เมื่อไร? “บอยพีช” จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ จนเกิดปรากฎการณ์แฮชแท็ก #รอคอนเสิร์ตใหญ่บอยพีชเมกเกอร์ สนั่นทวิต

หวีดสนั่นทวิตฯทีเดียว หลังจากเจ้าพ่อเพลงเศร้า บอย พีชเมกเกอร์ ขึ้นโชว์พลังเสียงเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ในฐานะแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตใหญ่ของ หนุ่ม กะลา (MY NAME IS NUM KALA ‘FIRST IMPACT CONCERT’) เมื่อวันเสาร์ที่ผ่าน เมื่อ หนุ่มบอย ได้ฟีทเจอริ่ง หนุ่ม กะลา ในเพลง ไม่มีทาง , เนื้อคู่ พักพูดคุยทักทายแฟนๆ งานนี้ บอย พีชเมกเกอร์ บอกความรู้สึก “ดีใจที่ศิลปินที่เราชื่นชอบชวนมาเล่นคอนเสิร์ต ขอบคุณหนุ่มมาก ๆ” ด้าน หนุ่ม กะลา รีบบอกทันที “พี่บอยเป็นศิลปินที่ผมชอบมากที่สุดคนหนึ่ง” จากนั้นส่งต่อให้ บอย พีชเมกเกอร์ โชว์พลังเสียงในเพลง ส่วนเกิน ที่แฟนเพลงต่างพากันส่งเสียงร้องร่วมไปกับ หนุ่มบอย ตั้งแต่ต้นเพลงจนจบเพลงดังก้องไปทั่วทั้งคอนเสิร์ต จนเกิดปรากฎการณ์แฮชแท็กในทวีตเตอร์ขึ้น #รอคอนเสิร์ตใหญ่บอยพีชเมกเกอร์ แบบนี้คอนเสิร์ตใหญ่ต้องมาแล้ว