“คารีสา” สานฝันทำธุรกิจเปิดคาเฟ่ชานมไข่มุก Am Tea Coffee Bar กับ คอนเซ็ปต์ all day all night café’ที่ สุขุมวิท71

เรียกว่าเป็นสาวสวยคนเก่งอีกหนึ่งคน สำหรับ สาว คารีสา สปริงเก็ตต์ ที่สนใจลงทุนทำธุรกิจเป็นของตัวเองกับ การการเปิดคาเฟ่ ชานมไข่มุก Am Tea Coffee Bar (แอม ที คอฟฟี่ บาร์) ที่ร่วมลงทุนกับ เมย์ - ณปภัช วรปัญญาสถิต เจ้าของแฟรนไชส์ชานมไข่มุก Am Tea ที่มีสาขามากกว่า 100 สาขา ทั่วประเทศไทย และ 4 สาขาในกัมพูชา จัดงานเปิดตัวร้าน Am Tea Coffee Bar สุขุมวิท 71 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันก่อน โดย มีเหล่าเพื่อนสนิททั้งใน และนอกวงการบันเทิง มาให้กำลังใจสาวสวยคนเก่งกันอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน อาทิ วิกกี้ สุนิสา,แซมมี่ เคาวเวลล์,โก้ ธีรศักดิ์,โจอี้ ภูวศิษฐ์,เดียร์น่า ฟลีโป,เขตต์ ฐานทัพ,ป๊อป ปองกูล, ภูเขา วรพรต,ฮาน่า - ฮิวโก้ รวมไปถึง นานา ไรบีนา,ธัญญาเรศ เองตระกูล และ น้ำหวาน ภูริตาสาว คารีสา กล่าวว่า “สำหรับร้าน Am Tea Coffee Bar ร้านนี้ จะแตกต่างจากสาขาอื่นๆ ตรงที่เรามีเพิ่มเบเกอรี่ และ ครอฟเฟิล ( Croffle ) เอาใจคนรักของหวานเพื่อได้ทานคู่กับเมนูเครื่องดื่มของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็น ชานม กาแฟ หรือเครื่องดื่มเมนูอื่นๆที่หลากหลาย พร้อมมีที่นั่งและมุมถ่ายรูปสวยๆ เก๋ และ Photo booth ตู้สติ๊กเกอร์ เอาใจคนชอบถ่ายรูปอีกด้วย และยังเพิ่มความพิเศษเอาใจสายชิลล์ สายแฮงค์เอาท์ ที่ต้องการพื้นที่ในการพูดคุยสังสรรค์กับเพื่อนๆอีกด้วย เรียกว่าสามารถรองรับกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย ยังไง คารีสา ก็ขอฝากอีกหนึ่งความฝันของคารีสา ด้วยนะคะ สามารถมาอุดหนุน ร้าน Am Tea Coffee Bar ได้นะคะ ร้านอยู่ตรงสุขุมวิท 71 ค่ะ”สามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารของทางร้านได้ที่FB: AmTea.coffeebarInstagram IG : AmTea.coffeebarสอบถามข้อมูลทางร้านได้ที่ โทร 095 985 8609Line OA : @amtea