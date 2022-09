4 เซเลบริตี้ วางใจ BMW EUROPA MOTOR โชว์รูมที่เป็นเหมือนเพื่อนที่คอยดูแลกัน

BMW Europa Motor (บีเอ็มดับเบิลยู ยุโรปามอเตอร์) ผู้นำด้านการให้บริการรถยนต์ BMW และ BMW Premium Selection ในฐานะตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ BMW Thailand เปิดตัวแคมเปญใหม่ล่าสุด Friends With Best support พร้อมเป็นเพื่อนที่ดูแลคุณในทุกเป้าหมายตลอดไป เพื่อทุกจุดหมายไปด้วยกัน โดยงานนี้ได้ 4 เซเลบริตี้ชื่อดังจาก 4 วงการร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ความประทับใจที่มีกับการใช้บริการที่ BMW Europa Motor เปรียบเหมือนเพื่อนสนิทที่คอยเคียงข้างทุกเส้นทาง พร้อมให้คำแนะนำ มอบประสบการณ์พิเศษและดูแลกัน ผ่านวีดีโอ 4 เรื่อง ได้แก่ จารุจิต ใบหยก , ณ ชนก รัตนทารส ,วรากฤธ วิวัฒนาเกษม, ศรันยารินท์ หิรัญโชคอนันต์ และ นพวิชญ์ ไทยแท้เริ่มต้นที่สาวมั่น จารุจิต ใบหยก เซเลบริตี้สาวทายาทเจ้าของตึกใบหยกที่ตอนนี้มาเอาจริงเอาจังกับธุรกิจส่วนตัว Gemster Thailand แบรนด์เครื่องประดับจากพลอยสีเหมาะกับแฟชั่นนิสต้าสาวยุคใหม่ ซึ่งเจ้าตัวดีไซน์เองทุกขั้นตอน ซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องไลฟ์สไตล์การขับรถหรือการเลือกซื้อรถซักคัน คุณบุ๋มเผยว่า “ปกติผู้หญิงเราๆจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องรถอะไรมาก เราก็จะมองดีไซน์กับไลฟ์สไตล์การใช้งานเป็นหลัก ซึ่งด้วยแบรนด์ BMW ก็ตอบโจทย์อยู่แล้ว บุ๋มเองเป็นคนที่เวลารถมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับรถเล็กๆน้อยๆก็จะต้องมีคนคอยดูแลให้ตลอด อย่างที่ BMW Europa Motor พนักงานดูแลดีมาก มีอะไรก็ปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาให้เหมือนเป็น personal assistant เลยครบจบในที่เดียว และที่บุ๋มชอบคือเค้าเข้าใจลูกค้าว่าอย่างเราไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องยนต์เค้าก็จะใช้ศัพท์ ใช้คำที่พูดกับเราแล้วเราเข้าใจง่าย จริงเพื่อนๆก่อนหน้านี้ก็คุยกับเพื่อนหลายคนเค้าก็แนะนำที่นี่ และที่บ้านก็เป็นลูกค้าของที่นี่อยู่แล้วด้วยค่ะ เลยมั่นใจโชว์รูม “BMW Europa Motor”ณ ชนก รัตนทารส CEO, G Enterprise & Co ซึ่งเป็นผู้คร่ำหวอดในแวดวงอาหาร เล่าถึงความประทับใจในโชว์รูม Europa Motor ว่า “ปกติเวลาผมเลือกรถก็จะศึกษารุ่น หรือสมรรถนะ ดูรีวิวมาระดับหนึ่ง มีเกณฑ์ในใจของตัวเอง นอกจากจะต้องสวยถูกใจเพราะรถคันนึงบ่งบอกคาแรคเตอร์ของคนขับชัดเจนมาก เรื่องคุณภาพของรถยนต์ต้องดี ไม่เสียบ่อยและที่สำคัญโชว์รูมที่เราซื้อรถก็ต้องเลือกโชว์รูมที่มั่นใจด้วย โดยเฉพาะเซลล์ที่ดูแลผมจะต้องมีความเชี่ยวชาญและทำงานที่นั่นมาหลายปีหน่อย เพราะเราซื้อรถคันนึงอยู่กับเราก็อย่างน้อย 3-5 ปี เราก็อยากมั่นใจว่าเซลล์ที่ดูแลเรายังเป็นคนเดิมในระหว่างที่เราใช้ อีกอย่างศูนย์ซ่อมของที่นี่ก็ได้มาตรฐานมาก ที่สำคัญซ่อมเร็ว มีโชว์รูมใกล้บ้าน และมีหลายที่ อีกอย่างที่สังเกตได้เลยว่าโชว์รูมที่ไหนดี ดูได้เลยถ้ารถที่จอดโชว์มีรุ่นพิเศษ เบาะพิเศษ สีพิเศษ หรือสเปคตัวท็อปโชว์อยู่แสดงว่าอย่างน้อยโชว์รูมนี้ขายดีมีลูกค้าไว้ใจเยอะ ทำให้ได้โควต้าตัวท็อปๆมาขาย ซึ่งที่นี่มีครบ”วรากฤธ วิวัฒนาเกษม เจ้าของ V.A.C Thailand ร้านมัลติแบรนด์สโตร์สายสนีคเกอร์ชื่อดัง หนุ่มที่มีแพชชั่นในเรื่องของรองเท้าจนเรียกได้ว่าเป็น สนีกเกอร์เฮด ของเมืองไทยคนหนึ่ง เล่าว่า “สำหรับผมการเลือกซื้อรถซักคันนึง ยังไงก็ต้องลองขับก่อน ลองแบบที่เราใช้งานจริงๆ ซึ่งที่นี่เค้าจัดรถมาให้ลองถึงบ้าน ถ้าพูดถึงคนขับ BMW สไตล์จะดูค่อนข้างวัยรุ่น มีความเท่ ถึงแม้คนขับจริงๆอาจจะไม่วัยรุ่น แต่ก็ทำให้รู้สึกว่าคนนี้เค้าต้องมีความซิ่งอยู่ในตัว ส่วนเรื่องโชว์รูมผมมองว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยที่จะเลือกรถซักคัน เพราะจากที่ได้สัมผัสมาที่นี่อบรมพนักงานค่อนข้างดี ตั้งแต่รปภ. ไปจนถึงพนักงานเซลล์ ไปจนถึงระดับหัวหน้า เป็นบริการที่ประทับใจครับ โดยเฉพาะพนักงานเซลล์ผมว่าเค้ารู้จริง เวลาถามข้อสงสัยก็ตอบได้เคลียร์ทุกเรื่อง หรือบางทีเราก็แอบมีถามลองเชิง เค้าก็ตอบได้ หรือบางทีตอบไม่ได้ก็จะไปเช็คข้อมูลที่ถูกต้องมาให้ ไม่ได้เอาข้อมูลมั่วมาตอบเรา และผมประทับใจในความสม่ำเสมอของการให้บริการ ใส่ใจเราอย่างดีทั้งก่อนที่เราจะซื้อ จนถึงทุกวันนี้ครับ”จ๊ะจ๋า-ภูผา ศรันยารินท์ หิรัญโชคอนันต์ และ นพวิชญ์ ไทยแท้ สองคู่รักที่ชอบการเดินทางและหาประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตอยู่เสมอ ได้เล่าเรื่องราวความประทับใจกับโชว์รูม BMW Europa Motor ว่า “ผมกับจ๊ะจ๋าเรามีบ้านที่สุรินทร์ เพราะทำธุรกิจที่โน่นด้วย จะขับรถกลับบ้านที่ต่างจังหวัดบ่อยๆ เรียกได้ว่าใช้งานหนัก ขับทางไกลด้วย เวลาซื้อนอกจากรถจะต้องสมรรถนะดี ขับขี่ปลอดภัย ก็ต้องเลือกโชว์รูม หรือบริการศูนย์ซ่อมที่มั่นใจได้ แล้วด้วยความที่เราเป็นรถที่สลับกันขับ บางทีเราก็ต้องเลือกรถให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของทั้งสองคน ต้องมีที่เก็บของเยอะ ต่อไปวางแผนว่าจะวางแผนจะมีลูกก็ต้องวางคาร์ซีทได้ เลยเลือกเป็นรุ่นที่ใหญ่หน่อยแต่อาจจะไม่ถึงกับใหญ่มากเพราะผู้หญิงขับด้วย โชว์รูมนี้ก็ให้คำแนะนำค่อนข้างดี อีกอย่างที่ผมชอบเพราะมีถึง 4 สาขาทั่วกรุงเทพเลย แล้วที่ประทับใจมากๆ คือที่นี่ตรงต่อเวลา นัดซ่อมค่อนข้างไว ทำให้เราตัดปัญหาความยุ่งยากในการส่งเรื่อง ส่งซ่อม เช็คสภาพไปได้เลย เพียงแค่โทรหาเค้าก็จัดการให้หมด สุดท้ายผมว่าการเลือกซื้อรถซักคันต้องซื้อกับโชว์รูมที่ได้มาตรฐาน และไว้ใจได้เท่านั้น”ติดตามรับชมวีดีโอบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจของทั้ง 4 เซเลบริตี้ได้ที่ Facebook: BMW Europa Motor และหากคุณกำลังมองหาศูนย์บริการรถยนต์ BMW สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่สร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเข้า จนถึงบริการหลังการขาย BMW Europa Motor พร้อมที่จะเป็นศูนย์บริการรถยนต์ที่ตอบโจทย์ และสามารถสร้างความประทับใจให้กับคุณ ได้อย่างแน่นอนสัมผัสประสบการณ์การให้บริการด้านรถยนต์เหนือระดับเปรียบเสมือนเพื่อนที่ดูแลคุณในทุกเป้าหมายตลอดไป เพื่อ“ทุกจุดหมายไปด้วยกัน” ที่ BMW Europa Motor ทุกสาขา