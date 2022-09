แบรนด์ไทยตีตลาดโลก "นุ้ย สุวิมล" ดัน ME บุกแล้วที่จีน ลาว กัมพูชา

ไม่ธรรมดาจริงๆ ไปโกยเงินกวาดความนิยมในหลายประเทศมาแล้วเครื่องดื่มไทยคุณภาพระดับโลก ที่บุกตลาดต่างประเทศ แน่นอนว่าติดปากติดใจทั้งที่ไทยและนานาชาติ ความสำเร็จครั้งนี้ เป็นฝีมือของผู้บริหารสาวสวยสุดสตรองที่ทำสินค้าไทยได้คุณภาพระดับโลก จนไปตีตลาดต่างประเทศสำเร็จนุ้ย สุวิมล เปิดใจดังนี้ ‘ME (เอนเนจี้ดริงก์ Energy Drink) เราไม่ใช้คาเฟอีน แต่ใช้ guarana แทน ซึ่งเป็นน้ำตาล ที่สามารถดูดซึมซับได้เลย หมายถึงว่า ออกกำลังกายมาเหนื่อย ๆ แล้วดื่มได้เลย และยังสามารถออกกำลังกายต่อได้อีก โดยไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย’‘ME (เอนเนจี้ดริงก์ Energy Drink) ยังมีวิตามินหลายชนิด แล้วก็พวกสมุนไพรต่างๆ ซึ่ง guarana เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่ใช้แทนคาเฟอีนได้ เครื่องดื่มส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในท้องตลาดจะใช้คาเฟอีน ดื่มเยอะไม่ได้มีผลเสียต่อร่างกาย จะดื่มได้วันละ 1-2 กระป๋องเท่านั้น แต่ของเราสามารถดื่มได้เลยเรื่อย ๆ ตลอด ๆ ตามต้องการ แม้กระทั่งเด็กก็ดื่มได้ รสชาติจะหวานน้อยกว่า ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ตอนนี้เน้นสุขภาพ คือเราจะเน้นความหวาน แต่จะไม่ใช้ความหวานถึงขั้นทั่วไป ความหวานทั่วไปจะอยู่ที่ 18 แต่ของเราอยู่ที่ 13-15 ไม่หวานเกินไป สำหรับตัวguarana สามารถใช้แทนคาเฟอีนได้ มันเป็นสมุนไพรซึ่งไม่มีสารตกค้างใดๆ การออกฤทธิ์เหมือนกันคือสร้างความกระปรี้กระเปร่าได้ดี แต่ไม่มีสารตกค้าง‘สำหรับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าเรา คือกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และ ผู้ออกกำลังกายรักสุขภาพ ผู้หญิงดื่ม ME (เอนเนจี้ดริงก์ Energy Drink) ของเราเน้นวิตามินเป็นหลัก และมีน้ำสมุนไพรต่างๆ’‘ตอนนี้เราเลือกมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับเวที เดอะแมนไทยแลนด์ The Man Thailand 2022 ซึ่งเป็นเวทีประกวดหนุ่มหล่ออันดับ 1 ของไทย ที่จะหาผู้ชนะไปประกวดต่อ บนเวทีหนุ่มหล่ออันดับ 1 ของโลก มิสเตอร์เวิลด์ Mr. World https://www.youtube.com/watch?v=-fGviTxWW4k ที่เลือกเวทีนี้ เพราะอยากให้หนุ่มหล่อตัวแทนทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย ได้รู้ว่า ME (เอนเนจี้ดริงก์ Energy Drink) มีดีอะไรบ้าง นอกจากนี้ยังมีเวทีระดับอาเซียน คือ มิสเตอร์ลาว ที่เราเล็งเห็นศักยภาพในการเป็นช่องทางของการเผยแพร่แบรนด์ โดยในวันที่ 14-16 กันยายนที่ผ่านมา เราได้ไปร่วมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ และรอบตัดสินในช่วงปลายปีนี้ค่ะ’‘สำหรับME (เอนเนจี้ดริงก์ Energy Drink) ชื่อ มี ME ความหมายว่า มีพลัง M คือคำว่า ME ตัวเรานั่นเอง และคำว่า E มาจากคำว่า Energy สโลแกนของคำนี้ ME คือพลังที่คุณเลือก ได้พลังที่มาจากตัวเรา พลังที่เราเลือกได้ เราสามารถเลือกได้ทุกอย่าง ในส่วนของการตลาด ME (เอนเนจี้ดริงก์ Energy Drink) จะวางขายในหลายเมืองที่จีน เช่นที่ คุนหมิง ,เฉิงตู ,กวางโจว ฯลฯ ล็อตแรกก็มากกว่า 10 ล้านกระป๋อง ส่วนที่พนมเปญ กัมพูชา และที่เวียงจันทร์ ลาว ก็จะมีวางขายเช่นกัน‘ตอนนี้ตลาดที่จีน เครื่องดื่มพวกเอนเนอจี้ดริ้งก์จากไทยมีหลายยี่ห้อ ของเรา ME (เอนเนจี้ดริงก์ Energy Drink) ไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่จะเป็นตัวเลือกดีที่สุดสำหรับชาวจีน ไม่ใช่แค่สินค้าของเราดีมีคุณภาพ แต่เรายังมีบริษัทที่จีนด้วย สร้างความเชื่อมั่นไว้ใจให้กับคนจีนได้เป็นอย่างดีด้วย ทำให้ตอนนี้เรามียอดสั่งซื้อ มีออเดอร์จากจีนแล้ว มากกว่า 10 ล้านกระป๋อง‘เรามั่นใจว่าสินค้าของเรา สู้กับเจ้าเดิมที่จีนได้อยู่แล้ว ในเรื่องของราคาที่ถูกกว่า คุณภาพดีกว่า น้ำตาลก็หวานน้อยกว่า ดีต่อสุขภาพอีกด้วย นอกจากนี้เรายังมีหลายสินค้าที่จะนำไปบุกต่อที่ตลาดต่างประเทศ เช่น สบู่ ,คอลลาเจน มาร์เชลล่า marcella และน้ำมันออยส์ CHUDAฯลฯ’ติดตามเครื่องดื่มมี ME ได้ทุกโซเซียลเว็บไซต์ : https://www.marcellathailand.com/เพจ: https://www.facebook.com/MEEnergyDrink/ไอจี : https://www.instagram.com/mar.cella_official/Tiktok : https://www.tiktok.com/@meenergy_drink?_t=8VEPQUErJwo&_r=1