“ชิน ชินวุฒ” จัดเรือนหอหลังบิ๊กเบิ้มฉลองรัก “ลิลลี่” ครบ 8 ปี

เป็นอีกคู่ที่หวานสุดๆสำหรับกับที่ล่าสุดจับมือครองรักกันมานาน 8 ปีแล้ว โดยคราวนี้ได้ฤกษ์ฉลองครบรอบด้วยการเปิดตัวบ้านหลังใหญ่ที่คาดว่าเป็นเรือนหอของทั้งคู่ โดยหนุ่ม ชิน ได้โพสต์ข้อความว่า“Happy 8th Anniversary baby @lilyypantila !!! l always keep thinking it's more coz we've been thru so much together and to tell you the truth i really stopped counting because you really cant count forever! I gotta be honest i was scared about this house because it's a HUGE responsibility but when you held my hand and said "we can do this together" i no longer had fear. Thank you for holding my hand thru thick and thin. We will keep holding on to each other forever. Love you baby!”( สุขสันต์วันครบรอบ 8 ปีนะที่รัก ผมคิดมาตลอดว่ามันมากกว่านั้น เพราะเราผ่านอะไรด้วยกันมามากมาย และขอพูดจริงๆเลยว่าผมเลิกนับไปแล้ว เพราะไม่สามารถนับสิ่งที่เป็นตลอดไปได้ ผมขอพูดตรงๆว่าผมกลัวการซื้อบ้านหลังนี้มากเพราะว่ามันคือความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ แต่เมื่อคุณจับมือผมแล้วพูดว่า ‘เราจะช่วยกัน’ ผมก็ไม่กลัวอีกเลย ขอบคุณที่จับมือผมผ่านทั้งเรื่องดีและร้าย เราจะจับมือกันไว้แบบนี้ตลอดไป รักนะครับที่รัก )ทางด้านก็ได้โพสต์ภาพบ้านหลังใหม่พร้อมข้อความสุดหวานเช่นกันว่า“Happy 8th anniversary baby! @chinchinawut This might be the biggest anniversary gift u have given me. Thank you for making it and happen and thank you for everything you've done for me na ka trak. You have been the source of my happiness for the past 8 years and will continue to do so I believe. So many memories, so much laughter and so much love. You are my comfort zone, my safe space & my happiness. เติบโตไปด้วยกันอีกขั้นน้า sealed the deal! Welcome to our first house”( สุขสันต์วันครบรอบ 8 ปีที่รัก! นี่นับว่าเป็นของขวัญวันครบรอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณมอบให้เลย ขอบคุณที่ทำให้มันเกิดขึ้น ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณได้ทำให้นะคะที่รัก คุณเป็นเหมือนแหล่งพลังงานแห่งความสุขมาตลอด 8 ปี และเชื่อว่าจะยังคงเป็นแบบนั้นต่อไป ความทรงจำต่างๆมากมาย เสียงหัวเราะด้วยกันมากมาย และความรักที่มากมาย คุณเป็นเหมือนพื้นที่แห่งความสบายใจ เป็นพื้นที่ปลอดภัย และเป็นความสุขของฉัน เติบโตไปด้วยกันอีกขั้นน้า ปิดดีลแล้ว! ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหลังแรกของเราค่ะ )