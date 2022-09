กลับมาแล้ว! K-Food Fair 2022 “คริส พีรวัส” และ “กัน อรรถพันธ์” เตรียมมาเสิร์ฟความอร่อยในการทำอาหารเกาหลีแบบจัดเต็ม พร้อมโชว์สุดพิเศษจากเหล่าศิลปิน T-POP

เทศกาลจัดแสดงอาหารเกาหลีกลับมาอีกครั้งแล้ว กับงานจัดโดย องค์กรการค้าการเกษตรกรรมและการประมงของประเทศเกาหลี (Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation) หรือ aT-Center สาขากรุงเทพฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 โดยงานในปีนี้ จะเน้นไปที่การหาผู้แทนจัดจำหน่าย เเละโปรโมตสินค้าอาหารเกาหลีในภูมิภาคท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารเกาหลีไปยังต่างประเทศ ซึ่งงานในครั้งนี้มีผู้เเทนจำหน่ายในหลากหลายประเทศเตรียมตัวเข้าร่วมงานคับคั่ง พร้อมทั้งกิจกรรมความสนุก และศิลปินชื่อดังเตรียมตบเท้าเข้าร่วมงานกันมากมายสำหรับงานงานนี้จะมี กิจกรรมทั้งการแสดงบนเวที และกิจกรรมความสนุกมากมายภายในงาน พร้อมยกขบวนศิลปินชื่อดังมาไม่ซ้ำกันในแต่ละวันให้ทุกคนได้ใกล้ชิดกันอีกด้วยเริ่มที่กิจกรรม Cooking Show จากหนุ่มๆ นักเเสดงชื่อดัง ที่จะมาสร้างสีสันการทำอาหารเกาหลี เเละเตรียมโชว์พิเศษมาโชว์ในงานนี้โดยเฉพาะด้วย นำทีมวันเเรก 30 กันยายน โดยนักแสดงหนุ่มมากความสามารถ คริส พีรวัส วันที่สอง 1 ตุลาคม กับหนุ่มสุดฮอตสุดๆ ตอนนี้อย่าง ไบร์ท นรภัทร เเละปิดท้ายวันที่ 2 ตุลาคม กับนักแสดงหนุ่มหน้าหวานขวัญใจเบบี๋(ชื่อแฟนคลับ) กัน อรรถพันธ์ รับรองได้เลยว่างานนี้ทุกคนจะได้สนุก และฟินกันอย่างใกล้ชิดอย่างแน่นอนต่อด้วยโชว์สุดพิเศษจากเหล่าศิลปิน T-pop หลากหลายสไตล์ที่เตรียมมาเเสดงในงาน K-Food Fair 2022 ในครั้งนี้ เริ่มด้วยในวันที่ 30 กันยายน พบกับ วงดนตรีเล่นสดอย่างพวกเขาเตรียมมาเเสดงร้องเล่นกันๆ สดให้ทุกคนได้ชมกัน ส่วนในวันที่ 1 ตุลาคม เตรียมพบโชว์สุดพิเศษ กับการเเสดงเปิดตัวสมาชิก Boy Group จากรายการชื่อดังอย่างเป็นทางการครั้งแรก กับเเละในวันสุดท้าย วันที่ 2 ตุลาคม จะได้พบกับสาวๆ เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง เจ้าของเพลงดัง อย่าง “เกินต้าน” วงที่จะเตรียมโชว์สุดพิเศษมากมายมาให้เเฟนๆ เเละผู้ร่วมงานได้รับชมกันนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกกันอีกมากมาย ทั้ง K-Pop cover dance, Open Kitchen ที่เตรียมสาธิตการปรุงอาหารสดใหม่ให้ผู้ร่วมงานได้ลองทานอาหารเกาหลี, โปรโมท เเละชิม ผลิตภัณฑ์อาหารเกาหลี, Market test by consumers รวมไปถึง บูธถ่ายภาพ และ ตู้สติ๊กเกอร์ตามธีม ของงานอีกด้วยและในส่วนของงาน B2B Event ทาง aT Bangkok ยังมีการจัดจับคู่ธุรกิจทั้งเเบบออฟไลน์ เเละออนไลน์ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม ในวันที่ 29-30 กันยายน 2565 อีกด้วย โดยภายในงาน จะมีการสัมมนา ตามด้วยการจับคู่ธุรกิจโดยมีผู้ประกอบการธุกิจค้าส่ง ค้าปลีก นำเข้า และตัวแทน จำหน่ายสินค้าในกลุ่มอาหาร และผู้ประกอบการรายย่อย นักธุกิจ ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ มาเข้าร่วมในปีนี้ นอกจากนั้นยังมีส่วนของการจัดชิมอาหารจากบริษัททั้ง 42 บริษัท และเมนูพิเศษ สำหรับแขกผู้มีเกียรติภายในงาน โดยทางเชฟจะเลือกรังสรรเมนูอาหารเกาหลีมาเสิร์ฟโดยเฉพาะสอบถาม และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Official Facebook: https://www.facebook.com/enjoykfood