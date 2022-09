ลือสนั่น “แบรด พิตต์” ออกเดตเซ็กซี่สตาร์ “เอมิลี ราทาจคาวสกี”

ทางแหล่งข่าวได้เผยเรื่องนี้กับทาง Page Six สื่อแท็บลอยด์ชื่อดังโดยระบุว่า “คนเริ่มจับตาข่าวนี้มาสักพักแล้ว แบรดไม่เดตกับใคร แต่มีคนเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันมา 2 ครั้งแล้ว”อย่างไรก็ตามแม้ แบรด พิตต์ พ่อม่ายหนุ่มใหญ่จะไม่ออกเดตหรือคบหากับใครแบบจริงจัง แต่ก็มีคนเห็นเขาควงสาวอยู่เรื่อยๆ “เคยมีคนเห็นเขาอยู่กับคนอื่น ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาด้วย แต่ว่าเขาไม่ได้คบกับใครเป็นตัวเป็นตน”แม้ Page Six จะไม่ได้ระบุว่าช่วงเวลาที่มีคนเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกัน แต่ก็มีรายงานว่า แบรด พิตต์ อยู่ที่ ปารีส เมื่อวันที่ 25 ก.ย. ที่ผ่านมา ขณะที่ เอมิลี ก็เดินทางจากนิวยอร์กมาที่ อิตาลี เพื่อร่วมงานแฟชันโชว์ จึงเป็นไปได้ว่าอาจมาเจอกันที่ยุโรปข่าวลือดังกล่าวเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วว่าทั้งคู่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพูดคุยกันเท่านั้น โดยนิตยสาร OK ก็เคยรายงานว่า แบรด เข้าหา เอมิลี โดยเป็นฝ่ายชวนเธอออกเดตก่อน ซึ่งเธอก็ตอบตกลง “เธอคิดตลอดว่า แบรด น่ารัก และเมื่อเธอเห็นแบบนั้น เธอก็เสียอาการเลย”ขณะนี้ แบรด พิตต์ ยังอยู่ในช่วงต่อสู้ทางกฎหมายเรื่องสิทธิ์เลี้ยงดูลูกๆทั้ง 6 คนกับ แองเจลินา โจลี นักแสดงดังวัย 47 ปี นอกจากนั้นยังสู้กันเรื่อง Château Miraval ไร่องุ่นที่ทั้งคู่ร่วมกันซื้อตอนที่ยังใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันทางด้าน เอมิลี ก็อยู่ในช่วงฟ้องหย่ากับ เซบาสเตียน แบร์-แมคคลาร์ด สามีวัย 41 ปี ที่กล่าวหาว่าเขานอกใจเธอไปมีคนอื่น โดยทั้งคู่เลิกรากันตั้งแต่เดือน ก.ค. ที่ผ่านมา โดยมีรายงานว่า โปรดิวเซอร์หนังรายนี้นอกใจเซ็กซี่สตาร์มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง แม้ว่าทั้งคู่จะมี ซิลเวสเตอร์ อพอลโล แบร์ ลูกชายวัย 18 เดือนด้วยกันแล้วก็ตาม