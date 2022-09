Dreams And Musical The Charity ครั้งที่13 หารายได้สมทบทุน เพื่อครอบครัวผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย โรงพยาบาลเด็ก

เดินหน้าต่อสู่ปีที่ 13 แล้ว กับ กลุ่มเพราะถ้าใจให้เราจะได้มากกว่าหนึ่ง พลังแห่งการให้ หนึ่งคนให้หลายคนได้รับ นำโดยผู้ก่อตั้ง “กลุ่มพลังเล็กๆ ที่รวมตัวกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคม โดยไม่หวังผลประโยชน์ใดๆปี 2565 นี้“กลุ่มพลังเล็กๆ” ได้จัดทำละครเวที ร้อง เล่น เต้น โชว์ ไปกับ เด็กๆ กลุ่มพลังเล็กๆ แท็คทีมมาพร้อมศิลปินคุณภาพ แอมป์ The Star, ป๊อปปี้ 3.2.1 และศิลปินจากค่าย Club After Class“ครูนุ่น-สรีภรณ์” กล่าวถึงที่มาของคอนเซ็ปต์งานในปีนี้ว่า เริ่มต้นมาจากการสังเกตมุมมองของเด็กๆ ที่ไม่ซับซ้อน ให้เราได้ย้อนความคิดตนเองเพื่อกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง เพื่อลองสัมผัสกับความว่างเปล่า และปล่อยความคิดนำทาง ไปเจอกับอารมณ์และจินตนาการทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างทาง ทั้ง ดีใจ ท้อแท้ สมหวัง และ ผิดหวัง ซึ่งทุกคนที่มาร่วมในงานจะได้เจอแบบทดสอบนี้ไปด้วยกันทุกขั้นตอนของการทำงานเกิดขึ้น จากความคิดและการร่วมแรงร่วมใจของเด็กๆ ที่ช่วยกันสร้างสรรค์ศิลปะชิ้นนี้ขึ้นมา ในมุมมองความคิดของเด็ก ผสมผสานจินตนาการที่ผู้ใหญ่ อย่างเราคาดไม่ถึงเช่นกันจากวัสดุเหลือใช้และการรีไซเคิล ส่งต่อรอยยิ้มและกำลังใจ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้ครอบครัวผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย โรงพยาบาลเด็กสำหรับ กลุ่มพลังเล็กๆ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 ภาระกิจหลักคือการรวมตัวเหล่าศิลปิน นักแสดง นักร้อง นักดนตรี บุคคลทั่วไป และเยาวชนเพื่อดำเนินการจัดละครเวทีและนำรายได้ไปทำประโยชน์ให้กับสังคม ซึ่งจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 13 ในปีนี้ได้รวมพลังเล็กๆ กับกลุ่มคนที่จะมาช่วยทำให้ละครเป็นสื่อกลางในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคุณค่าของการให้ ในรูปแบบ Exhibition และละครเวที จากมุมมองการถ่ายทอดความคิดของเด็กๆ โดยมุ่งหวังให้ผู้ชมได้รับความสุข และ ความอิ่มเอมใจไปด้วยกัน จากกิจกรรมในครั้งนี้จัดแสดงวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครติดตามเรื่องราวดีๆและกิจกรรมของกลุ่มพลังเล็กๆได้ที่ FB : Dream And Musical The Charity