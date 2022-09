ถูกและดี มีคุณภาพ แถมได้บุญ! คนบันเทิงชวนเสพงานศิลป์ พร้อมซื้อผลิตภัณฑ์การกุศล ๙ เฉดสีมงคล จาก ๙ ผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ รพ.จุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร และรองศาสตราจารย์วิรัญ ดวงรัตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการเปิดนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ บอกเล่าถึงความเป็นมา และถอดรหัสงานศิลป์อันทรงคุณค่าจากลวดลายสัญลักษณ์ของผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” แห่งองค์สิริศิลปิน ผ่านการบูรณาการสื่อความหมายผสมผสาน ๓ หลักปรัชญาแนวคิด ความจริง-ความดี-ความงาม ให้ศิลป์สร้างแรงบันดาลใจเพื่อทุกชีวิตดังพระดำรัสองค์สิริศิลปินความตอนหนึ่งว่า “ศิลปะเป็นเครื่องกล่อมเกลาชีวิตของคน” และ คุณธนะเมศฐ์ อาริยวัฒน์ Venture Director, KASIKORN X (KX) เล่าถึงความร่วมมือและการบริจาคสะสมภาพฝีพระหัตถ์ในรูปแบบ NFT ผ่าน Coral พร้อมด้วยเหล่าศิลปินดาราชื่อดัง อาทิ แพนเค้ก-เขมนิจ, เข้ม-หัสวีร์, เปรี้ยว-ทัศนียา, พรีม-รณิดา, บูม-สุภาพร, มาสุ, โบ๊ท-ธารา, ปั้นจั่น-ปรมะ, ขวัญ-อุษามณี, บิ๊กเอ็ม-กฤตฤทธิ์, หน่อย-บุษกร, หมอก้อง-สรวิชญ์,ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, บุ๋ม-ตรีรัก, อุ้ย-สุธิตา, ดี้-ชนานา, ดุ๊ก-ภาณุเดช, ปู-ปริศนา, ก้อง-ปิยะ ฯลฯ มาร่วมโชว์ผลิตภัณฑ์การกุศล พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมี ได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ ดำเนินรายการ ณ บริเวณ ICON Art & Culture Space ชั้น ๘ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดขึ้นโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และองค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ พระราชทานผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” จำนวน ๙๐ ภาพ มาจัดแสดงนิทรรศการศิลปะดิจิทัลและจัดหารายได้ในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัลอาร์ต NFT บน Coral Wall ของบริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัด พร้อมทั้งนำผลงานศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรมในฝีพระหัตถ์ขององค์ “สิริศิลปิน” กว่า ๑๐๐ ผลงานมาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการ ซึ่งนับว่าเป็นปรากฎการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์วงการศิลปะไทย ของการจัดแสดงผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ที่มีเอกลักษณ์ด้วยเส้นสายลายศิลป์ โดยถ่ายทอดลวดลายสีสันความงดงามของผลงานศิลปะในฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่า ผสมผสานกับการสร้างสรรค์งานศิลปะให้ประหนึ่งมีชีวิตผ่านการเชื่อมมิติศิลปะในโลกแห่งความจริงกับโลกเสมือนด้วยดิจิทัล เทคโนโลยีแห่งยุคหลากหลายรูปแบบเข้าไว้ด้วยกัน จัดแบ่งออกเป็น ๕ โซน ได้แก่ โซน “สิริศิลปิน” The Artist of Auspicious Grace หมายถึง ศิลปินผู้ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะ งดงามหลากหลายแขนง อันเป็นศรี เป็นมิ่งขวัญและเป็นมงคลยิ่ง, โซน ๙ Auspicious Colous ๙ เฉดสีมงคลกับความงดงามของเส้นสายลวดลายศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์สิริศิลปิน, โซน ๙ in remembrance ภาพวาดที่ทรงระลึกถึงพระราชบิดาในหลวงรัชกาลที่ ๙, โซนศิลปะดิจิทัลบน NFT Coral Wall และโซนนครป่าหลากลาย หลายชีวิต จากผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด “หลากลาย หลายชีวิต” นำมาต่อยอดเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นเฉลิมพระเกียรติและเกมส์ ชุด นครป่าหลากลาย หลายชีวิต ถ่ายทอดเรื่องราวการผจญภัยในโลกแฟนตาซีที่จะพาไปพบกับเสือหลากหลายบุคลิก พร้อมผองผีเสื้อ และเหล่านกฮูก คาแร็กเตอร์ตัวการ์ตูนจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ นำพาเด็กๆ และเยาวชนเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สอดแทรกเกร็ดความรู้ด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการจัดทำเป็นสื่อ “ศิลปะเชิงโต้ตอบ”ในรูปแบบเกมส์ AR 3D และสื่อระบายสี เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัยได้ซึมซับในพระอัจฉริยภาพและเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต ดังพระดำรัส “ศิลปะเป็นเครื่องกล่อมเกลาชีวิตของคน” นอกจากนี้ ยังได้นำผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” จำนวน ๙ ภาพ มาต่อยอดจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์การกุศลและจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ในคอลเลกชัน ๙ Auspicious Colors “Tiger” AR Art ผลิตภัณฑ์การกุศลที่มาใน ๙ เฉดสีมงคล จาก ๙ ผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” เสริมพลังมงคลชีวิต พร้อมสร้างสรรค์ลวดลายภาพฝีพระหัตถ์บนผลิตภัณฑ์ให้มีชีวิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล AR Art บนแอปพลิเคชันอินสตาแกรม @sirisinlapin อาทิ เสื้อ, กระเป๋า, แก้วน้ำ, หมวก, หมอน เติมเต็มสุนทรีย์ในชีวิตประจำวันของทุกไลฟ์สไตล์สำหรับ นิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นับว่าเป็นปรากฎการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์วงการศิลปะไทย ของการจัดแสดงผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ที่มีเอกลักษณ์ด้วยเส้นสายลายศิลป์ ลวดลายสีสันแต่งแต้มจากความคิดคำนึง ผสานกับจินตนาการ ร่วมกับแรงบันดาลพระทัยแห่งองค์ “สิริศิลปิน” อันมีความหมายถึง “ศิลปินผู้ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะงดงามหลากหลายแขนง อันเป็นศรี เป็นมิ่งขวัญ และเป็นมงคลยิ่ง” รังสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าที่งดงามน่าอัศจรรย์ ผสมผสานกลมกลืน นับเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะให้ประหนึ่งมีชีวิต โดยผ่านการเชื่อมมิติศิลปะกึ่งแฟนตาซีผสมกับงานศิลปะแบบนาอีฟ (Naïve Art) ในโลกแห่งความจริงกับโลกเสมือน ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีแห่งยุคหลากหลายรูปแบบเข้าไว้ด้วยกัน สร้างสุนทรียศาสตร์นำศิลป์สู่ชีวิตในทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพอีกทั้งยังสานต่อพระปณิธานด้วยการต่อยอดการใช้ผลงานศิลปะเหล่านั้น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ผ่านการร่วมบริจาคเก็บสะสมภาพวาดฝีพระหัตถ์ในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัลอาร์ต NFT บน Coral Platform ของบริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัด ในชื่อ Collection : SIRISINLAPIN META Art for Life By HRH PRINCESS CHULABHORN KROM PHRA SRISAVANGAVADHANA โดยสามารถเข้าร่วมชมผลงานและบริจาคได้ทาง https://coralworld.co/@chulabhornroyalacademy ทั้งนี้นอกจากผู้บริจาคจะได้รับผลงานภาพฝีพระหัตถ์ในรูปแบบ NFT แล้ว ยังจะได้รับภาพพิมพ์ภาพเดียวกับภาพที่จองในรูปแบบ NFT พร้อมกรอบประดับพระนามย่อ จภ. จำนวน ๑ ภาพ และใบรับเงินที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ รายได้จะนำไปสมทบทุนเพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง โดย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานนามศูนย์การแพทย์แห่งใหม่นี้ว่า “ภัทรมหาราชานุสรณ์” อันมีความหมายว่า ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ และสืบสานแนวพระราชดำริในการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย โดยโครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ มีกำหนดเริ่มเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ หรือสามารถร่วมบริจาคสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากคอลเลกชัน ๙ Auspicious Colors “Tiger” AR Art ผลิตภัณฑ์การกุศลที่มาใน ๙ เฉดสีมงคล จาก ๙ ผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” อันทรงคุณค่าแห่งองค์สิริศิลปิน เสริมพลังมงคลชีวิต พร้อมความพิเศษด้วยการสร้างสรรค์ลวดลายศิลป์บนผลิตภัณฑ์ให้มีชีวิต ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล AR Art บนแอปพลิเคชันอินสตาแกรม @sirisinlapin สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ช้อปแล้วได้บุญ ลดหย่อนได้ ๒ เท่า โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นจนถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ICON Art & Culture Space ชั้น ๘ และ Rassada Hall ชั้น ๑ ไอคอนสยาม