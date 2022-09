‘พิเศษรึเปล่านะ?’ ซิงเกิลแรกของ “เดน่า” ในฐานะศิลปินหญิงเดี่ยว

โดยทุกเพลงล้วนเป็นฝีมือการโปรดิวซ์ เขียนเนื้อร้อง และ เรียบเรียงทำนองด้วยตัวเธอเองทั้งสิ้น ซึ่งตอนนั้นเธอมีอายุเพียง 15 ปีเท่านั้น อีกทั้งยังมีผลงาน การคัพเวอร์เพลงต่างๆมากมาย จนแฟนเพลงทุกคนรวมถึงรุ่นพี่ในวงการเพลง ต่างชื่นชมและยกให้เป็น คลื่นลูกใหม่ที่น่าจับตามองและวันนี้เธอพร้อมแล้ว สำหรับก้าวแรกในฐานะศิลปินหญิงเดี่ยวเต็มตัว ในวัย 17 ปี ด้วยการปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิตกับเพลง ‘พิเศษหรือเปล่านะ?’ (BREADCRUMBING?) ภายใต้สังกัด YES i AM (เยสไอแอม) ที่ดูแลโดย แมว-จิรศักดิ์ ป่านพุ่ม Executive Producer ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ของศิลปินต่างๆมากมาย และในครั้งนี้ก็พร้อมสนับสนุนทุกความฝัน ด้วยการเปิดโอกาสให้ เดน่า ได้แสดงฝีไม้ลายมือทางดนตรี แบบไม่มีกั๊ก จนได้ออกมาเป็นซิงเกิลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายความเป็น Indie Pop Rock จังหวะ very cool สุดเท่ สื่ออารมณ์ความสนุกสนานในสไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่เต็มเปี่ยม ไปด้วยพลังและแพสชัน อีกทั้งยังแอบซ่อนเล่ห์เหลี่ยมทางดนตรีเอาไว้อย่างมีชั้นเชิง และยังแทรกกิมมิค รายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ไว้ในทุกๆส่วนของเพลงอย่างน่าสนใจโดยซิงเกิลนี้ เดน่า ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ในการรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์เองอย่างเต็มตัว ทั้งยังเรียบเรียงทำนอง อัดเครื่องดนตรีทุกชิ้นเองอีกด้วย และยังได้ เอิ๊ต-ภัทรวี ศรีสันติสุข ศิลปินรุ่นพี่ชื่อดัง มาช่วยเขียนเนื้อร้องให้ คอนเฟิร์มได้ว่า เนื้อหาสะกิดต่อมคนโสดที่กำลังอยู่ในโหมดอินเลิฟอย่างแน่นอน อีกทั้งยังได้ Graham Spice มือ mixing & mastering คนดัง ที่เคยร่วมงานกับ Keith Urban, Bella Fleck และ Victor Wooten มาช่วยทำให้เพลงนี้ออกมาเสร็จสมบูรณ์ และทำให้ได้เห็นความสามารถ ของ เดน่า ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย"เดน่า" เล่าถึงความรู้สึกและการทำงานในซิงเกิลนี้ “เป็นเพลงแรกที่เปิดตัวเดน่าในฐานะศิลปินของค่าย YES i AM ค่ะ ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ ความรู้สึกมันแตกต่างจากตอนที่ทำงานเพลง แล้วปล่อยให้ฟังในช่องยูทูปของตัวเอง ตอนนี้มันเหมือนเป็น ก้าวใหม่ และก้าวแรกของเดน่าในการเป็นศิลปินจริงๆจังๆ เลยตั้งใจกับเพลงนี้มากๆ ต้องขอบคุณ อาสอง วิชย์ สุทธิถวิล Executive Supervisor ขอบคุณ อาแมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม Executive Producer พี่เอิ๊ต-ภัทรวี ศรีสันติสุข ที่มาเขียนเนื้อเพลงภาษาไทยให้ ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เชื่อมั่นเดน่า และ เข้ามาช่วยทำงานให้ เพราะแต่ละขั้นตอนไม่ง่ายเลย ต้องใช้ความพยายามและความอดทนสูงมาก ถึงทำให้งานออกมาสมบูรณ์ได้ เดน่าอยากให้เพื่อนๆพี่ๆ ได้ลองฟังเพลงพิเศษรึเปล่านะกันดูนะคะ และสามารถติชมในคอมเม้นท์ใต้ยูทูป ได้ด้วยจะยิ่งดีค่ะ เพื่อเดน่าจะได้นำไปพัฒนาปรับปรุง และฝากติดตามผลงานต่อๆไปของเดน่าด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ”สามารถเข้าไปฟังและชม Music Video เพลง ‘พิเศษหรือเปล่านะ?’ (BREADCRUMBING?) จาก เดน่า ได้แล้ววันนี้บน YouTube Channel : Dena Euprasert หรือติดตามฟังผลงานเพลงต่างๆ ของ เดน่า ได้ที่ YouTube Channel : YES i AM รับรองว่าคุณจะต้องตกหลุมรักในความสามารถของ ‘สาวน้อยมหัศจรรย์’ คนนี้อย่างแน่นอน Link MV: https://youtu.be/yo9ElHh9BPs