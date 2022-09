“แมทธิว” เสือปืนไว!!! เปิดใจ “แองจี้ ฐิติชา” ศิลปินสาวเบอร์แรกค่าย E29 Music Identities

ล่าสุดพิธีกร แมทธิว ดีน แห่งรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” เป็นเสือปืนไวคว้าศิลปินสาว แองจี้ มาพูดคุยพร้อมออกกำลังกายแบบพิลาทิส ณ Soul Fit Pilates เลียบทางด่วนรามอินทราซึ่ง แองจี้ เผยให้ฟังว่า “ชีวิตแองจี้เป็นศิลปินฝึกหัดตั้งแต่อายุ 11 ปี ตั้งแต่สมัยค่ายกามิกาเซ่ จนตอนนี้ 20 ปี ถามว่ากดดันมั้ย ก็ยังกดดันอยู่ตลอดค่ะ เพราะเราสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่อายุ 16 ปี มีเรื่องของเวลาที่ต้องบริหาร เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย ทำให้ความรับผิดชอบมากกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน แต่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อน ๆ เหมือนกันด้วย ยิ่งเห็นคุณพ่อไปขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ ๆ เราก็อยากเป็นแบบนั้นบ้าง แต่ไม่ขอไปสายร็อคนะคะ หนูขอสาย Hiphop Pop R&B ดีกว่า (หัวเราะ)ที่ผ่านมาในเส้นทางสายดนตรี ก็มีคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจมาตลอด พ่อโป่งเป็นคนละเอียดมาก ๆ คนหนึ่ง ไม่ใช่แค่เรื่องงานเท่านั้น เรื่องการใช้ชีวิต สุขภาพ อาหารการกินและจิตใจ พ่อโป่งดูแลอย่างดี ที่ผ่านมาแรก ๆ กดดันมากค่ะ เพราะเป็นลูกสาวศิลปินก็จะถูกจับตามอง มีเครียดบ้าง ล้าบ้าง แต่ก็ฮึดสู้ทุกครั้งค่ะ หนูมั่นใจที่จะพยายามทำอย่างเต็มที่ในพาร์ทของตัวเองจนถึงทุกวันนี้ล่าสุดกับการเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่าย E29 Music Identities ที่มี พี่แบงค์ ชินดนัย พี่ชายพี่แบมแบมมาบริหารค่ายค่ะ ก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมาก เพราะในซิงเกิ้ลใหม่ได้รับโอกาสดี ๆ จากพี่แบมแบมมาช่วยดูในเรื่องของการแต่งเพลง เมื่อทุกอย่างลงตัวจึงออกมาเป็นคอนเซ็ปต์ I'm in Luv อยากขอฝากผลงานเพลงนี้ให้ทุกคนเปิดใจรับฟังกันด้วยนะคะ”ติดตามเรื่องราว แองจี้ เด็กสาวผู้จุดประกายแรงบันดาลใจ ผ่านสเต็ปชีวิตผ่านบทเพลงได้ในรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายนนี้ เวลา 22.30 น. ทางช่อง MONO29