“โอเรียนทอล พริ้นเซส” เปิดตัว New beneficial ชวน “ออฟ จุมพล” แชร์ประสบการณ์ความสวยในแบบของตัวเอง

จัดงานเปิดตัว New beneficial (นิวเบเนฟิเชียล) การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของที่สุดแห่งเมคอัพพลังสีสันจากธรรมชาติ ครั้งแรกกับเมคอัพที่ผสานสารสกัดจากดอกพีโอนี (Peony) ราชาแห่งดอกไม้ตะวันออกที่ให้คุณค่าการบำรุงพร้อมเฉดสีจากธรรมชาติ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Multiverse : สวยทุกเวอร์ฉัน” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนสวยมั่นใจได้ในทุกเวอร์ชัน และตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวคนเอเชีย มาพร้อมแพคเกจจิ้งดีไซน์ใหม่ที่โฉบเฉี่ยว โดยภายในงานได้เนรมิตพื้นที่ให้เป็นสวนดอกพีโอนีสไตล์ตะวันออกที่ผสานกลิ่นไอโมเดิร์นจัดแสดง New beneficial ครบทุกไลน์บิวตี้ไอเทมพร้อมบูธทดลองผลิตภัณฑ์ด้วยแอปพลิเคชัน Virtual try-on ให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองความสวยกันทุกมัลติเวิร์ส นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากเมคอัพอารต์ติสชื่อดัง “เบสท์ Luckysevenb” มาครีเอทลุคแต่งหน้าที่หลากหลาย และโฉบเฉี่ยวควบคู่กับกิจกรรมสุดประทับใจพร้อมสัมภาษณ์พิเศษจากหนุ่มสุดฮอตที่มาเผยความในใจถึงความสวยทุกเวอร์ฉันในมุมของเขา พร้อมเซเลบริตี้ บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังร่วมงานมากมาย ผลิตภัณฑ์ New beneficial วางจำหน่ายแล้ว ณ ร้านโอเรียนทอล“อภัยพร ศรีสุข” ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัทเอสเอสยูพี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โอเรียนทอล พริ้นเซส มีความเชี่ยวชาญเรื่องความงามมายาวนานกว่า 30 ปี ด้วยความเข้าใจคนเอเชีย และยึดมั่นในปรัชญาที่เชื่อในความงามของศาสตร์ตะวันออก โดยนำสารสกัดจากธรรมชาติมารังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า อีกทั้งยังสนับสนุนให้สวยในเวอร์ชันของตัวเอง โดย beneficial ถือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เมคอัพที่ผสานสารสกัดจากธรรมชาติที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มบิวตี้เลิฟเวอร์มาอย่างยาวนาน ในปีนี้บริษัทฯจึงได้เปิดตัว New beneficial ภายใต้คอนเซ็ปต์‘Multiverse:สวยทุกเวอร์ฉัน’ เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้ทุกคนสวยได้ในทุกเวอร์ชัน ไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นหรือมือโปร New beneficial มีไลน์เมคอัพครบสวยจบในที่เดียว ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของทุกคน”“ออฟ จุมพล อดุลกิตติพร” ดาราหนุ่มสุดฮอตได้ร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับความสวยในทุกเวอร์ฉัน และเคล็ดลับการเลือกผลิตภัณฑ์เมคอัพไว้ว่า “ความสวยทุกเวอร์ฉันในมุมผม คือทุกคนมีความสวยในเวอร์ชันของตัวเอง ขอให้มีความมั่นใจก็เพียงพอแล้ว และผมมองว่าความมั่นใจสามารถเสริมสร้างได้ด้วยการแต่งหน้า แต่งในแบบที่เป็นตัวเอง และเหมาะกับสถานการณ์ต่างๆ การที่มีผลิตภัณฑ์เมคอัพที่ออกแบบมาด้วยความเข้าใจคนเอเชียก็ช่วยให้ทุกคนแต่งหน้าได้ง่ายมากขึ้น อย่าง New beneficial ก็เหมาะกับทุกคนที่เป็นมือสมัครเล่นหรือมือโปรก็ใช้ได้ง่ายๆ และเคล็ดลับในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้ดูแลตัวเองก็คือ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวของตัวเอง ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวใช้ง่าย และผสานการบำรุงจากสารสกัดจากธรรมชาติ ในราคาที่สบายกระเป๋าก็ช่วยเติมความมั่นใจได้ในทุกเวอร์ฉัน และในมุมของออฟไอเทมที่ชอบ คือ ทิ้นท์ beneficial Kiss From A Rose Natural Face Tint ที่สีแก้มอมชมพูแบบธรรมชาติทาได้ทั้งแก้มและปากทำให้หน้าดูสุขภาพดีมาก และตัว beneficial Flawless Finish Mineral Powder เพราะเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งที่เนื้อบางเบาให้ผิวดูสุขภาพดี”