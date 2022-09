The Man Thailand ยกระดับเวทีหนุ่มหล่อ ที่ 1 ของไทย พร้อมนำแฟชั่นไทยไประดับโลก

กระแสแรงได้อีกๆ ถูกพูดถึงไม่หยุด! กับเวทีหนุ่มหล่อมาแรงทิ่มแทงใจที่สุดในตอนนี้ ต้องยกให้เลย เวที เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand 2022 เวทีประกวดหนุ่มหล่อที่ 1 ของไทย ที่จะยกระดับไปสู่ระดับโลกกิจกรรมเก็บตัว เริ่มวันแรก 20 กันยายน หนุ่มหล่อแน่นอก ยกทัพไปบุกตลาดน้ำดำเนินสะดวก ราชบุรี ไปขึ้นที่ท่าเรือ เจริญสุขโข ของ คุณแป๊ะ สมภพ วีระสิงห์ โดยมี คุณปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง หนุ่มๆ ได้รับความสนใจมากๆ จากแม่ค้าพ่อค้าและนักท่องเที่ยวหลังจากนั้นทีมหนุ่มหล่อ พุ่งไปเช็คอินเข้าพักที่ เฌอรีสอร์ท Cher Resort ที่ชะอำ เพชรบุรี ไม่รอช้าเริ่มเข้าห้องดำ คณะกรรมการ ต่างยิงคำถามแรงๆ สัมภาษณ์เจาะลึกเข้มข้น เพื่อส่องลึกๆ ถึงตัวตน และทัศนคติ จากนั้นถ่ายภาพแฟชั่น Portrait พอตเทรต สุดปัง หล่อโดนใจทำเอาช่างภาพรัวๆ ชัตเตอร์อย่างเยอะวันที่ 2 ของการเก็บตัว 21 กันยายน ช่วงเช้ามีแฟชั่นโชว์ ชุดว่ายน้ำที่ริมสระว่ายน้ำ เฌอรีสอร์ท Cher Resort ไม่เน้นเซ็กซี่ ไม่โป๊เกินเหตุ แต่เร้าใจอย่างรุนแรงๆ เป็นชุดว่ายน้ำขาสั้น อวดกล้ามแน่นสุดฟิน เมาซิกซ์แพคกันไปเลย หนุ่มหล่อระเบิดออร่าแรง เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นแล้วมาถึงช่วงเย็น เป็นการรอบสำคัญมาก กาล่าไนท์ Gala Night ชุดผ้าไทย งดงามน่าตื่นตาตื่นใจมากๆ กับการออกแบบรังสรรค์ผ้าไทยให้อินเทรนด์ หนุ่มหล่อเดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand 2022 เดินสับแหลก แบบไม่มีใครยอมกันเลย งานแฟชั่นชุดผ้าไทย ครั้งนี้ ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก 4 กูรูแฟชั่นแถวหน้าของเมืองไทย- เจี๊ยบ เอกมล อดีตบรรณาธิการแฟชั่นนิตยสาร แพรว ,ดีไซเนอร์แบรนด์ เอกมล อาจารย์พิเศษภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร- บัญชา ชูดวง แฟชั่นสไตลิทส์ Fashion Stylish ,อาจารย์พิเศษสาขาแฟชั่นหลายมหาวิทยาลัยดัง เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต- ต่าย ธีระ ฉันทสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ Life Style และสินค้าแฟชั่น- ทเนศ บุญประสาน อาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบแฟชั่น คณะมัณฑศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรหลังจบแฟชั่นโชว์ ผู้อำนวยการกองประกวด เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand 2022 หนุ่ย อิทธิกร เจริญการ และเหล่ากูรูแฟชั่น มีความเห็นตรงกันว่า“หลายชุดมีความสวยงามและเห็นถึงความตั้งใจในการออกแบบตัดเย็บ ซึ่งแต่ละชุด นำมาพัฒนาต่อยอดได้ เราต้องการยกระดับเวทีการประกวด ไม่ใช่เพียงแค่การเฟ้นหาหนุ่มหล่อเพียงอย่างเดียว แต่เราต้องการพัฒนาแฟชั่นไทยไปควบคู่กับการประกวดไปพร้อมๆ กัน เรามีทั้งนายแบบ ทั้งแฟชั่นผ้าไทย เป็นจุดขายที่แข็งแรงสมบูรณ์แบบ ที่เราสามารถส่งออกไปพร้อมๆ กันได้ สร้างมูลค่าเพิ่มในหลายมิติ โดยเฉพาะถ้าเราได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจังต่อเนื่อง เชื่อว่าจะทำให้เวที The Man Thailand เดอะแมนไทยแลนด์ จะเป็นเวทีระดับโลกต่อไปได้”ในงานกาล่าไนท์ Gala Night ชุดผ้าไทย มีพิธีกรดัง กอล์ฟ จิรัฏฐวัฒน์ ศิริบุตร นอกจากนี้ยังมีคนดัง เซเลปมาร่วมงานมากมาย เช่น สุรภา จันทร์หยวก CEO วายซูสบิสซิเนส จำกัด ,หมอแยม พญ. รุ่งไพลิน รัตนชีวร ,ไฮโซสายบุญ ผิง สุภาวดี ทัพมาลัย ,ก้อง อุกฤษฏ์ ผลพิบูลย์ ฯลฯทีมสปอนเซอร์ มาร่วมงานกันเยอะ- คุณตาล อัครพัจน์ ตั้งตรงจิตร ,คุณแตง อรจิส ตั้งตรงจิตร สองประธานกรรมการผู้จัดการ เฌอรีสอร์ท Cher Resort ชะอำ เพชรบุรี- คุณมิตร สุมิตร ผิวงาม ,คุณใหม่ อัญชลีพร ผิวงาม ผู้บริหารอาหารเสริมคุณภาพ เอ็มโปรพลัส M Pro Plus- คุณนุ้ย สุวิมล ธนินกุลนาถ ผู้บริหาร มาร์เชลล่า เครื่องดื่ม มี ME เอนเนจี้ดริงก์ Energy Drink- กอล์ฟ ทัศนัย โคตรทอง ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี Thairath TV และเจัาของแบรนด์ วอเตอร์แมนไทยแลนด์ WaterMANs Thailand- ไฮแจ็ค เหมังกร และ มาดามเมย์ CEO ซีอีโอ มาดามเมย์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดส่วนทีมพีเอ PA (Provincial Ambassador)โพรวินเชียล แอมบาสเดอร์ หรือผู้อำนวยการกองจังหวัด ก็มาร่วมงานกันเยอะด้วย เช่น มายด์ ศิริวรรณมาศ กิตติพิพัฒน์ภู ,โอห์มพันพรือ ชัยศักดิ์ มากสุนันท์ ,ปาล์ม นิติพงศ์ เนตรบารมี ,เป้ อัครดิษฐ เหมธนกิจโภคิน ฯลฯรอบเก็บตัวที่ เฌอรีสอร์ท Cher Resort ได้รับการเทรนฝึกๆ อย่างดีเยี่ยมทุกๆ กิจกรรมในนาม เดอะแมนไทยแลนด์โค้ช The MAN Thailand COACH จากนายแบบฮอต ทิมมี่ ชิตพล แซนเปอร์ ,อนาคิณ นนทิประสิทธิ์ มิสเตอร์เวิลด์ไทยแลนด์ MR.World Thailand 2019 ,คิณ ภาคิณ เกษเพชรวันสุดท้ายของการเก็บตัว 22 กันยายน หนุ่มหล่อทั้งหมดเดินทางไปต่อที่ Horse Family ฮอร์สแฟมิลี่ ที่อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี หนุ่มๆ ร่วมเตะบอลพร้อมขี่ม้ากันอย่างคึกคัก โดยมี คุณมิตร สุมิตร ผิวงาม ,คุณใหม่ อัญชลีพร ผิวงาม ผู้บริการอาหารเสริมคุณภาพ เอ็มโปรพลัส M Pro Plus มาร่วมสนุกแจกของรางวัลด้วยผู้ชนะการประกวด เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand 2022 จะได้ไปต่อประกวดที่เวที มิสเตอร์เวิลด์ Mister World เวทีประกวดหนุ่มหล่อที่ 1 ของโลกต้องตามต่อ เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand 2022 นำโดย 2 ผู้อำนวยการกองประกวด หนุ่ย อิทธิกร เจริญการ ดีไซเนอร์ดังแบรนด์ อิทธิกร itthikorn ,น็อต กฤติน จิกิตศิลปิน ผู้จัดประกวดมือทอง ประสบการณ์แน่นๆ เพราะเคยจัดประกวดเวทีต่างๆ มามากกว่า 30 เวทีแล้ว และ นิว กฤติเดช ประชานุกูล ประธานกองประกวด และผู้ถือสิทธิ์การประกวด The MAN Thailand 2022 ,สปาย ธนศวร์ อุตสาหะ รองประธานการจัดประกวด พร้อมด้วย คุณมิตร สุมิตร ผิวงาม ,คุณใหม่ อัญชลีพร ผิวงาม ที่ปรึกษากองประกวดปีนี้ เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand 2022 ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจาก Mirinn club, Space Plus, Merriot ระยอง, Cher resort เฌอรีสอร์ท ชะอำ -หัวหิน, Thomas clinic, เกาะกูดคาบาน่า, ME energy drink, M pro plus, Two Shot Studio, Fashion Scene Organizer, Destiny Clinic, Chuda, เฌอเอม, Choose Business, Talent Magazine, Macuse from Australia, Awesome, DP Dance Studio, IMFA สถาบันสอนแต่งหน้า, Heroine, Fashion Gallery, ITTHIKORN BKK ,SAI JAI กินอะไรต้องใส่ใจ ,แชมพู WaterMANs Thailand ,มาดามเมย์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดต้องตามติดเวที เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand ได้แล้วทางเพจ The Man Thailand หรือ TikTok ติ๊กต๊อก @themanthailand และ IG ไอจี @officialthemanthailand