกับแฟนๆ ชาวไทยกันอย่างเต็มที่มากๆ เลยทีเดียว รวมถึงยังฝากให้แฟนๆ ชาวไทยติดตามผลงานของสาว “โบนา” กับซีรีส์เรื่อง Twenty Five, Twenty One อีกด้วยและก็มาถึงศิลปินหนุ่มสุดเท่ห์ที่มาสาดความฮอตปรอทแตก แฟนๆ ทั้งฮอลล์กระหน่ำกริ๊ด “ไอดีไทย” (ID : ชื่อแฟนคลับ) พร้อมเพรียงกันเปิดแท่งไฟโบกสะบัดแน่นฮอลล์ เริ่มโชว์ด้วยเพลง WATERFALL และ ILLA ILLA กับสเต็ปเต้นสุดร้อนแรง พร้อมเดินทักทายแฟนๆ รอบฮอลล์อย่างใกล้ชิด หลังจากนั้นพักทักทายแฟนๆ ชาวไทยเล็กน้อยก่อนจะต่อเนื่องกันด้วยโชว์เพลง FLAME และ LOVER และยังอ้อนแฟนๆ ชาวไทยอีกครั้งว่า “ผมบีไอ อายุ 25 ปี เห็นหน้าตาผมเป็นแบบนี้ แต่ผมจิตใจดีนะครับ จะทุ่มเทในการแสดงวันนี้ให้เต็มที่ครับ และมาไทยครั้งนี้ ผมนึกถึง ไอดีไทย และโรตีครับ” และในช่วงสุดท้ายของเขาก็ได้ขนเพลงฮิตที่เขาตั้งใจเตรียมมาโชว์อย่างเต็มที่เพื่อแฟนๆ ชาวไทยทุกคน ไม่ว่าจะเพลง ILLUSION, COSMOS และเพลง BTBT ก่อนจะปิดท้ายขอบคุณแฟน​ๆ พร้อมทั้งยังรับปากว่าจะหาโอกาสกลับมาเจอทุกคนอีกแน่นอนปิดท้ายรอบแรกกันด้วย 4 หนุ่มที่เตรียมโชว์เพอร์ฟอแมนซ์มาอย่างเต็มที่กว่า 6 เพลง มีทั้งโชว์เดี่ยว และโชว์คู่ในยูนิตพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นโชว์เพลง JUST BREATH จาก JINJIN และ ROCKY ต่อด้วยโชว์เพลง LAZY จาก JINJIN และเพลง CPR จาก ROCKY หลังจากนั้นมาต่อความสนุกกันกับโชว์จาก MOONBIN และ YOON SAN-HA กับเพลง GHOST TOWN, BOO และ WHO งานนี้ทำเอาเหล่า “อโลฮ่า” (ALOHA : ชื่อแฟนคลับ) กริ๊ดกันแบบไม่หยุดหย่อนตลอดโชว์ งานนี้พวกเขาก็เตรียมทั้งโชว์ และคำพูดมากมายมาพูดกับแฟนๆ ชาวไทย พร้อมทิ้งท้ายอ้อนแฟนๆ ชาวไทยด้วยภาษาไทยกันแบบไหลลื่นมาก ๆ งานนี้เหล่าอโลฮ่าไทยตกหลุมรักแล้วตกหลุมรักอีก เพราะได้รับเอเนจี้บวกจากหนุ่ม ๆ อย่างเต็มที่หลังเต็มอิ่มแบบจุใจกับความสนุกในคอนเสิร์ตรอบแรกไปแล้ว ในคอนเสิร์ตรอบที่สองก็ทำแฟน ๆ หวีดหนักไม่แพ้กัน เปิดเวทีด้วยเพลงสนุกๆ ของหนุ่มๆ วงที่มาปลุกความมันส์แฟนคลับในฮอลล์ด้วยเสียงกรี๊ดดังสนั่น โชว์ครั้งนี้พวกเขาเตรียมตัวมาอย่างหนักขนเพลงมาเพอร์ฟอร์มให้หายคิดถึงทั้งเพลง ADRENALINE, VIVID, VENI VIDI VICI, REALIZE และ JUMPER เพราะพวกเขาเองก็คิดถึงชาว “ลอบิตี้” (LUVITY : ชื่อแฟนคลับ) มาก ๆ เช่นกัน และหนุ่ม ๆ ยังบอกอีกว่าดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตครั้งนี้ พร้อมยังอ้อนฝากมินิอัลบั้มล่าสุดของพวกเขากับแฟนชาวไทย ก่อนโชว์ร้องสด ๆ ให้ฟังหนึ่งท่อนเป็นที่แรกอีกด้วย น่ารักแสนดีแบบนี้ไม่แปลกที่จะโกยความรักจากแฟนไทยไปอย่างมากมายทวีกราฟความมันส์ให้พุ่งขึ้นไปอีก เมื่อขึ้นมาพร้อมเพลง SAVOR ทำเอาหัวใจชาว “เอบีนิว” (ABNEW : ชื่อแฟนคลับ) แทบเต้นไม่เป็นจังหวะ นอกจากความหล่อออร่าจะชวนกรี๊ดแล้ว การกลับมาครั้งนี้ของหนุ่มๆ ยังทำตามสัญญาที่ให้ไว้ครั้งก่อนด้วยว่า ถ้ากลับมาเมืองไทยครั้งหน้าจะมาพร้อมหน้าพร้อมตาครบ 4 คน งานนี้ได้ใจชาว “เอบีนิว” ไปเต็ม ๆ เท่านั้นไม่พอ! เจอกันครั้งนี้ 4 หนุ่มเขาก็ปากหวานซะเหลือเกิน นอกจากจะอวยยศว่าแฟนไทย “สุดยอด” แล้ว ยังหยอดลูกอ้อนเป็นภาษาไทยว่า “คิดถึงนะครับ” ไปอีก ปากหวานเบอร์นี้แฟน ๆ จะไปไหนรอด แถมนอกจากจะทำตามสัญญาแล้ว ยังตั้งใจเอาโชว์ดีๆ มาให้ทุกคนได้ชมกันด้วยกับเพลง SUCKER FOR YOUR LOVE, CHERRY THE ANSWER และ 1,2,3 ที่สนุกจนแฟน ๆ กรี๊ดกันสุดเสียงไปเลยไปต่อกันแบบไม่พัก เพราะความน่ารักของไอดอลสาวสวยรวยคาริสม่าฟุ้งไปทั่วทั้งฮอลล์ แค่เพลงแรกที่เจ้าตัวขึ้นมามอบความสดใสอย่าง XOXO ก็กวดเสียงกรี๊ดได้เพียบสมการรอคอยเกือบ 3 ปีที่ไม่ได้เจอกัน ความโซคิวป์ของ “โซมี” ทำแฟนชาวไทยปลื้มหนักมาก เมื่อแอบไปซุ่มให้ไอดอลสายเลือดไทยอย่าง “แบมแบม GOT7” ช่วยสอนภาษาไทยเพื่อจะมาคุยกับแฟน ๆ ในงานครั้งนี้ และได้จดโพยขึ้นมาพูดบนเวทีว่า “สวัสดีค่ะ หนู ‘โซมี’ ค่ะ ไม่ได้เจอกันนานมากเลยค่ะ ทุกคนสบายดีไหมคะ ทุกคนหนูสวยไหมคะ หนูคิดถึงเมืองไทยมาก ๆ เลยค่ะ วันนี้มาสนุกกันนะคะ” ทำเอาแฟนๆ มีพลังเอ็นจอยไปกับโชว์ทุกโชว์แบบไม่มีรู้จักคำว่าเหนื่อยทั้งเพลง BIRTHDAY, WHAT YOU WAITING FOR และเพลงฮอตอย่าง “DUMB DUMP” ที่ “โซมี” เลือกมาปิดโชว์ก็ถูกอกถูกใจแฟน ๆ ออกเสต็ปท่าฮิตตามกันทั้งฮอลล์ และยกนิ้วให้ไปเลยว่า “น้องส้ม” สุดแสนจะน่าเอ็นดู!!เสียงกรี๊ดดังต่อยาว ๆ เมื่อปรากฎตัวด้วยลุคออลไวท์ที่หล่อไบรท์จนต้านไม่ไหว “มอนเบเบ้” (MONBEBE : ชื่อแฟนคลับ) หัวใจแทบหลุดออกมา จบโชว์เพลง LOVE ก็ทักทายให้หายคิดถึงกันทันที และเมื่อไม่ได้เจอกันนานหนุ่ม ๆ เลยไม่พลาดแนะนำตัวเป็นภาษาไทย พร้อมกับขนเพลงมาโชว์อย่างร้อนแรงเวทีแทบลุกเป็นไฟทั้ง LOVE KILLA, RIDE WITH U, BURNING UP และ GAMBLER บวกกับความหล่อขี้เล่นที่หนุ่มๆ เขารวมพลังกันบอกรัก “มอนเบเบ้” ให้เป็นของขวัญแสนพิเศษด้วยแล้วครั้งต่อไป บริษัท PEERORUM (พีโอรึม) ผู้จัดจะพาศิลปินคนไหนมามอบความสนุกให้แฟนๆ ชาวไทยกันอีกต้องรอติดตามต่อไป