“เดย์ ไทยเทเนี่ยม” เป็นคุณพ่อรับอายุ 46 โชว์ภาพอัลตราซาวด์ภรรยา “น้ำหวาน เขมจิรา” ตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว

เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีรับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 46 ปี ของแรปเปอร์รุ่นใหญ่หรือก็ว่าได้ ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสต์ข่าวดี ด้วยภาพอัลตราซาวด์โชว์เบบี๋น้อยๆในครรภ์ของภรรยาสุดที่รักที่กำลังตั้งท้องอ่อนๆ ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นกินใจขอบคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญที่พิเศษที่สุด และการเริ่มต้นชีวิตในบทบาทใหม่กับการเป็นคุณพ่อว่า“Thank you GOD for a very special present. This is the the new chapter of our life. The blessing come upon our family from the King of Love, himself i am going to be a father Daddy Day Baby This is the new life, new beginning, new family, new feel, new look, new mindset, and new me.PS. GOD BLESS you all #sdthaitay #baby #GODBLESS #thaitanium #GODBLESS #family”ท่ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่คนบันเทิง รวมถึงแฟนๆ ต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันอย่างท่วมท้น