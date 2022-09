“ติ๊นา ศุภนาฏ” ทำบุญให้พ่อแม่หลังจากไปครบ 6 ปี ลั่น!ไม่ต้องห่วงลูก หลังมีกระแสดราม่าเอี่ยว “อิงฟ้า”

หลังจากโดนเอี่ยวดราม่ากับนางงามสุดฮอตมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 จนเจอทัวร์ลงถล่มยับอย่างหนักไปแล้ว และยังถูกจับมองแทบจะทุกความเคลื่อนไหวล่าสุดนักแสดงสาวหล่อได้โพสต์ภาพไปทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 6 ปี ที่สูญเสียคุณพ่อคุณแม่จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ พร้อมโพสต์ภาพย้อนอดีตความทรงจำที่มีพ่อแม่อยู่ด้วยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ด้วยข้อความกลั่นออกมาจากหัวใจว่า“วันนี้ติ๊นามาทำบุญครบรอบ 6 ปี ปะป๊าหม่าม๊า รักป๊าม๊าเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคิดถึงมากขึ้นทุกวันนะ ไม่ต้องเป็นห่วง ลูกสาวปะป๊าหม่าม๊าเก่งมากIt’s been 6 years since you both passed away. Not a single day goes by without missing you. I went to the temple and made merit today. As your daughter, I promise to do good things and stay strong. I hope you are proud of me. #papamama @piyawanjittaleela #gonebutneverforgotten #alwaysyourlittlegirl”ท่ามกลางเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนคลับ แห่เข้ามาคอมเมนต์อิโมจิหัวใจให้กำลังใจอย่างท่วมท้น