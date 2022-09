FOREO จัดกิจกรรม “#MyFOREOSkin X MinddMakeup” ชวนทุกคนปลุกผิวสวยด้วย “บิวตี้แกดเจ็ต” และ “อัปเดตเมกอัพเทรนด์” โดยกูรูตัวจริง

มากจนเกินไป มอบเฉดสีที่ช่วยขับผิวและทำให้ผิวโดยรวมดูสุขภาพดีก็ยังอยู่ในความนิยม เคล็ด(ไม่)ลับอย่างการใช้บลัชออนเนื้อครีมสีพีชทาไปบริเวณหน้าแก้มแล้วค่อย ๆ เบลน จากนั้นจะใช้ไฮไลเตอร์แบบครีมที่มีส่วนผสมของออยล์มาแตะบริเวณจุดไฮไลต์ ก็จะยิ่งทำให้ผิวดูอิ่มฟูและเปล่งปลั่งมากขึ้นอีกด้วย

หากจะกล่าวว่าคำว่า “พิมพ์นิยม” กำลังจะหมดไปจากพจนานุกรมของหนุ่มสาวทั่วโลกก็คงจะไม่ผิดอะไร เพราะไม่ว่าจะสีผิวเฉดไหน หรือรูปหน้าทรงใด ก็ดูดีได้ ในกิจกรรมโดยแบรนด์ผู้นำระดับโลกด้าน Beauty-Tech จากประเทศสวีเดน ร่วมกับเมกอัพอาร์ติสชื่อดังอย่างได้เผยถึงเทรนด์ที่น่าจับตามองของสกินแคร์และเมกอัพเลิฟเวอร์ รวมถึงทิปส์ในการเสริมประสิทธิภาพการดูแลผิวและไอเดียการแต่งแต้มสีสันความมั่นใจ พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนเผยเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและสนุกไปกับการดูแลตัวเองยิ่งกว่าที่เคยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟอริโอ้ (ไทยแลนด์) กล่าวถึงความสอดคล้องของสกินแคร์และเมกอัพที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเติมเต็มความมั่นใจของใครหลายคนว่า “การที่ใครสักคนจะหันมาดูแลตัวเองไม่ใช่เพราะเขาไม่ชอบส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวเอง ตรงกันข้ามนี่คืออีกรูปแบบของการรักตัวเอง (Self-care) การแต่งหน้าก็เช่นเดียวกัน ทุกคนมีความงามตามธรรมชาติอยู่แล้ว การครีเอตเมกอัพลุคโปรด ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาไม่ภูมิใจในความงามของตัวเอง แต่นี่คือส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ที่ช่วยเติมเต็มความมั่นใจ ทำให้พวกเขาสนุกไปกับการใช้ชีวิต พร้อมเผยมุมที่ดีที่สุดให้โลกเห็นต่างหาก”กิจกรรมที่จัดในครั้งนี้ต้องการสนับสนุนให้ทุกคนสนุกไปกับทุกรูทีนในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผิว รวมไปถึงการครีเอตเมกอัพลุค อย่าให้อะไรมาเป็นข้อจำกัดในการดูแลตัวเองและการเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด FOREO จึงชวนคุณปลดล็อกทุกข้อจำกัดของการดูแลและเตรียมผิว ด้วย 3 บิวตี้แกดเจ็ตไอเทม ดังนี้ความท้าทาย : ไม่ว่าผิวหน้ารูปทรงใด ปัญหาผิวหย่อนคล้อยและผิวดูโทรมหมองคล้ำก็ยังคงเป็นปัญหากวนใจของใครหลายคนไอเท็มแนะนำ : FOREO BEAR เครื่องยกกระชับใบหน้าอัจฉริยะ ด้วยกระแสไฟฟ้าระดับต่ำ Microcurrent ที่ไม่เพียงช่วยบริหารกล้ามเนื้อผิวหน้าและกระตุ้นการสร้างอีลาสตินในชั้นผิว เพื่อผลลัพธ์ผิวหน้าแลดูอ่อนเยาว์ กรอบหน้าชัด ตัวเครื่องยังมีเทคโนโลยีการสั่นแบบ T-Sonic ที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ช่วยปลุกผิวให้แลดูสดใสและเปล่งปลั่งยิ่งขึ้นความท้าทาย : มาสก์สำเร็จรูปทั่วไปจำเป็นต้องใช้เวลานาน และไม่ตอบโจทย์ต่อไลฟ์สไตล์และความต้องการผิวที่แตกต่างในแต่ละวันไอเท็มแนะนำ : FOREO UFO 2 เครื่องมาสก์หน้าอัจฉริยะ มาพร้อมฟังก์ชั่นการออกแบบทรีตเมนต์ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นความร้อนที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของผิว และความเย็นที่ช่วยในการกักเก็บความชุ่มชื้นผิวให้ยาวนานยิ่งขึ้น รวมถึงแสง LED ที่ช่วยจัดการปัญหาผิวที่แตกต่างได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความแห้งกร้าน ความหมองคล้ำ รวมไปถึงความกังวลใจเรื่องสิวและริ้วรอยความท้าทาย: ผิวรอบดวงตามีอาการบวมและมีความหย่อนยาน การปกปิดอาจจะไม่ใช่คำตอบไอเท็มแนะนำ : FOREO IRIS เครื่องนวดรอบดวงตาอัจฉริยะ ที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากศาสตร์แห่งการนวดด้วยปลายนิ้วสัมผัส ช่วยเพิ่มกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต เติมออกซิเจนให้กับผิว พร้อมกระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟูของผิวรอบดวงตาที่เกิดจากความเหนื่อยล้า โดยไม่ไปลดประสิทธิภาพการทำงานของครีมบำรุงใต้ตาเหมือนอย่างการใช้มือสัมผัสทั่วไปที่มีความร้อนจากอุณหภูมิร่างกายเมกอัพอาร์ติสชื่อดังได้อัปเดตถึงมุมมองที่น่าสนใจรวมถึงเทรนด์เมกอัพไว้ว่า “เมกอัพเลิฟเวอร์ ไม่ได้โฟกัสที่คำว่า ‘สมบูรณ์แบบ’ อีกต่อไป (Imperfection Relaxer) และไม่ว่าจะได้แรงบันดาลใจในการแต่งหน้าลุคใดก็ยังต้องการแสดงออกถึงความเป็นตัวเองที่ชัดเจน ส่วนเมกอัพชิ้นโปรดสำหรับสาวยุคใหม่ในกลุ่ม Quality Admirers จะใส่ใจในส่วนผสมระดับพรีเมียมและผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Clean Beauty โดยศึกษาไปถึงส่วนผสมและคุณสมบัติหลักที่เน้นสารสกัดจากธรรมชาติเป็นหลัก และเป็นที่ทราบกันดีว่าการที่จะแต่งหน้าให้ติดทน พื้นฐานผิวสุขภาพดีก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญ การเตรียมผิวนั้นสำคัญมากพอ ๆ กับการเลือกผลิตภัณฑ์ในการแต่งหน้าที่เหมาะสมกับสภาพผิว หลายคนมีเวลาจำกัด มายมองว่า At-home Solutions อย่างบิวตี้แกดเจ็ตก็กำลังอยู่ในความสนใจของเมกอัพเลิฟเวอร์ เพราะใช้เวลาน้อย ช่วยลดขั้นตอน แต่มอบประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่สัมผัสได้ ช่วยให้การบำรุงและการเตรียมผิวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”อัปเดตเมกอัพเทรนด์และทิปส์ง่าย ๆ โดย MinddMakeup : Sculpted Brows – Siren Eyes – Shout Out Blush• การจัดระเบียบทรงคิ้ว (Sculpted Brows) ถือเป็นอีกองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสร้างความโดดเด่นของใบหน้า นอกจากการใช้เจลเนื้อใสในการจัดระเบียบทรงคิ้ว และการใช้ดินสอเขียนคิ้วปลายแหลมหรือที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นวาดเส้นขนคิ้วแล้ว การหยิบมาสคาร่าสำหรับขนตาเข้ามาใช้ร่วมด้วยจะช่วยเพิ่มความหนาและความยาวของเส้นขนคิ้วได้ดีกว่ามาสคาร่าคิ้วทั่วไป โดยโทนสีธรรมชาติ อย่างเฉดสีโทนน้ำตาลก็กำลังเป็นที่นิยม• การแต่งตาด้วยอายไลเนอร์สีสันสดใส (Siren Eyes) เป็นอีกเทคนิคที่ช่วยให้ตาดูเฉี่ยวและดูมีลูกเล่น ช่วยเพิ่มความสนุกให้กับการแต่งหน้าแบบเดิม ๆ เทคนิคสำหรับมือใหม่ อาจเริ่มจากการจับคู่กลิตเตอร์อายชาโดว์สีแชมเปญที่เป็นสีพื้นฐานที่หลายคนมี คู่กับอายไลเนอร์สีสันสดใสที่บริเวณหัวตาและหางตา โดยสำหรับใครที่ไม่มีอายไลเนอร์แบบสี ก็สามารถใช้อายไพร์เมอร์ผสมกับอายชาโดว์สีเพื่อทำเป็นอายไลเนอร์ได้เช่นเดียวกัน• การปัดบลัชออนไปตามสันแก้มที่เน้นโครงสร้างหน้าชัดเจน (Shout Out Blush) แต่ยังคงมอบความเป็นธรรมชาติที่ไม่ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ลลิดา พลาฤทธิ์, พรรษมน พิริยะเมธา, ธัญวรรน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, พลอยวารินทร์ ทรงปกรณ์, ปาวา นาคาศัย และปานหทัย สมรรถศรบุศย์ ร่วมงาน สำหรับผู้ที่ต้องการปลดล็อกทุกข้อจำกัดการดูแลผิวให้พร้อมรับกับทุกเมกอัพลุคและเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด ###เกี่ยวกับ FOREOFOREO เป็นแบรนด์ Beauty Tech จากประเทศสวีเดน ได้รับแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อจากคำว่า FOR EveryOne (เพื่อทุกคน) แบรนด์มีจุดมุ่งหมายสำคัญที่ต้องการจะยกระดับประสบการณ์การดูแลตัวเอง รวมถึงเติมเต็มความมั่นใจในตัวเองให้กับผู้คนทั่วโลกผ่านการปฏิวัตินิยามและสร้างมาตรฐานใหม่ในวงการสุขภาพและความงาม โดยยึดหลักในการพัฒนาและต่อยอดด้านนวัตกรรมที่ไม่เพียงตอบโจทย์คนเพียงกลุ่มเดียว หากแต่ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลาย – When you feel good, you look good, and our mission is complete!ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เรือธงภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ LUNA เครื่องล้างหน้าอัจฉริยะที่มาพร้อมหลากหลายโหมดการใช้งานให้เลือกสรรภายในเครื่องเดียวได้สร้างชื่อเสียงให้แบรนด์ครอบคลุมกว่า 180 ประเทศ และมีจำนวนผู้ใช้งานกว่า 30 ล้านคนทั่วโลก นอกจากนี้แบรนด์ยังได้คิดค้นนวัตกรรมเพื่อการมาสก์หน้ารูปแบบใหม่ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ UFO ที่ช่วยย่นเวลาการมาสก์หน้าให้เหลือเพียง 90 วินาที ไปจนถึงนวัตกรรมการแปรงฟันสุดไฮเทคภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ ISSA กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการยกกระชับใบหน้าอย่าง BEAR ด้วยกระแสไฟฟ้าระดับต่ำ Microcurrent รวมถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพรีเมียมสกินแคร์อย่างสูตรมาสก์ 12 สูตรที่ช่วยปลอบประโลมและดูแลผิวตามความต้องการที่แตกต่าง โฟมล้างหน้าสูตรอ่อนโยนเพื่อการทำความสะอาดที่ล้ำลึกโดยไม่ทำลายน้ำหล่อเลี้ยงผิว เซรั่มเนื้อใสที่ผสานพลังต้านอนุมูลอิสระของสควาลีนและกรดไฮยาลูโรนิกที่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวและอื่น ๆ อีกมากมาย