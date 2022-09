“อ้อน ลัคนา” นำทีมดีเจ EAZY ร่วมบริจาคถุงเท้า ให้น้องขาดแคลน!! เผยน้อง “เลอา” มีแววเป็นนักร้องได้เลือดพ่อ-แม่ มาเต็ม

จัดเป็นคุณแม่ที่หลงลูกสาวมาก สำหรับดีเจแถมตอนนี้น้อง “เลอา” ลูกสาวแม่อ้อนพ่อเบิร์ทยังอยู่ในวัยน่ารักน่าหลงอย่างแรง แว่วว่าได้เลือดพ่อกับแม่มาเต็มพราะโชว์พลังเสียงให้แม่ฟังทุกเช้า ล่าสุดได้เจอแม่ “อ้อน” นำทีมดีเจคลื่น Eazy FM 105.5 ร่วมด้วย ดีเจ “เจ พรรษวัตร์ พัฒนเฑียรฆ” และดีเจ “ผึ้ง นภัสนันท์ จงสงวน” ไปจัดกิจกรรมสุดพิเศษ Eazy Thumdee เพื่อส่งมอบถุงเท้านักเรียน (รักษ์โลก) ให้กับน้อง ๆ ที่ขาดแคลน ผ่านทางมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ซึ่งมีผู้ฟังร่วมทำดี และบริจาคถุงเท้านักเรียน ทั้งหมด 1,500 คู่ เป็นถุงเท้าที่ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ที่รีไซเคิลจากขวดพลาสติกใช้แล้วกว่า 3,000 ขวด เพื่อลดโลกร้อนอีกด้วยทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ จะส่งต่อให้กับน้อง ๆ ผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลนตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทยต่อไป ซึ่งความพิเศษของกิจกรรมนี้เป็นอย่างไร? ดีเจ “อ้อน ลัคนา” ที่ออกอาการปลื้มกับกิจกรรมนี้สุดๆ อาสามาบอกเล่าให้ฟังพร้อมอัปเดตความน่ารักของลูกสาว “น้องเลอา” มาฝากกันด้วย“ดีใจมากค่ะที่ทางคลื่นมีกิจกรรมแบบนี้ ให้เราได้มีโอกาสทำสิ่งดีๆคืนกลับสู่สังคมร่วมกับผู้ฟัง ซึ่งครั้งนี้เราได้นำถุงเท้าใหม่ๆมามอบให้น้องๆ ที่ขาดแคลนได้ใส่ไปโรงเรียน เห็นคุณครูบอกว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเด็กๆ มักป่วยถ้าได้ใส่ถุงเท้าอุ่นๆ จะดีกับสุขภาพ พอเราเป็นแม่คนได้เห็นเด็กมีความสุขเราเองก็มีความสุขค่ะ ยิ่งตอนนี้น้องเลอากำลังโต ได้เห็นพัฒนาการของเขาทุกวัน มีความสุขมากค่ะ ทุกวันนี้น้องชอบร้องเพลงมากหลายคนบอกว่าได้เลือดพ่อกับแม่มาเต็มที่ (หัวเราะ) ส่วนเราแค่หวังให้ลูกเติบโตอย่างมีความสุขอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ได้ให้เป็นคนดีของสังคมก็พอค่ะท้ายนี้อ้อนขอฝากกิจกรรมดีๆของอีซี่เอฟเอ็ม 105.5 ด้วยนะคะ นอกจากมีกิจกรรม Eazy Thumdee ทำดีไปด้วยกันแล้วทางคลื่นยังมีของรางวัลมากมายมาแจกคุณผู้ฟังทุกช่วงดีเจอีกด้วยสำหรับเดือนนี้กับกิจกรรม Eazy Up or Down ตัวเลขวัดใจ เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายนนี้ ติดตามรายละเอียดทาง www.eazyfm.com และ www.teroradio.com “