“ดิว อริสรา” ยืนหนึ่งเรื่องความสวย ครองตำแหน่งพรีเซ็นเตอร์ แม่มด Babalah ที่ทรงเสน่ห์ที่สุดในทศวรรษนี้

คุณแม่สุดแซ่บ “ดิว อริสรา” ที่ยืนหนึ่งเรื่องความสวยเป๊ะ จนถูกยกให้เป็นไอดอลของสาวๆ ทั่วประเทศ ออกงานแรกในรอบปี กับงาน BABALAH BECCA , THE ICONIC BEAUTY LAUNCH พร้อมครองตำแหน่งพรีเซ็นเตอร์แม่มด Babalah ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ที่เปิดมาพร้อมกับแป้งพัฟ Babalah สูตรใหม่ Babalah Becca uv 2 way powder cake ที่เนื้อแป้งละเอียดบางเบา ปกปิดริ้วรอยให้เรียบเนียน ปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอ ติดทนนาน ไม่เป็นคราบ กันน้ำ กันเหงื่อ 100% ป้องกันแสงแดด UVA และ UVB ด้วย SPF 20 PA ++ เนื้อแป้งมีคุณสมบัติช่วยกระจายแสงให้ผิวหน้าดูสว่างกระจ่างใส ผิวดูไบร์ทมีออร่าทันทีที่ใช้ แถมยังเพิ่มการบำรุงด้วย Vitamin C จาก White Grapefruit และ Vitamin E ช่วยบำรุงให้ผิวขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติ และยังช่วยปกป้องผิวจากมลพิษ รวมถึงยังมีสารสกัดคอลลาเจนจากปลาน้ำลึก ที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนบนผิวชั้นนอกและบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วย โดยได้มีการจัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อ วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ณ ลาน Eden 1 ชั้น 1 @ Central Worldซึ่ง “ดิว อริสรา” ได้พูดถึงบทบาทการเป็นพรีเซ็นเตอร์ของ Babalah Becca uv 2 way powder cake ว่า“ปีนี้รับหน้าที่พรีเซ็นเตอร์เป็นปีที่ 2 แล้ว ก็รู้สึกว่าตัวแป้งพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ก็รู้สึกแฮปปี้กับการได้เป็นพรีเซ็นเตอร์แป้ง Babalah และตัวแป้งสูตรใหม่ก็ได้พัฒนาสูตรมาจากยุโรป มีสารสกัดต่างๆ ที่ช่วยบำรุงผิวไปในตัวด้วย ซึ่งเหมาะกับสภาพอากาศที่เมืองไทย พัฒนามาเพื่อให้คนไทยได้ใช้กัน และที่สำคัญเหมาะกับ ‘ดิว’ ในช่วงนี้ที่ต้องทุ่มเทเวลาดูแลน้องไซลาส แป้ง Babalah ก็จะช่วยให้เวลาแต่งหน้าไวขึ้น เพราะตลับเดียวจบ ไม่ต้องมานั่งใช่ลงเบส ลงรองพื้น ใช้แป้ง Babalah ตัวเดียวไปเลย เนียนกริ๊บ สวยเลย สำหรับสาวๆ ที่อยากง่าย อยากสะดวก อยากบำรุงไปในตัวด้วย ก็ต้องตัวนี้เลยค่ะ Babalah Becca นะคะ ตลับเดียวจบค่ะ”นอกจากนี้ภายในงานยังมีเหล่าคนดัง และอินฟลูเอ็นเซอร์ มาร่วมงานอีกคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น "แอร์ ภัณฑิลา , กวาง เดอะเฟซ , นัท นิสามณี , เอแคลร์ จือปาก ที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ เทรนด์ความงาม รวมไปถึงยังได้สนุกไปกับ Special Show จาก 2 คู่จิ้น "บุ๋น-เปรม” , "ยุ่น–ต้น" , แร็ปเปอร์หนุ่ม Lazyloxy และหนุ่มๆ วง PROXIE ด้วย