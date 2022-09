"เอก เอกริน" อดีตสามี "บุ๋ม ปนัดดา" สละโสดรอบ2 เตรียมเข้าประตูวิวาห์กับแฟนสาว

หลังจากที่เลิกลากับนักแสดงรุ่นใหญ่ "บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี" ไปก็แทบไม่มีข่าวคราวออกมาให้ได้เห็นกันสักเท่าไหร่ สำหรับ "เอก เอกริน นิลเศรษฐี" เทรนเนอร์หนุ่มหุ่นล่ำ ที่ล่าสุดเจ้าตัวกำลังเตรียมตัวมีข่าวดีสละโสดอีกรอบโดยในอินสตาแกรมของแฟนสาว "เอก เอกริน" ได้โพสต์ภาพพรีเวดดิ้งคู่กับฝ่ายชาย พร้อมแคปชั่น "If I know what love is, it is because of you." นอกจากนี้ยังมีคลิปโชว์ใบทะเบียนสมรสของทั้งคู่ เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอีกด้วยงานนี้ก็ทำเอาเพื่อนๆ ของทั้งสองฝ่ายแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก