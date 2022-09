ดรามาชีวิต “ติ๊นา ศุภนาฎ” บ้านไฟไหม้ - พ่อแม่ตายหมด เป็นโรคซึมเศร้า!

โดนชาวเน็ตเข้าไปถล่มรัวๆ เหตุถูกออกมาสับเละว่าเป็นคนพาไปเที่ยวด้วยกันที่สิงคโปร์ จนติดต่ออิงฟ้าไม่ได้ สำหรับสาวหล่อแห่งวงการบันเทิงไทย ล่าสุดก็ได้ออกมาเล่าเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของติ๊นาผ่านรายการข่าวใส่ไข่ เมื่อวันที่ 21 ก.ย. เผยว่าชีวิตติ๊นา ตอนกำลังดัง ชีวิตวิกฤตจนกลายเป็นโรคซึมเศร้า“ติ๊นาเองเขาก็เป็นดารา เขาเป็นคนแรกๆที่เคยไปเมืองจีนด้วย ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังจะดังมากๆ ช่วงที่คนเรามันจะดังมันจะมีอะไรเกิดขึ้น ก็คือบ้านพ่อแม่ไฟไหม้ แล้วพ่อแม่ก็ตายหมดเลย เด็กคนนี้ก็เลยกลายเป็นโรคซึมเศร้า ซึมเศร้าแบบทำงานไม่ได้เลย เขาก็เลยหายออกจากวงการบันเทิงสักระยะยาวๆเลย จนกลับมาอีก ก็เรียนจบและมีผลงานดีเจ FM 98.0 ก่อนจะมาแสดง Yes or No อยากรักก็รักเลย จนเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น"