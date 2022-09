นิทรรศการศิลปะเล่าเรื่องราว “เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์” ซูเปอร์สตาร์ในดวงใจคนไทยตลอดกาล ผ่านดิจิทัลอาร์ต 360 องศา ครบทุกมิติ!

พบกับ House of Illumnination ตอนพิเศษของพี่เบิร์ด ธงไชย ในรูปแบบ Immersive Experience ณ House of illumination ” นิทรรศการศิลปะครั้งแรกของพี่เบิร์ด ธงไชย ที่จะร้อยเรียงเรื่องราวการเดินทางตลอดในเส้นทางสายดนตรี 36 ปี ด้วยดิจิทัลอาร์ต 360 องศา กับเทคนิคแสง สี เสียง ทั้ง 9 ห้องการแสดงเปิดจำหน่ายบัตรวันเสาร์ ที่17 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ซื้อบัตรได้ที่ www.houseofillumination.com ราคาบัตร 350 บาทและ เด็กสูงไม่เกิน110 เซนติเมตร ราคา 250 บาท โดยวันที่แสดง 22 กันยายน-23 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 -20.00 น. (รอบสุดท้ายเข้าก่อน1 ทุ่ม) ณ House of illumination ชั้น 8 Central@centralwOrld