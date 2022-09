“กรณ์ - ริต้า” ตอบดรามาอยากให้ลูกติดดิน ไม่เสียใจคนเข้าใจเจตนาผิด

กลายเป็นดรามาที่ชาวเน็ตออกมาแซะกันยกใหญ่ กับประเด็นที่คุณแม่คนสวยเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่า อยากให้ลูดติดดิน ว่าดินแบบไหน ติดดินที่เป็นที่ดินหรูย่านทองหล่อหรือเปล่า ล่าสุดในงาน Unveil The Estelle Phrom Phong ริต้าพร้อมสามีก็เลยขอออกมาแก้ไขความเข้าใจผิดของทุกคนริต้า : “จริงๆ แล้วถ้าไม่มีโควิดก็อยากให้เขาอยู่นานๆ แต่วันนี้ก็ได้มาแจมๆ นิดๆ หน่อยๆ ให้พอกรุบกริบ ถามว่าได้ออกมาเจอคนเยอะๆ แล้วเขาเป็นยังไง คือปกติก็ได้เจอบ้างนะคะ แต่อาจจะไม่เยอะเท่ากับวันนี้ วันนี้เจอคนเยอะมากๆ เลย และเขาเองก็ดูงงๆ ลงจากรถมาก็แบบ อะไร เกิดอะไรขึ้น แต่ใจจริงริต้าอยากให้เขาได้เจอพี่ๆ นะคะ อยากให้เขาได้เจอกับทุกคน พัฒนากาตอนนี้ก็คือจะสามารถเรียกชื่อพ่อแม่ได้แล้ว เรียกชื่อปู่ๆ เรียกชื่อหลายๆ คนในบ้านได้หมดแล้ว”กรณ์ : “และก็จำชนิดของสัตว์ อย่างเช่น ปลาโลมา ปลาวาฬ เสือ สิงโต คือเขาจะรู้หมดแล้ว รวมถึงสามารถนับ หนึ่ง สอง สาม ได้แล้วด้วย”ริต้า : “เขาเดินเก่งค่ะ ซึ่งริต้าก็ต้องคอยวิ่งจับเขาตลอดทั้งวัน คือตอนนี้เขาชอบเดินและก็ชอบวิ่งมากๆกรณ์ : “ตอนนี้ในห้องเราไม่มีเฟอร์นิเจอร์แล้วนะครับ อะไรที่เป็นมุมแหลมๆ เราต้องเก็บออกหมด อีกอย่างคือเขาชอบปีนด้วย”ริต้า : “ด้วยความที่เราก็ไม่ได้อยากจะห้ามเขาตลอด เราก็เลือกที่จะเก็บไปเลยดีกว่า เพื่อที่เขาจะสามารถวิ่งได้เต็มที่ สำหรับริต้ามันเป็นอะไรที่สนุกมากๆ เลยนะคะทุกโมเมนต์ และตัวริต้าก็ไม่เคยคิดเลยเหมือนกันว่า การเลี้ยงลูกมันจะเติมเต็มเราได้ขนาดนี้ มันมีความสุขมากๆ และยิ่งเราได้เห็นพัฒนาการเขาในทุกๆ วัน เราก็ยิ่งรู้สึกว้าวในทุกๆ โมเมนต์ของเขาเลย”ทำโครงการ Gavin Foundation นำของที่ไม่ใช่ไปขายต่อ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับผู้ยากไร้ริต้า : “โครงการ Gavin Foundation เราทำมา 1 ปีแล้ว ก็คือว่าเราเอาของใช้ของน้องทั้งหมด รวมถึงข้าวของอีกหลายอย่างที่เราไม่เคยใช้ หรือมีคนให้เรามา ด้วยความที่กวินท์เขาอาจจะมีคนเมตตาและส่งของมาให้เขาเยอะ เราก็เลยเลือกที่จะนำมาบอกต่อขายต่อ และเอาเงินของเราสมทบทุนเข้าไปด้วยอีกที เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับผู้ยากไร้ รวมถึงซื้ออุปกรณ์การเรียนต่างๆ ซึ่งโปรเจกต์นี้เราทำกันมาหลายครั้งมากๆ แล้ว และก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่อง แต่ล่าสุด เป็นครั้งแรก ที่น้องไปด้วยตัวเอง”เป็นการปลูกฝังลูก ให้รู้จักการแบ่งปันตั้งแต่เด็กกรณ์ : “ใช่ครับ ผมเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการได้เห็น และก็อยากให้เขารู้จักแชร์รู้จักแบ่งปัน ไม่อยากให้เขาเป็นคนหวงของด้วย รวมถึงอยากให้เขารู้ว่าทุกอย่างในชีวิตมันไม่ได้ได้มาง่ายๆ”ตอบดรามาเลี้ยงลูกติดดิน ความหมายที่ต้องการสื่อคือ Down to earth อยากให้ลูกมีสัมมาคารวะ และถ่อมตัวริต้า : “จริงๆ ริต้าก็พูดค่อนข้างยาวนะ พูดอะไรหลายอย่าง และริต้าอธิบายในแบบที่ไม่มีฟิลเตอร์อะไร ริต้าพูดจากใจ ซึ่งในความหมายของริต้า จริงๆ มันก็คือ Down to earth เราต้องมีสัมมาคารวะ เราต้องถ่อมเนื้อถ่อมตัว เราต้องสวัสดีทุกคนไม่ว่าจะไปเจอใครก็ตามรู้จักหรือไม่รู้จัก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ริต้าอยากปลูกฝังเขามากๆ และก็ไม่อยากปิดกั้นขีดจำกัดเขา อยากให้เขาได้ผจญภัยในโลกกว้าง แต่ก็มีคนเอาแค่คำๆ เดียวมา”กรณ์ : “อย่างที่ริต้าบอกเลยครับ ติดดินเราหมายถึงว่า Down to earth แบบเจอทุกคนก็ต้องไปมาลาไหว้ คงไม่ได้หมายถึงไปเล่นกับดินกินกับทรายขนาดนั้น และเราในฐานะพ่อแม่ เราก็เชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูก”ริต้า : “แต่ริต้าก็เข้าใจนะคะ ในมุมมองคนอื่นที่มองเข้ามา อาจจะมองคำๆ นี้และก็รู้สึกว่า ตรงไหนของเธอ แต่ก็ขอบคุณละกันนะคะในทุกๆ คอมเมนต์ เพราะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่พี่ๆ ยังนึกถึงริต้าอยู่”ทราบข่าวเพราะเพื่อส่งให้ดูริต้า : “บางทีเพื่อนๆ ก็ส่งมาให้ดูค่ะ ก็อย่างที่บอกขอบคุณที่นึกถึงเรา แต่โอเคเราอาจจะหมายถึงคำว่า Down to earth คือเราต้องรู้จักถ่อม ต้องเข้ากับทุกคนได้ อย่างริต้าเอง กว่าริต้าจะมีวันนี้ริต้าก็ทำงานมาตั้งแต่เด็กๆ ตั้งแต่อายุ 13 ริต้าก็เลยอยากให้เขาเรียนรู้ว่าทุกอย่างมันไม่ได้ได้มาง่ายดาย ถึงแม้วันนี้เขาจะอยู่ดีกินดี แต่เขาก็ต้องรู้จักแบ่งปันด้วยเหมือนกัน”ไม่เสียใจคนเข้าใจเจตนาผิด บอกอยู่ตรงนี้มานาน นานาจิตตังริต้า : “ไม่นะคะ ริต้าอยู่ตรงนี้มานาน อยู่มาตั้งแต่เด็กแล้ว เราเองก็เจอมาหลากหลายรูปแบบแล้วค่ะ นานาจิตตัง ทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้ เพราะในอีกมุมก็ยังมีคนเขาเข้าใจริต้าด้วยเหมือนกัน อันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆ เลย แต่สุดท้ายแล้วเราก็อยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของเรานั่นแหละค่ะ”