ASAVA Autumn/Winter 2022 Collection “Time to focus on what matters”

Asava (อาซาว่า) นำโดย หมู - พลพัฒน์ อัศวะประภา ดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้ง Asava Group เปิดตัวคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุด “Asava Autumn/Winter 2022 Collection” ในงาน Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2022 ณ ลานพาร์ค พารากอน โดยผลงานการออกแบบคอลเลกชั่นประจำปี 2022 ในครั้งนี้ Asava มาพร้อมกับนิยามใหม่อย่าง “Time to focus on what matters” ที่เลือกถ่ายทอดมุมมองและความหมายของคำว่า ‘โฟกัส’ อันเกิดจากการพินิจและสำรวจลงไปถึงแก่นแท้ของรากฐานที่แท้จริงของแบรนด์ การโฟกัสที่เปรียบเสมือนการกำหนดรูปแบบและวิถีการใช้ชีวิต ให้เราไม่ไขว้เขวไปตามการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งเร้าในระหว่างทาง เพราะเทรนด์แฟชั่นอาจไม่สำคัญเท่ากับสไตล์หรืออัตลักษณ์เฉพาะบุคคล เช่นเดียวกับวิธีการทำงานของแบรนด์ที่เริ่มจากจุดตั้งต้นของปรัชญาที่ชัดเจน และสามารถพัฒนารูปแบบของผลงานให้มีความหลากหลายบนพื้นฐานของความเรียบง่าย ละเอียดอ่อน แต่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และตัวตนของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน ผสานกับแนวคิดของผู้หญิงในแบบฉบับอาซาว่าที่ยึดมั่นและโฟกัสในตัวตนและความปรารถนาที่แท้จริง ผ่านการดำเนินชีวิตในแบบที่ตนเองเป็นผู้กำหนดอาซาว่าจึงเชื่อว่าเมื่อการโฟกัสของทั้งสองสิ่งระหว่างจิตวิญญาณของผู้สวมใส่และเสื้อผ้ามาบรรจบกัน ก็ยิ่งเป็นการขับเน้นให้ตัวตนของผู้หญิงคนนั้นมีความชัดเจนและกระจ่างชัด สะท้อนผ่านสไตล์การแต่งตัวที่มีความชัดเจนในหลากหลายรายละเอียดและองค์ประกอบที่สามารถสวมใส่ได้จริงในหลายโอกาส แต่ยังคงความเรียบหรู คลาสสิก ที่ไม่ว่าใครได้สวมใส่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความสง่างามในแบบของตนหมู - พลพัฒน์ อัศวะประภา ดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้ง Asava Group กล่าวว่า “แนวคิดในการออกแบบโครงชุดใน คอลเลกชั่นนี้ยังคงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแบรนด์ในการผสมผสานกันระหว่างองค์ประกอบที่มีความเป็นมาสคิวลีน (Masculine) และเฟมินีน (Feminine) เข้าไว้ด้วยกัน อีกทั้งยังพัฒนาโครงชุดที่เป็นดีเอ็นเอของแบรนด์ให้มีรูปแบบที่แปลกใหม่และหลากหลาย ไปจนถึงลุคลำลอง โดยจุดเด่นของโครงชุดในคอลเลกชั่นนี้คือการสร้างวอลุ่ม (Volume) ของเสื้อผ้าทั้งในส่วนของแขนเสื้อและกระโปรงที่ช่วยส่งเสริมรูปร่างของผู้สวมใส่ให้ดูสง่างาม ซึ่งเป็นการสร้างมิติที่น่าสนใจให้กับเสื้อผ้า อีกทั้งเทคนิคในการออกแบบคอลเลกชั่นนี้ก็ยังคงใช้เทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์มาต่อยอดในหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยสร้างมิติให้กับลุคโดยรวม และในคอลเลกชั่นนี้นอกจากสีเอกลักษณ์ของแบรนด์แล้ว เรายังมีการเลือกใช้สีพิเศษ เช่น สีฟ้าเบบี้บลู (Baby blue) สีม่วงลาเวนเดอร์ (Lavender) และสีโทนพาสเทล มาช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับคอลเลกชั่นนี้ได้อย่างลงตัว”ภายในงานได้รับเกียรติจากแขกคนสำคัญร่วมงาน อาทิ วิริฒิพา ภักดีประสงค์, เดียร์น่า ฟลีโป, แพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด, เจนี่ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร, เข็มอัปสร สิริสุขะ, ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช เป็นต้นพบกับ Asava Autumn/Winter 2022 Collection ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ ชั้น 1 โซนดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ศูนย์การค้าเอมโพเรียม,ชั้น 1 โซนดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน, ชั้น 2 โซนดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม, ชั้น 2 โซนไทยไทย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอทเซ็นทรัลเวิลด์ และ อาซาว่ากรุ๊ป แฟลกชิปสโตร์ ซ.สุขุมวิท 45 รวมถึงช่องทางออนไลน์ที่ Website : https://asavagroup.com/product-category/asava/collection/aw-2022/, Line Official : @asavagroup, Lazada : https://bit.ly/ASAVA-LAZADA, M Online : https://monline.com/th/asava, Central Online : https://www.central.co.th/th/asava/women, Facebook : https://www.facebook.com/asavathailand/ และ Instagram : https://www.instagram.com/asavagroup/