"ริชชี่" โชว์หวาน "ก็อต อิทธิพัทธ์" ส่งดอกไม้ - การ์ดบอกรักให้

เป็นอีกหนึ่งคู่ที่คลั่งรักจนแฟนคลับต่างพากันอิจฉา สำหรับนักแสดงหนุ่ม "ก็อต อิทธิพัทธ์" กับนักแสดงสาว "ริชชี่ อรเณศ" ที่เผลอแปปเดียวก็คบกันมาถึง 3 ปีแล้วล่าสุด "ริชชี่" ก็ได้สาดความหวานกลางอินสตาแกรมส่วนตัว หลังอวดรูปช่อดอกกุหลาบสีขาวที่แฟนหนุ่ม "ก็อต" ซื้อมามอบให้ แถมยังมีกระดาษโพสต์อิทที่เขียนด้วยลายมือของฝ่ายชาย โดยมีข้อความสุดห่วงใยว่า “Love you no matter what ขอให้กลับมาสดใสไวๆนะค้า รัก เบ้บๆ : )”งานนี้ก็สร้างความหวานและรอยยิ้มให้กับผู้ที่พบเห็น จนหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แซวสนั่นว่า เมื่อไหร่จะมีข่าวดีให้แฟนๆ ได้เฮกันสักที