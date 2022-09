หวานทุกวันหยุด “Where Stars Land” ซีรีส์ใหม่ลงจอ “ช่อง MONO29” ดูฟรีเริ่ม 1 ต.ค.นี้

แรงปรารถนาหรือจะสู้ชะตาฟ้าลิขิต เตรียมฟินจิกหมอนขาดไปกับซีรีส์เรื่องใหม่ในวันหยุด โดยโปรแกรม พรีเมี่ยม ซีรีส์ (Premium Series) พร้อมเอาใจแฟนคลับนักเขียนชื่อดัง คังอึนคยอง ที่เคยฝากผลงานหวานการันตีไว้มากมาย อาทิ Dr. Romantic 1-2 และ Teacher Kim สู่เรื่องราวใหม่แนวสายการบินในซีรีส์เรื่อง เรื่องรัก ณ แดนดาว (Where Stars Land) ซีรีส์แนวโรแมนติก-เมโลดราม่า ที่ได้นางเอกแถวหน้าละครเกาหลี แชซูบิน มาประกบหนุ่มหล่อมากฝีมือ อีเจฮุน เกิดเป็นเคมีที่ลงตัว ชวนให้ทุกคนได้อมยิ้มไปกับเรื่องราวที่ครบทุกรสชาติ งานนี้ยังได้สมทบนักแสดงนำชายมีฝีมือ อีดงกอน ร่วมเสริมทัพความสนุก ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 23.10 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคมนี้เรื่องรัก ณ แดนดาว (Where Stars Land) เรื่องราวของความรักของเหล่าเจ้าหน้าที่ประจำท่าอากาศยานอินชอน ฮันยอรึม (แชซูบิน) หญิงสาวที่มีความฝันและมุ่งมั่นที่จะทำงานในสนามบิน จนเธอได้ทำงานที่สนามบินอินชอน ด้วยความที่เธอเป็นคนซุ่มซ่ามก่อเรื่องจนถูกผู้โดยสารร้องเรียนหลายครั้ง ทำให้ถูกย้ายมาอยู่ทีมภาคสนามและได้พบกับ อีซูยอน (อีเจฮุน) พี่เลี้ยงหนุ่มที่ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร เขามีพลังบางอย่างแอปแฝงในตัว ความไวและความแข็งแรงที่มากกว่าคนปกติ เขามักใช้พลังช่วยเหลืออุบัติเหตุที่ไม่ตั้งใจของ ฮันยอรึม จนเกิดเป็นเรื่องราวความรักที่มีตัวแปรพลิกเกมอย่าง ซออินอู (อีดงกอน) พี่ชายต่างแม่ผู้กุมความลับบางอย่างในตัว อีซูยอน ที่อาจจะเปลี่ยนเส้นทางหัวใจของทั้งสองไปตลอดกาลพิสูจน์ความรัก ตราตรึงไปกับบทประพันธ์ชั้นครูด้วยตัวคุณเอง กับซีรีส์เรื่อง เรื่องรัก ณ แดนดาว (Where Stars Land) ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 23.10 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคมนี้ ทางช่อง MONO29 หรือ แอพพลิเคชั่น MONO29 เท่านั้น