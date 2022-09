“บอส - โนอึล” เปิดใจฉากแซ่บทะลุจักรวาลวาย ใน บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์

หลังจากปล่อยฉากความสัมพันธ์แบบแซ่บร้อนระอุออกไป ได้รับเสียงชื่นชมเรื่องการแสดงฉากนี้จากแฟน ๆ ซีรีส์วายเรื่อง(Love in The Air) ของ บริษัท มี มายด์ วาย (จำกัด) อย่างล้นหลามจนในบท พายุ และในบท เรน สองนักแสดงในฉากร้อนแรงนั้นอยากมาเปิดใจถึงการถ่ายทำฉากนี้ให้ได้ฟังกันบอส เปิดใจถึงฉากเข้าพระเข้านายสุดแซ่บนี้ว่า “ซีนนี้เรียกว่าเป็นฉากเลิฟซีนแรกของเราทั้งสองคนเลย ตอนซ้อมผมก็เขินนะ แต่พอเข้าฉากจริงๆ เรารู้สึกว่าเราเป็นพี่พายุ โนอึลเป็นน้องเรน ก็ปล่อยให้เป็นไปตามฟีลลิ่งของซีนที่มันควรจะเป็น เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกที่พี่พายุมีต่อน้องเรนจริงๆ ก็อยากให้รอฉากเลิฟซีนต่อๆ ไปนะครับ รับรองว่าเพิ่มความแซ่บกว่านี้แน่นอน”ด้าน โนอึล เปิดใจเพิ่มเติมว่า “ก็แอบเขินนิดหน่อย แต่เพราะเราสองคนสกินชิปกันเป็นปกติอยู่แล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกเกร็งอะไร เหมือนกับที่บอสบอกเลยครับว่าเราเป็นพี่พายุกับน้องเรน ปล่อยไปตามอารมณ์ของตัวละคร แต่ต้องยอมรับว่าซีนนี้เป็นซีนที่ใช้พลังงานเยอะมากเลยครับ พวกผมทุ่มสุดตัวเลย ยังไงก็ฝากติดตาม บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์ Love in The Air ของพวกเราด้วยนะครับ ขอบคุณครับ”สามารถติดตามดู “บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์ Love in The Air” สด ๆ พร้อมกันทางช่อง GMM25 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 23:00 น. และ รับชมย้อนหลัง บนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และเว็บ iQ.com ทุกคืนวันพฤหัสบดี เวลา 24:00 น.