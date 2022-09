เผยอีก 12 รายชื่อคดี FOREX 3D มีทั้งนายแบบ ดารา และผู้จัดซีรีส์ดัง

ทั้งนี้กลุ่มแรกที่ถูกออกหมายเรียกไปแล้ว 4 คนซึ่งมีสองคนบันเทิง "แมน พัฒนพล มินทะขิน" กับภรรยานักร้องลูกทุ่ง "ใบเตย สุธีวัน กุญชร" รวมอยู่ด้วย ส่วนอีก 2 คนคือนายปภพ กลปราณีต และนางพรมพร กลปราณีตจากนั้นวันพุธที่ 21 ก.ย. กรมสอบสอนคดีพิเศษหรือ "ดีเอสไอ" ออกมาเปิดเผยว่าได้เตรียมออกหมายเรียกผู้ต้องหาอีกจำนวน 6 คนด้วยกันโดยหนึ่งในนั้นเป็นชาวต่างชาติซึ่งเป็นแฟนนางแบบสาวชาวไทยรวมอยู่ด้วย ขณะที่ในส่วนของกลุ่มที่ 3 อีก 6 รายนั้นจะมีการออกหมายเรียกในวันพุธที่ 28 ก.ย. นี้อย่างไรก็ตาม วันวานในรายการ "เจาะลึกทั่วไทย inside Thailand" ทางช่อง mcot ที่ดำเนินรายการโดย นายดนัย เอกมหาสวัสดิ์ เจ้าของฉายา "หมาแก่" และ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ก็ได้มีการเปิดเผยรายชื่อที่เหลือของทั้ง 12 คนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทั้ง 12 รายชื่อนั้นประกอบไปด้วย1.อดีตนายแบบ ซึ่งที่ผ่านมาเพจ "รวบรวมผู้โดนโกง จาก Forex 3d" ระบุว่าอาจจะไม่มีรายชื่อใน 12 คนนี้ และต่อให้อยากเอาผิดก็ยากที่จะดำเนินคดีเพราะอีกฝ่ายหนีกลับฮังการีไปนานแล้วชาวสิงคโปร์ที่ถูกแฉว่าเป็นหนุ่มโฮสต์สุดฮอตแฟนใหม่ของ "ซาร่า คาซิงกินี"3.หรือ "เสือ" คนนี้เคยยอมรับว่าหลอกคนอื่นมาลงทุน เคยปล่อยข่าวว่า DSI รับเงินจากนายอภิรักษ์ และเชื่อว่าตนจะไม่ถูกดำเนินคดี แถมเคยขู่เล่นงานแอดมินเพจ "รวบรวมผู้โดนโกง จาก Forex 3d" มาแล้ว4.หรือ "มาร์ค" เคยมีงานแสดงเรื่อง "คลื่นแทรกผี" ทางช่อง 9 อสมท เป็นพิธีกร รายการ The Six Sense คนเห็นผี และเป็นดีเจตามคลับ5.6.7.8.หรือ9.10.11.แต่ที่น่าสนใจและชวนตกใจไม่น้อยก็เห็นจะเป็นรายชื่อที่ 12.หรือ "โจ" เจ้าของบริษัท สแล็ป มอนสเตอร์ จำกัด (Slap Monster Co.,Ltd.) นั่นเองสำหรับ สแล็ป มอนสเตอร์ จำกัด ถือเป็นบริษัทบันเทิงน้องใหม่ที่ได้รับการจับตาไม่น้อยหลังมีโอกาสพิสูจน์ผลงานไปแล้วกับซีรีส์เรื่อง "Mafia The Series : Guns & Freaks" (มาเฟียเดอะซีรีส์ ปืนกลและคนเพี้ยน) ที่มีข่าวออกมาว่าใช้เงินลงทุนถึง 45 ล้านบาท นอกจากนี้เจ้าตัวยังรับหน้าที่เป็นทั้งผู้จัด เขียนบท และร่วมกำกับการแสดงอีกด้วยงานนี้ก็เลยให้เป็นที่น่าสนใจว่าเจ้าตัวนั้นจะใช่ คนบันเทิง "ป." ทีมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้หรือไม่?