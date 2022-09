สรุปดรามานางงามเด็ก หลังแม่ไม่พอใจลูกสาวได้ที่ 2 ขึ้นเวทีถอดสายสะพาย

จังหวัดกำแพงเพชรจัดงานประกวด "หนูน้อยกล้วยไข่" ในงานสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพงผลการประกวดปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศตกเป็นของหมายเลขที่ 17 ด.ญ.ศิณิต้า เฮกิล่า หรือน้อง "กีว่า" ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่หมายเลข 9 ด.ญ.วฤทยา รักพ่วง หรือ น้องอิงฟ้าแม่อิงฟ้าขึ้นบนเวที ขอคืนสายสะพายและรางวัล เพราะไม่พอใจหลังจากนั้นเจ้าตัวมีการโพสต์อ้างลูกสาวร้องไห้เสียใจมาก ถามว่าทำไมหนูไม่ได้ หนูทำผิดตรงไหน พร้อมบอกที่ผ่านมาตนพาลูกสาวประกวดมาแล้วกว่า 40 เวทีไม่เคยเจออะไรแบบนี้ส่วนสาเหตุที่เธอไม่พอใจเพราะเชื่อว่ามีการล็อคผล เมื่อไปขอดูคะแนนกรรมการก็ไม่ให้ดู ซ้ำเด็กที่ชนะเลิศก็มีการทำทรงผมที่ไม่ตรงกับกติกา(ทรงฟาร่า)เธอยังให้สัมภาษณ์ภายหลังบอกเหตุผลว่าลูกสาวเธอน่าชนะ เพราะบุคลิกดี ตอบคำถามดีเมื่อเทียบกับเด็กอีกคน โดยลูกสาวเธอได้คำถามว่า "กล้วยไข่เมืองกำแพงมีสีอะไร" ลูกสาวตอบว่า "กล้วยไข่เมืองกำแพงมีสีเหลืองค่ะ และทุกๆ ท่านทราบไหมคะว่ากล้วยไข่เป็นจีไอของกำแพงเพชร มีพื้นที่ปลูกกล้วยไข่กว่า 2,213 ไร่ พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่อำเภอเมืองกำแพงเพชร กล้วยไข่สามารถนำไปแปรรูปได้หลายอย่าง""เช่น ทำขนม ทำอาหาร วิจัยพัฒนาในรูปแบบอาหารเสริม หรือยารักษาโรค ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์โควิดทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและเศรษฐกิจย่ำแย่ลงเยอะมาก น้องอิงฟ้าอยากให้ทุกท่านสนับสนุนการรับซื้อผลผลิตกล้วยไข่ของเกษตรกร ส่งเสริมการตลาด สนับสนุนด้านโลจิสติก""เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป Good evening the tourist! Warm Welcome to สารทไทย กล้วยไข่ festival. I’d like you to the festival. A smile of happiness. New normal new way of journey. เมืองคนแกร่ง แหล่งกล้วยไข่ ก้าวไกลสู่ตลาดโลก ขอบคุณค่ะ"ขณะที่เด็กอีกคนได้คำถามว่า "ถ้าเห็นคนที่เขาชอบติดเกม หรือว่าติดโทรศัพท์ หนูจะบอกเขาว่ายังไง" คำตอบของเธอคือ "ห้ามดูเยอะค่ะ เดี๋ยวตาบอด เพราะว่าเดี๋ยวตาช้ำ แล้วก็ตาไม่สวย"เธอยังอ้างว่าตอนประกาศผลมีคนโห่ และมีกรรมการรวมถึงผู้ปกครองบางส่วนก็รู้สึกไม่พอใจเช่นกันด้านแม่น้อง "กีว่า" ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่คิดว่าลูกจะได้ที่ 1 พามาประกวดเพราะลูกอยากใส่ชุดสวยๆ ยันไม่เคยรู้จักกรรมการ เพิ่งมาอยู่กำแพงเพชรได้ 5 ปี เดินทางบางทียังหลงส่วนเรื่องทรงผมเจ้าตัวบอกทางออร์แกไนซ์ได้ปรึกษาว่าจะทำทรงอะไร ให้ผู้ปกครองเสนอ แต่ก็ไม่มีคนเสนอ ออร์แกไนซ์เลยขอความร่วมมือเป็นทรงฟาร่าเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ไม่ได้กฎเกณฑ์ตายตัว และที่ตนไม่ทำทรงดังกล่าวเพราะทำแล้วไม่เข้า แม้จะลองใส่วิกแล้วด้านหนึ่งในกรรมการ "ดวงตา คำพรม" ระบุว่าการประกวดมีกรรมการ 5 คน เกณฑ์การตัดสิน มี 100 คะแนนเต็ม แบ่งเป็น 4 หัวข้อ หัวข้อละ 25 คะแนน มีทั้งปฏิภาณ ไหวพริบ การเดิน การตอบคำถาม บุคลิกภาพ ไม่รู้ว่าคนอื่นให้คะแนนอย่างไร แต่ตนลงคะแนนเลือก "อิงฟ้า" เพราะคิดว่าเหมาะสมสำหรับกติกาเจ้าตัวระบุเด็กๆ ต้องใส่ชุดชาวสวน ส่วนทรงผมไม่ได้บังคับ ซึ่งตนเครียดเหมือนกันกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะความจริงควรตรวจสอบได้เนื่องจากกรรมการแต่ละคนลงลายมือชื่อในการให้คะแนนไว้อยู่แล้ว